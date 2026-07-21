Forza Horizon 6: Dieser Supersportwagen könnte zu den Highlights gehören

Forza Horizon 6 zeigt den Lamborghini Temerario in neuem Promo-Clip

Fahrleidenschaft kennt keine Grenzen – genau dieses Motto stellt Forza Horizon 6 mit einem neuen Promo-Clip in den Mittelpunkt.

Im Fokus steht der Lamborghini Temerario, der in beeindruckenden Spielszenen über die Straßen rast.

Der kurze Clip hebt die Dynamik und das Design des italienischen Supersportwagens hervor und vermittelt den Eindruck, wie detailreich das Fahrerlebnis in Forza Horizon 6 umgesetzt wurde.