Forza Horizon 6: Dieser Supersportwagen könnte zu den Highlights gehören

Fahrleidenschaft kennt keine Grenzen – genau dieses Motto stellt Forza Horizon 6 mit einem neuen Promo-Clip in den Mittelpunkt.
Im Fokus steht der Lamborghini Temerario, der in beeindruckenden Spielszenen über die Straßen rast.
Der kurze Clip hebt die Dynamik und das Design des italienischen Supersportwagens hervor und vermittelt den Eindruck, wie detailreich das Fahrerlebnis in Forza Horizon 6 umgesetzt wurde.
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2 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sieht echt gut aus 👍.
Schick kann man nicht meckern 👍🏻