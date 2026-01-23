Forza Horizon 6: Disc‑Version ab sofort für 69,99 Euro vorbestellbar

Forza Horizon 6 erweitert sein Angebot und erscheint am 19. Mai 2026 auch als klassische Disc‑Version, die ihr ab sofort für 69,99 Euro vorbestellen könnt.

Mit Forza Horizon 6 bekommt die beliebte Rennspielreihe erneut eine physische Veröffentlichung, die sich an Spieler richtet, die ihre Sammlung gern im Regal stehen haben.

Die Disc‑Version kann ab sofort für 69,99 Euro vorbestellt werden und erscheint am 19. Mai 2026. Damit ergänzt sie die digitalen Editionen um eine klassische Variante, die besonders Sammler und Fans physischer Medien anspricht.

Die Veröffentlichung der Disc‑Version sorgt dafür, dass Forza Horizon 6 nicht nur digital, sondern auch als greifbares Produkt verfügbar ist. Für viele Spieler bleibt die physische Ausgabe ein wichtiger Bestandteil ihrer Gaming‑Bibliothek, sei es aus nostalgischen Gründen oder wegen der Möglichkeit, Spiele unabhängig von Downloads zu nutzen.

Mit dem Start der Vorbestellungen rückt der Release des neuen Open-World-Racers ein Stück näher.

