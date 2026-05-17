Forza Horizon 6: Dominiert den Xbox Store – Premium Upgrade ebenfalls in den Top 3

Der Start von Forza Horizon 6 entwickelt sich für Microsoft offenbar zu einem riesigen Erfolg. Die Premium Edition des Rennspiels hat aktuell Platz 1 der meistverkauften Titel im Xbox Store erreicht.
Zusätzlich landet auch das Game Pass Premium Upgrade bereits auf Platz 3 der Bestseller-Charts. Damit zeigt sich, dass viele Spieler nicht nur zum Vollpreis zugreifen, sondern auch bereit sind, für den erweiterten Frühzugang und zahlreiche zusätzliche Inhalte zu bezahlen.
Die starken Platzierungen unterstreichen das enorme Interesse an dem neuen Open-World-Racer und bestätigen die hohe Nachfrage rund um den neuesten Teil der beliebten Forza-Horizon-Reihe.
Forza Horizon 6 ist für Xbox Series X|S und PC erhältlich. Das Spiel erscheint außerdem im Xbox Game Pass.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sehr schön. ❤️ Glückwunsch an Playground Games. 🥳 Noch 2 Tagen, dann kann ich es auch endlich spielen. 😊🥰
Die Xbox Game Studios halt, und dazu Playground Games. Was für eine Kombination. Glückwunsch, ist mehr als verdient🥳🥳🥳
War zu erwarten. Dienstag kommen dann noch mehr dazu
Und genau DEN Teil will man der Sony/ Playstation geben?
Sony/ Nintendo würden niemals vergleichbares tun. So dumm sind die nicht
Du denkst da viel zu emotional und nicht in Business-Region. Es ist ja kein Spielzeug was dir ein anderes Kind jetzt wegnimmt.
Das war ja eigentlich klar.
Alles andere wäre ein Wunder gewesen
Glückwunsch an Turn 10 und Playground Games zu diesem Megahit.
Das Spiel wird etliche Rekorde brechen 👌.