Forza Horizon 6: Dominiert den Xbox Store – Premium Upgrade ebenfalls in den Top 3

Der Start von Forza Horizon 6 entwickelt sich für Microsoft offenbar zu einem riesigen Erfolg. Die Premium Edition des Rennspiels hat aktuell Platz 1 der meistverkauften Titel im Xbox Store erreicht.

Zusätzlich landet auch das Game Pass Premium Upgrade bereits auf Platz 3 der Bestseller-Charts. Damit zeigt sich, dass viele Spieler nicht nur zum Vollpreis zugreifen, sondern auch bereit sind, für den erweiterten Frühzugang und zahlreiche zusätzliche Inhalte zu bezahlen.

Die starken Platzierungen unterstreichen das enorme Interesse an dem neuen Open-World-Racer und bestätigen die hohe Nachfrage rund um den neuesten Teil der beliebten Forza-Horizon-Reihe.

Forza Horizon 6 ist für Xbox Series X|S und PC erhältlich. Das Spiel erscheint außerdem im Xbox Game Pass.