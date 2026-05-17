Forza Horizon 6: Dominiert den Xbox Store – Premium Upgrade ebenfalls in den Top 3

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Image: Xbox Game Studios

Forza Horizon 6 übernimmt Platz 1 der Xbox-Store-Bestseller!

Der Start von Forza Horizon 6 entwickelt sich für Microsoft offenbar zu einem riesigen Erfolg. Die Premium Edition des Rennspiels hat aktuell Platz 1 der meistverkauften Titel im Xbox Store erreicht.

Zusätzlich landet auch das Game Pass Premium Upgrade bereits auf Platz 3 der Bestseller-Charts. Damit zeigt sich, dass viele Spieler nicht nur zum Vollpreis zugreifen, sondern auch bereit sind, für den erweiterten Frühzugang und zahlreiche zusätzliche Inhalte zu bezahlen.

Die starken Platzierungen unterstreichen das enorme Interesse an dem neuen Open-World-Racer und bestätigen die hohe Nachfrage rund um den neuesten Teil der beliebten Forza-Horizon-Reihe.

Forza Horizon 6 ist für Xbox Series X|S und PC erhältlich. Das Spiel erscheint außerdem im Xbox Game Pass.

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8 Kommentare Added

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  1. Vayne1986 52115 XP Nachwuchsadmin 5+ | 17.05.2026 - 08:05 Uhr

    Sehr schön. ❤️ Glückwunsch an Playground Games. 🥳 Noch 2 Tagen, dann kann ich es auch endlich spielen. 😊🥰

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  2. Robilein 1267730 XP Xboxdynasty Legend Platin | 17.05.2026 - 08:08 Uhr

    Die Xbox Game Studios halt, und dazu Playground Games. Was für eine Kombination. Glückwunsch, ist mehr als verdient🥳🥳🥳

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  4. TheMedium 8020 XP Beginner Level 4 | 17.05.2026 - 08:12 Uhr

    Und genau DEN Teil will man der Sony/ Playstation geben?

    Sony/ Nintendo würden niemals vergleichbares tun. So dumm sind die nicht

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    • David Wooderson 362141 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 17.05.2026 - 08:41 Uhr
      Antwort auf TheMedium

      Du denkst da viel zu emotional und nicht in Business-Region. Es ist ja kein Spielzeug was dir ein anderes Kind jetzt wegnimmt.

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