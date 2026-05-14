Forza Horizon 6: Dominiert Steam-Bestseller und lässt große Namen hinter sich

An der Spitze der aktuellen Steam-Verkaufscharts positioniert sich Forza Horizon 6 und verweist damit mehrere namhafte Titel auf die hinteren Plätze. Die Rangliste basiert auf den Verkaufszahlen der Woche vom 5. bis 12. Mai 2026 ohne Free-to-Play-Spiele.
Direkt hinter dem Spitzenreiter folgt Subnautica 2 auf Platz zwei, während sich Diablo IV weiterhin stabil auf Rang drei behauptet. Die Top 5 werden durch Gamble With Your Friends auf Platz vier sowie Far Far West auf Platz fünf komplettiert.
Die Platzierung von Forza Horizon 6 unterstreicht die starke Nachfrage nach dem neuesten Ableger der Open-World-Rennspielreihe, insbesondere im PC-Segment. Gleichzeitig zeigt die Liste eine breite Genre-Vielfalt – von Rennspielen über Survival bis hin zu Action-RPGs.
Auffällig ist zudem die anhaltende Präsenz etablierter Marken wie Diablo, die sich trotz neuer Releases weiterhin in den oberen Chartregionen halten können.
38 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich bin inzwischen neuer Bürger von Neuseeland… Nett hier. Um 14.01 gehts los und der Erfolg ist absolut verdient!
Ich hoffe du hattest nicht zu viel Umzugsstress🤣🤣🤣
Nee, ging relativ flott. Du kommst ja bestimmt nach… So gegen 14 Uhr…🤣
Zufälligerweise ziehe ich auch dahin 😮 wie klein die Welt sein kann…😃
Forza 6 wird die nächsten Wochen alles dominieren.
Ich bin erfolgreich nach Neuseeland umgezogen 😁😍
Es sieht nach einem vollen Erfolg aus. Das könnte ein großartiges Jahr für Microsoft sein. Trotz GTA.
Forza Horizon ist ja (zu Recht) längst selbst ein großer Name…
Xbox bietet Games Games Games die Hohe Qualität haben 😉
Wartet was unsere Playstation Trolle hier schreiben 😂😂
Glückwunsch🥳🥳