Forza Horizon 6: Dominiert Steam-Bestseller und lässt große Namen hinter sich

An der Spitze der aktuellen Steam-Verkaufscharts positioniert sich Forza Horizon 6 und verweist damit mehrere namhafte Titel auf die hinteren Plätze. Die Rangliste basiert auf den Verkaufszahlen der Woche vom 5. bis 12. Mai 2026 ohne Free-to-Play-Spiele.

Direkt hinter dem Spitzenreiter folgt Subnautica 2 auf Platz zwei, während sich Diablo IV weiterhin stabil auf Rang drei behauptet. Die Top 5 werden durch Gamble With Your Friends auf Platz vier sowie Far Far West auf Platz fünf komplettiert.

Die Platzierung von Forza Horizon 6 unterstreicht die starke Nachfrage nach dem neuesten Ableger der Open-World-Rennspielreihe, insbesondere im PC-Segment. Gleichzeitig zeigt die Liste eine breite Genre-Vielfalt – von Rennspielen über Survival bis hin zu Action-RPGs.

Auffällig ist zudem die anhaltende Präsenz etablierter Marken wie Diablo, die sich trotz neuer Releases weiterhin in den oberen Chartregionen halten können.