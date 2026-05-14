Forza Horizon 6: Dominiert Steam-Bestseller und lässt große Namen hinter sich

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Image: Xbox Game Studios

Forza Horizon 6 erobert Platz 1 der Steam-Charts vor Subnautica 2 und Diablo IV.

An der Spitze der aktuellen Steam-Verkaufscharts positioniert sich Forza Horizon 6 und verweist damit mehrere namhafte Titel auf die hinteren Plätze. Die Rangliste basiert auf den Verkaufszahlen der Woche vom 5. bis 12. Mai 2026 ohne Free-to-Play-Spiele.

Direkt hinter dem Spitzenreiter folgt Subnautica 2 auf Platz zwei, während sich Diablo IV weiterhin stabil auf Rang drei behauptet. Die Top 5 werden durch Gamble With Your Friends auf Platz vier sowie Far Far West auf Platz fünf komplettiert.

Die Platzierung von Forza Horizon 6 unterstreicht die starke Nachfrage nach dem neuesten Ableger der Open-World-Rennspielreihe, insbesondere im PC-Segment. Gleichzeitig zeigt die Liste eine breite Genre-Vielfalt – von Rennspielen über Survival bis hin zu Action-RPGs.

Auffällig ist zudem die anhaltende Präsenz etablierter Marken wie Diablo, die sich trotz neuer Releases weiterhin in den oberen Chartregionen halten können.

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38 Kommentare Added

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  1. Ranzeweih 155995 XP God-at-Arms Gold | 14.05.2026 - 12:20 Uhr

    Ich bin inzwischen neuer Bürger von Neuseeland… Nett hier. Um 14.01 gehts los und der Erfolg ist absolut verdient!

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  4. kleineAmeise 165450 XP First Star Gold | 14.05.2026 - 13:31 Uhr

    Es sieht nach einem vollen Erfolg aus. Das könnte ein großartiges Jahr für Microsoft sein. Trotz GTA.

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  6. Cicci 12090 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 14.05.2026 - 13:47 Uhr

    Xbox bietet Games Games Games die Hohe Qualität haben 😉

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  7. Cicci 12090 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 14.05.2026 - 13:51 Uhr

    Wartet was unsere Playstation Trolle hier schreiben 😂😂

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