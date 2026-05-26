Forza Horizon 6: Drivatar „bowie knife99“ entwickelt sich zur mysteriösen KI-Legende

Ein ungewöhnlich aggressiver Drivatar in Forza Horizon 6 entwickelt sich zur Community-Legende.

In Forza Horizon 6 sorgt ein ungewöhnlicher Drivatar für Diskussionen in der Community, nachdem Spieler auf einen besonders aggressiven KI-Fahrer mit dem Namen „bowie knife99“ gestoßen sind.

Die Drivatars des Spiels basieren auf dem Fahrverhalten realer Spieler und sollen eine dynamischere Rennatmosphäre schaffen. Im Fall von „bowie knife99“ berichten jedoch zahlreiche Spieler von einem auffällig aggressiven Fahrstil, der über typische KI-Verhalten hinauszugehen scheint.

In Clips, die in sozialen Netzwerken kursieren, ist zu sehen, wie der Drivatar nicht nur rücksichtslos fährt, sondern teilweise gezielt Kollisionen provoziert und Rennlinien verlässt, um andere Fahrzeuge zu attackieren. Dadurch hat sich der Name schnell in der Community verbreitet.

Ein Spieler hinter dem Profil ist bislang nicht bekannt. Das Xbox-Profil von „bowie knife99“ ist privat, wodurch keine weiteren Informationen zur Identität verfügbar sind. Die Unklarheit trägt zusätzlich zur mysteriösen Wahrnehmung des Drivatars bei.

Während einige Spieler gezielt versuchen, den KI-Gegner zu stoppen oder aus dem Rennen zu drängen, berichten andere davon, dass genau dieses Verhalten den Drivatar noch unberechenbarer macht.

Ob es sich dabei um ein besonders extremes Fahrverhalten eines realen Spielers oder eine ungewöhnliche KI-Abbildung handelt, ist aktuell unklar. Sicher ist nur, dass „bowie knife99“ in der Community bereits jetzt Kultstatus erreicht hat.

Forza gotta be the only racing game I know with an active villain in the online community because wtf pic.twitter.com/0dYvkYdnG4 — delty (@DeltyThe73rd) May 23, 2026

This is what that monster did to me last night pic.twitter.com/IQSiACNPGB — AreWeOffended (@AreWeOffended) May 24, 2026

The greatest racing game villain of all time vs the greatest racing game villain of today pic.twitter.com/YyIMumv6fC — DustinEden (@DustinEdenYT) May 25, 2026