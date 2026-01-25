Forza Horizon 6: Echtes Foto und Screenshot aus Akihabara kaum zu unterscheiden

Forza Horizon 6 zeigt beeindruckende Grafikpower: Der Vergleich zwischen echtem Akihabara-Foto und Ingame-Screenshot offenbart, wie nah das Rennspiel an die Realität heranrückt.
Die Gegenüberstellung zeigt, wie präzise Playground Games die berühmte Gaming‑Meile Tokios im kommenden Serienteil nachgebildet hat. Beleuchtung, Architektur und die dichte Atmosphäre der Straßen wirken im Spiel erstaunlich authentisch und lassen die Grenze zwischen Realität und Ingame Grafik fast verschwimmen.
Die Szene unterstreicht, wie stark die technische Weiterentwicklung der Reihe ausfällt. Besonders die Detailfülle der Umgebung, die Reflexionen der Neonreklamen und die räumliche Tiefe der Straßenzüge zeigen, wie viel Aufwand in die Umsetzung des japanischen Settings geflossen ist.
Akihabara gehört zu den markantesten Schauplätzen des neuen Ablegers und präsentiert eindrucksvoll, wohin sich die Serie visuell bewegt.
秋葉原しばらく行ってないから全然分からないけど、多分ここ？現地民どうでしょうか？#ForzaHorizon6 pic.twitter.com/nx8ca1oWeV
— OKADAの中の人【OKDgames公式】 (@Dan5Okada) January 23, 2026
Sieht fantastisch aus, aber an der Optik ist Horizon ohnehin noch nie gescheitert.
Auch wenn Unterschiede zu erkennen sind, sieht es sehr gut aus.
Nur schade, dass bei FH 6 immernoch keine Fußgänger herum laufen, aber das ist meckern auf hohem Niveau. Allerdings würde es die Umgebung noch beleben.
Aber klar, andererseits müsste man sich dann damit auseinandersetzen: einfach durch die Leute durchfahren wäre unglaubwürdig. Ihnen Kollisionsphyik verpassen wäre andererseits wieder ein Jugenschutzthema und das Spiel bräuchte eine höhere USK-Freigabe.
Also dann: einfach Passanten weglassen ^^
Wie oft ich dort an der Stelle letztes Jahr vorbeigelaufen bin. Einfach herrlich 😀
Hoffe Sie haben die Strecke bis zum Ueno-Park eingebaut!
Akihabara wird man in keinem Spiel der Welt realitätsnah nachbauen können. Auch wenn die Umgebung, Gebäude etc. 1:1 umgesetzt werden könnten, so wird man die Fülle an Menschenmenge nie implementieren können, solange ein Spiel spielbar sein soll.
Akihabara ist dafür bekannt, zu jeder Zeit voll/belebt zu sein. Wenn man einmal dort gewesen ist, dann wird einem jeder andere beliebige Ort der Welt leer vorkommen. 😏
Freue mich schon vieles zu erkunden dann.
Forza Horizon bietet definitiv die beste Grafik in einem Rennspiel am Markt.