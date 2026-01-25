Forza Horizon 6: Echtes Foto und Screenshot aus Akihabara kaum zu unterscheiden

Forza Horizon 6 verblüfft: Foto und Screenshot aus Akihabara kaum zu unterscheiden

Forza Horizon 6 zeigt beeindruckende Grafikpower: Der Vergleich zwischen echtem Akihabara-Foto und Ingame-Screenshot offenbart, wie nah das Rennspiel an die Realität heranrückt.

Die Gegenüberstellung zeigt, wie präzise Playground Games die berühmte Gaming‑Meile Tokios im kommenden Serienteil nachgebildet hat. Beleuchtung, Architektur und die dichte Atmosphäre der Straßen wirken im Spiel erstaunlich authentisch und lassen die Grenze zwischen Realität und Ingame Grafik fast verschwimmen.

Die Szene unterstreicht, wie stark die technische Weiterentwicklung der Reihe ausfällt. Besonders die Detailfülle der Umgebung, die Reflexionen der Neonreklamen und die räumliche Tiefe der Straßenzüge zeigen, wie viel Aufwand in die Umsetzung des japanischen Settings geflossen ist.

Akihabara gehört zu den markantesten Schauplätzen des neuen Ablegers und präsentiert eindrucksvoll, wohin sich die Serie visuell bewegt.