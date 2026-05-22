Forza Horizon 6: Einfacher Trick erhöht Chancen auf bessere Wheelspin-Rewards

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Image: Xbox Game Studios

Ein einfacher Kniff kann die Belohnungen bei Wheelspins in Forza Horizon 6 gezielt beeinflussen.

In Forza Horizon 6 lässt sich das Wheelspin-System gezielt beeinflussen, indem Spieler bestimmte kosmetische Inhalte vorab freischalten und damit den Belohnungspool verändern.

Konkret geht es um Kleidung, die am Festival-Gelände gekauft werden kann. Sobald alle verfügbaren Kleidungsstücke erworben wurden, verschwinden diese aus dem möglichen Belohnungspool der Wheelspins, wie Content Creator Patrick Maka hinweist.

Das hat direkte Auswirkungen auf die Gewinnchancen: Ohne kosmetische Items im Pool drehen sich Wheelspins ausschließlich um Autos und Credits. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, wertvollere Belohnungen zu erhalten.

Der Trick basiert auf der internen Struktur des Belohnungssystems, das nur nicht freigeschaltete Inhalte berücksichtigt. Wer also gezielt alle Kleidungselemente entfernt, optimiert indirekt seine Chancen bei zukünftigen Drehungen.

Gerade für Spieler, die verstärkt auf Fahrzeuge oder hohe Credit-Gewinne aus sind, kann diese Methode eine effektive Möglichkeit darstellen, das Fortschrittssystem effizienter zu nutzen.

Quelle
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16 Kommentare Added

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  1. Tobias BTSV 90775 XP Posting Machine Level 1 | 22.05.2026 - 19:22 Uhr

    Schon alles mögliche gekauft. Inklusive der Frauen Kleidung, die ich als Mann auch dringend brauche.

    0

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