Forza Horizon 6: Enthüllt Garagen-Feature – Autos endlich perfekt präsentieren

Mit Forza Horizon 6 rückt die Präsentation der eigenen Fahrzeuge stärker in den Fokus als je zuvor. Die neuen Details zeigen, dass Playground Games nicht nur das Tuning erweitert, sondern auch einen komplett neuen Bereich für kreative Spieler geschaffen hat: individuell gestaltbare Garagen.

Spieler können aus acht kaufbaren Häusern wählen, wobei jede Garage unabhängig voneinander angepasst werden kann. Dabei steht maximale Freiheit im Vordergrund. Objekte lassen sich frei platzieren, sogar mit Clipping, um den gewünschten Look exakt umzusetzen. Ziel ist es, die eigene Autosammlung nicht nur zu besitzen, sondern stilvoll zu inszenieren.

Die Garagen sind eng mit der Community verknüpft. Ähnlich wie andere nutzergenerierte Inhalte können Designs über Share-Codes geteilt, durchsucht und heruntergeladen werden. Damit entsteht ein kreativer Austausch, bei dem Spieler ihre individuellen Showrooms präsentieren und sich gegenseitig inspirieren können.

Im Mittelpunkt steht dabei klar die Car Culture. Die Entwickler betonen, dass es nicht nur darum geht, Fahrzeuge zu bauen und zu modifizieren, sondern ihnen auch einen passenden Raum zu geben – ähnlich wie in der realen Welt. Die Garage wird so zum persönlichen Ausstellungsort, an dem Themen, Stilrichtungen und Inszenierungen eine große Rolle spielen.

Gleichzeitig mussten für die Umsetzung Kompromisse getroffen werden. Ursprünglich waren deutlich komplexere Varianten mit unterschiedlichen Grundrissen und dynamischen Umgebungsbedingungen geplant. Faktoren wie Tageszeiten oder Jahreszeiten hätten jedoch zusätzliche technische Herausforderungen mit sich gebracht. Um das Feature rechtzeitig integrieren zu können, entschied sich das Team für eine fokussierte Umsetzung, die dennoch umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten bietet.

Mit den neuen Garagen zeigt Forza Horizon 6, dass sich die Reihe weiterentwickelt und die kreative Freiheit der Spieler konsequent ausbaut. Fahrzeuge sind nicht mehr nur zum Fahren da – sie werden zum Mittelpunkt einer individuell gestalteten Präsentation.