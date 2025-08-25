Forza Horizon 6: Enthüllung auf der Tokyo Game Show – Gerücht

Die Enthüllung von Forza Horizon 6 findet angeblich auf der Tokyo Game Show im September statt.

Für viele könnte mit dem nächsten Teil der Reihe Forza Horizon ein langgehegter Wunsch in Erfüllung gehen: Japan als Schauplatz.

Angeblich wird Forza Horizon 6 die Spieler nach Japan befördern, wie der jüngste Leak einer Autoimportfirma verraten haben will.

Zusätzlich zu diesem Leak sind Dokumente im Umlauf, die zumindest die Pläne für eine Enthüllung von Forza Horizon 6 verraten sollen.

Demnach wird das Rennspiel auf der Tokyo Game Show Ende September enthüllt, wie Windows Central berichtet.

Gerade diese Messe als Plattform für die Vorstellung von Forza Horizon 6 zu wählen, könnte schon Bände sprechen und macht Hoffnung auf Japan als Schauplatz.

Trotz des Leaks sollte man im Hinterkopf die Möglichkeit aber nicht ausschließen, dass die gescannten japanischen Fahrzeuge zwar den Weg ins nächste Spiel finden werden, jedoch nicht zwangsläufig auf den virtuellen Straßen von Japan fahren werden.