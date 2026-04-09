Forza Horizon 6: Entwickler sprechen im Xbox-Podcast über das Rennspiel

Im Official Xbox Podcast sprechen die Entwickler über die Gestaltung der Spielwelt von Forza Horizon 6.

In einer neuen Folge des Official Xbox Podcast rückt Forza Horizon 6 erneut in den Fokus. Die Entwickler geben dabei Einblicke in die Entstehung der Spielwelt und erklären, wie Japan als Schauplatz umgesetzt wurde.

Im Mittelpunkt steht die Herausforderung, sowohl ruhige Landschaften als auch dynamische Städte in ein zusammenhängendes Fahrerlebnis zu integrieren. Ziel ist es, eine Welt zu erschaffen, die unterschiedliche Spielstile unterstützt und sowohl intensive Rennen als auch entspannte Erkundung ermöglicht.

Dabei richtet sich das Spiel bewusst an verschiedene Spielertypen. Neben actionreichen Rennen soll auch das freie Erkunden der Umgebung im Vordergrund stehen. Gleichzeitig bietet das Spiel umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, etwa bei Garagen und Häusern, die individuell gestaltet werden können.

Mit diesen Ansätzen verfolgt Forza Horizon 6 das Ziel, ein vielseitiges Fahrerlebnis zu bieten, das Geschwindigkeit, Atmosphäre und kreative Freiheit miteinander verbindet.