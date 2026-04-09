Forza Horizon 6: Entwickler sprechen im Xbox-Podcast über das Rennspiel

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Image: Xbox Game Studios

Im Official Xbox Podcast sprechen die Entwickler über die Gestaltung der Spielwelt von Forza Horizon 6.

In einer neuen Folge des Official Xbox Podcast rückt Forza Horizon 6 erneut in den Fokus. Die Entwickler geben dabei Einblicke in die Entstehung der Spielwelt und erklären, wie Japan als Schauplatz umgesetzt wurde.

Im Mittelpunkt steht die Herausforderung, sowohl ruhige Landschaften als auch dynamische Städte in ein zusammenhängendes Fahrerlebnis zu integrieren. Ziel ist es, eine Welt zu erschaffen, die unterschiedliche Spielstile unterstützt und sowohl intensive Rennen als auch entspannte Erkundung ermöglicht.

Dabei richtet sich das Spiel bewusst an verschiedene Spielertypen. Neben actionreichen Rennen soll auch das freie Erkunden der Umgebung im Vordergrund stehen. Gleichzeitig bietet das Spiel umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, etwa bei Garagen und Häusern, die individuell gestaltet werden können.

Mit diesen Ansätzen verfolgt Forza Horizon 6 das Ziel, ein vielseitiges Fahrerlebnis zu bieten, das Geschwindigkeit, Atmosphäre und kreative Freiheit miteinander verbindet.

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7 Kommentare Added

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  1. Senseo Mike 99540 XP Posting Machine Level 4 | 09.04.2026 - 11:20 Uhr

    Gestern abend ist meine Youtube App auf dem TV quasi explodiert. Unzählige Forza Horizon 6 Influenzer Videos🤦‍♂️ An wieviele Ottos Microsoft das Spiel geschickt hat, ist schon frech. Da fühlt man sich als normaler Zocker schon in der 2. Liga. Und ich bezweifle, das auch nur ein Mensch wegen einem Influencer das Spiel kauft, eher das Gegenteil ist der Fall.

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    • Robilein 1241530 XP Xboxdynasty Legend Platin | 09.04.2026 - 11:26 Uhr
      Antwort auf Senseo Mike

      Ich habe auch einige. Klicke nicht eines davon an. Diese Influencer sind eben die „Helden“ dieser Generation, würg.

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      • Mech77 99855 XP Posting Machine Level 4 | 09.04.2026 - 11:40 Uhr
        Antwort auf Robilein

        Ihr meint: Influenza. Es gibt auch im Web 4.0 Viren, wie eben diese überwiegend nichtsnutzigen Content Creator (wobei es da wenige positive Ausnahmen gibt) und „Insider“ aka „Leaker“.

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    • Katanameister 383300 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 09.04.2026 - 12:08 Uhr
      Antwort auf Senseo Mike

      Ist halt immer noch die beste Werbung für die meisten Unternehmen, auch wenn ich Influenzer nicht leider kann.

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  2. HakunaTraumata 122740 XP Man-at-Arms Silber | 09.04.2026 - 11:37 Uhr

    Ich gucke Nix ich gucke Nix ich gucke Nix
    Will ohne jeglichen Informationen ins Spiel starten

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