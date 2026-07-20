Forza Horizon 6: Erhält Hotfix – drei nervige Fehler sind jetzt behoben.

Für Forza Horizon 6 wurde ein neuer serverseitiger Hotfix veröffentlicht. Das Update behebt mehrere technische Probleme und verbessert sowohl die Grafik als auch die Stabilität des Spiels.
Folgende Fehler wurden behoben:
• Falsche Beleuchtung in Tunneln.
• Inkonsistente Übergänge des Himmels.
• Absturz beim Wechsel auf die Standard-Tageszeit im Fotomodus.
Da es sich um einen serverseitigen Hotfix handelt, ist kein zusätzlicher Download erforderlich. Wer sich aktuell bereits im Spiel befindet, muss Forza Horizon 6 jedoch einmal neu starten, damit die Änderungen wirksam werden.
Mit dem Hotfix beseitigen die Entwickler einige der zuletzt gemeldeten Grafik- und Stabilitätsprobleme und sorgen für ein flüssigeres Spielerlebnis.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Freut mich, endlich den nervigen Bug im Fotomodus gepatcht🙏🏼💪🏼😎🍀
Da hatte ich bisher Glück. Habe nichts gemerkt von den Problemen. Top das es gelöst wurde.
Das mit den Lichtverhältnissen beim Einfahren in Tunneln war ab und zu wirklich abenteuerlich.
yep, in der Cockpit Ansicht war man so gut wie blind 😀
Dafür fehlt auf einmal mein Name in den Charaktereinstellungen….bis letzte Woche war er noch da und nun ganz plötzlich verschwunden. Bei Forza 5 ist er noch vorhanden
Ich hatte gestern urplötzliche Tageszeit Wechsel. Ansonsten keine Probleme.