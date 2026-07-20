Forza Horizon 6: Erhält Hotfix – drei nervige Fehler sind jetzt behoben.

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Image: Xbox Game Studios

Forza Horizon 6 erhält einen neuen Hotfix: Tunnelbeleuchtung, Himmelsdarstellung und ein Absturz im Fotomodus wurden behoben.

Für Forza Horizon 6 wurde ein neuer serverseitiger Hotfix veröffentlicht. Das Update behebt mehrere technische Probleme und verbessert sowohl die Grafik als auch die Stabilität des Spiels.
Folgende Fehler wurden behoben:

• Falsche Beleuchtung in Tunneln.
• Inkonsistente Übergänge des Himmels.
• Absturz beim Wechsel auf die Standard-Tageszeit im Fotomodus.

Da es sich um einen serverseitigen Hotfix handelt, ist kein zusätzlicher Download erforderlich. Wer sich aktuell bereits im Spiel befindet, muss Forza Horizon 6 jedoch einmal neu starten, damit die Änderungen wirksam werden.
Mit dem Hotfix beseitigen die Entwickler einige der zuletzt gemeldeten Grafik- und Stabilitätsprobleme und sorgen für ein flüssigeres Spielerlebnis.

Quelle
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6 Kommentare Added

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  1. fr0ntXile 51010 XP Nachwuchsadmin 5+ | 20.07.2026 - 09:37 Uhr

    Freut mich, endlich den nervigen Bug im Fotomodus gepatcht🙏🏼💪🏼😎🍀

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  2. Robilein 1304300 XP Xboxdynasty Legend Onyx | 20.07.2026 - 09:49 Uhr

    Da hatte ich bisher Glück. Habe nichts gemerkt von den Problemen. Top das es gelöst wurde.

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  3. AnCaptain4u 282625 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 20.07.2026 - 09:49 Uhr

    Das mit den Lichtverhältnissen beim Einfahren in Tunneln war ab und zu wirklich abenteuerlich.

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  4. SchwabenOnkel 9230 XP Beginner Level 4 | 20.07.2026 - 10:18 Uhr

    Dafür fehlt auf einmal mein Name in den Charaktereinstellungen….bis letzte Woche war er noch da und nun ganz plötzlich verschwunden. Bei Forza 5 ist er noch vorhanden

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  5. AtzePhil41 10560 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 20.07.2026 - 10:31 Uhr

    Ich hatte gestern urplötzliche Tageszeit Wechsel. Ansonsten keine Probleme.

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