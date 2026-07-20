Forza Horizon 6: Erhält Hotfix – drei nervige Fehler sind jetzt behoben.

Forza Horizon 6 erhält einen neuen Hotfix: Tunnelbeleuchtung, Himmelsdarstellung und ein Absturz im Fotomodus wurden behoben.

Für Forza Horizon 6 wurde ein neuer serverseitiger Hotfix veröffentlicht. Das Update behebt mehrere technische Probleme und verbessert sowohl die Grafik als auch die Stabilität des Spiels.

Folgende Fehler wurden behoben:

• Falsche Beleuchtung in Tunneln.

• Inkonsistente Übergänge des Himmels.

• Absturz beim Wechsel auf die Standard-Tageszeit im Fotomodus.

Da es sich um einen serverseitigen Hotfix handelt, ist kein zusätzlicher Download erforderlich. Wer sich aktuell bereits im Spiel befindet, muss Forza Horizon 6 jedoch einmal neu starten, damit die Änderungen wirksam werden.

Mit dem Hotfix beseitigen die Entwickler einige der zuletzt gemeldeten Grafik- und Stabilitätsprobleme und sorgen für ein flüssigeres Spielerlebnis.