Forza Horizon 6: Erreicht Platz 4 der US-Xbox-Charts und überholt Call of Duty

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Image: Xbox Game Studios

Call of Duty überholt: Forza Horizon 6 mischt die US-Gaming-Charts auf.

Die aktuellen US-Xbox-Gaming-Charts zeigen eine auffällige Verschiebung in der Spielelandschaft.

Forza Horizon 6 ist dort inzwischen auf Platz 4 der meistgespielten Titel gestiegen und konnte damit ein etabliertes Großfranchise hinter sich lassen. Besonders bemerkenswert ist dabei, dass der Open-World-Racer damit Call of Duty in der aktuellen Rangliste überholt hat.

Der Sprung in den Charts deutet auf eine starke Spieleraktivität und anhaltendes Interesse am Titel hin, der sich weiterhin in der Live-Services-Umgebung behauptet. Während sich viele Multiplayer-Games regelmäßig in den oberen Rängen abwechseln, gilt eine solche Verschiebung im hochkompetitiven US-Markt als deutliches Signal für aktuelle Popularitätstrends.

Call of Duty bleibt dennoch eines der konstant meistgespielten Spiele auf Xbox-Plattformen, wird in dieser aktuellen Auswertung jedoch knapp von Forza Horizon 6 überholt.

Die Charts spiegeln damit erneut die Dynamik im Xbox-Ökosystem wider, in dem sich große Marken regelmäßig gegenseitig in den Top-Rängen ablösen.

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11 Kommentare Added

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  1. Vayne1986 54175 XP Nachwuchsadmin 6+ | 25.05.2026 - 15:03 Uhr

    Sehr gut. 👌🏻 Glückwunsch zu Platz 4 der US-Xbox-Charts. 🥳❤️

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  2. Sevalot 9720 XP Beginner Level 4 | 25.05.2026 - 15:05 Uhr

    Spitzenmässig! Forza Horizon 6 ist bestimmt ein heisses Brett. Warte noch mit dem Kauf. 🙂

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  3. BLACK 8z 114730 XP Scorpio King Rang 2 | 25.05.2026 - 15:18 Uhr

    Ich hab’s gestern endlich geschafft und 3 Stunden spielen können. Muss aber echt sagen dass ich so meine Probleme habe reinzufinden…
    Bei Horizon 5 konnte ich mich anfangs kaum losreißen, hier war alles so naja…
    Vielleicht hab ich auch einfach die richtigen Fahrzeugeinstellungen noch nicht gefunden, aber mir bricht ständig der Wagen aus oder driftet irgendwo ab etc. und die Gegner verzeihen kaum Fahrfehler. Ohne der Rückspulfunktion hätte ich es schon zur Seite gelegt.
    Ich spiele auf Einsteiger Individuell und komme da schon nicht so klar…
    Ich merke auch dass mir die Geschwindigkeit zu schaffen macht, vor allem in der Stadt oder Tunnel etc. und der Gegenverkehr ist oft so nervig…
    Mal schauen ob ich noch warm werde damit. Bisher hält sich die Begeisterung leider noch sehr in Grenzen (was aber z.T. auch stark an mir liegt).

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  4. Robilein 1272170 XP Xboxdynasty Legend Platin | 25.05.2026 - 15:22 Uhr

    Glückwunsch XBOX und Playground Games. Mehr als verdient 🥳🥳🥳

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  6. AnCaptain4u 268655 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 25.05.2026 - 15:29 Uhr

    Stark! Bin gespannt wie gut sich FH6 auf Dauer in den Top 20 halten kann.

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  7. Kitomy 71715 XP Tastenakrobat Level 1 | 25.05.2026 - 15:57 Uhr

    Der Unterschied zu CoD ist doch das bei CoD gefühlt 10 Teile inkludiert werden, oder irre ich mich da und es ist nur auf Steam so?

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  9. shadow moses 486230 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 25.05.2026 - 16:06 Uhr

    COD zu überholen ist sensationell. Keine Ahnung, wann es ein Spiel das letzte Mal geschafft hat in die Top 4 vor zu dringen. Vielleicht Starfield oder Elden Ring. Wirklich eine extrem starke Leistung. Da kann man Playground Games, Turn 10 und MS nur gratulieren.

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