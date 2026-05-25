Forza Horizon 6: Erreicht Platz 4 der US-Xbox-Charts und überholt Call of Duty

Die aktuellen US-Xbox-Gaming-Charts zeigen eine auffällige Verschiebung in der Spielelandschaft.

Forza Horizon 6 ist dort inzwischen auf Platz 4 der meistgespielten Titel gestiegen und konnte damit ein etabliertes Großfranchise hinter sich lassen. Besonders bemerkenswert ist dabei, dass der Open-World-Racer damit Call of Duty in der aktuellen Rangliste überholt hat.

Der Sprung in den Charts deutet auf eine starke Spieleraktivität und anhaltendes Interesse am Titel hin, der sich weiterhin in der Live-Services-Umgebung behauptet. Während sich viele Multiplayer-Games regelmäßig in den oberen Rängen abwechseln, gilt eine solche Verschiebung im hochkompetitiven US-Markt als deutliches Signal für aktuelle Popularitätstrends.

Call of Duty bleibt dennoch eines der konstant meistgespielten Spiele auf Xbox-Plattformen, wird in dieser aktuellen Auswertung jedoch knapp von Forza Horizon 6 überholt.

Die Charts spiegeln damit erneut die Dynamik im Xbox-Ökosystem wider, in dem sich große Marken regelmäßig gegenseitig in den Top-Rängen ablösen.