Forza Horizon 6: Erreicht Platz 4 der US-Xbox-Charts und überholt Call of Duty

Die aktuellen US-Xbox-Gaming-Charts zeigen eine auffällige Verschiebung in der Spielelandschaft.
Forza Horizon 6 ist dort inzwischen auf Platz 4 der meistgespielten Titel gestiegen und konnte damit ein etabliertes Großfranchise hinter sich lassen. Besonders bemerkenswert ist dabei, dass der Open-World-Racer damit Call of Duty in der aktuellen Rangliste überholt hat.
Der Sprung in den Charts deutet auf eine starke Spieleraktivität und anhaltendes Interesse am Titel hin, der sich weiterhin in der Live-Services-Umgebung behauptet. Während sich viele Multiplayer-Games regelmäßig in den oberen Rängen abwechseln, gilt eine solche Verschiebung im hochkompetitiven US-Markt als deutliches Signal für aktuelle Popularitätstrends.
Call of Duty bleibt dennoch eines der konstant meistgespielten Spiele auf Xbox-Plattformen, wird in dieser aktuellen Auswertung jedoch knapp von Forza Horizon 6 überholt.
Die Charts spiegeln damit erneut die Dynamik im Xbox-Ökosystem wider, in dem sich große Marken regelmäßig gegenseitig in den Top-Rängen ablösen.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sehr gut. 👌🏻 Glückwunsch zu Platz 4 der US-Xbox-Charts. 🥳❤️
Spitzenmässig! Forza Horizon 6 ist bestimmt ein heisses Brett. Warte noch mit dem Kauf. 🙂
Ich hab’s gestern endlich geschafft und 3 Stunden spielen können. Muss aber echt sagen dass ich so meine Probleme habe reinzufinden…
Bei Horizon 5 konnte ich mich anfangs kaum losreißen, hier war alles so naja…
Vielleicht hab ich auch einfach die richtigen Fahrzeugeinstellungen noch nicht gefunden, aber mir bricht ständig der Wagen aus oder driftet irgendwo ab etc. und die Gegner verzeihen kaum Fahrfehler. Ohne der Rückspulfunktion hätte ich es schon zur Seite gelegt.
Ich spiele auf Einsteiger Individuell und komme da schon nicht so klar…
Ich merke auch dass mir die Geschwindigkeit zu schaffen macht, vor allem in der Stadt oder Tunnel etc. und der Gegenverkehr ist oft so nervig…
Mal schauen ob ich noch warm werde damit. Bisher hält sich die Begeisterung leider noch sehr in Grenzen (was aber z.T. auch stark an mir liegt).
Glückwunsch XBOX und Playground Games. Mehr als verdient 🥳🥳🥳
Ist doch super wenn es auch andere Spiele nach oben schaffen 🤩.
Stark! Bin gespannt wie gut sich FH6 auf Dauer in den Top 20 halten kann.
Der Unterschied zu CoD ist doch das bei CoD gefühlt 10 Teile inkludiert werden, oder irre ich mich da und es ist nur auf Steam so?
Angeblich CoD Black Ops 6, Black Ops 7 und Warzone.
Ja, das stimmt. Warzone + die beiden letzten Spielveröffentlichungen.
Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, sehr stark.
COD zu überholen ist sensationell. Keine Ahnung, wann es ein Spiel das letzte Mal geschafft hat in die Top 4 vor zu dringen. Vielleicht Starfield oder Elden Ring. Wirklich eine extrem starke Leistung. Da kann man Playground Games, Turn 10 und MS nur gratulieren.