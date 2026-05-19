Forza Horizon 6: Erreicht riesigen Steam-Rekord zum Launch

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Image: Xbox Game Studios

Unglaublicher Start: Forza Horizon 6 pulverisiert Forza Horizon 5 auf Steam!

Der Start von Forza Horizon 6 entwickelt sich zu einem riesigen Erfolg.

Das Rennspiel erreicht einen All-Time-Peak von 273.148 gleichzeitigen Spielern und das ausgerechnet an einem Dienstag. Damit setzt sich der neue Teil deutlich vom Vorgänger ab.

Zum Vergleich: Forza Horizon 5 kam laut den Steam-Statistiken auf einen bisherigen Höchstwert von 81.096 gleichzeitigen Spielern. Der Release des Vorgängers liegt inzwischen rund viereinhalb Jahre zurück.

Der enorme Abstand zeigt, wie groß das Interesse an dem neuen Japan-Setting und dem neuesten Horizon-Festival aktuell ausfällt. Außerdem dürfte der zeitgleiche Release für ein deutlich höheres Interesse gesorgt haben.

Quelle
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46 Kommentare Added

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  3. DrFreaK666 271270 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 19.05.2026 - 21:35 Uhr

    Wieso kann man die Story nicht überspringen? Das interessiert mich nicht

    0
    • Simon667 23965 XP Nasenbohrer Level 2 | 19.05.2026 - 22:23 Uhr
      Antwort auf DrFreaK666

      Ich war anfangs auch leicht angenervt, dass man das nicht konnte. Ich hoffe, ich hab den Storypart jetzt Großteils hinter mir.

      An das Fahrgefühl muss ich mich noch etwas gewöhnen.

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  4. DanSanAliaMi 106085 XP Hardcore User | 19.05.2026 - 21:39 Uhr

    Megamäßig. Freut mich für playground Games. Dann können sie ja eigentlich beruhigt die Playstation Version streichen.
    Xbox ist Back 💚💚💚

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  5. Uglycoyote 24395 XP Nasenbohrer Level 2 | 19.05.2026 - 21:57 Uhr

    Bis auf die untererdischen Gesichter und Characterfugzren. Die total lahmen Story Lines die an Cringe nicht mehr zu überbieten sind, ein gutes Spiel. Was allerdings 3 Punkte Abzug in der Wertung gibt und in 2026 überhaupt nicht klar geht ist die Tatsache das kein einziger Dialog übersprungen werden kann KEIN EINZIGER. Rennen 3 mal starten mit anderen Autos den ganzen Blah erneut 5 Minuten anhören. Das verzögert das Spielen um Stunden wenn nicht Tage. So kann man auch das berühmte „User engagement“ nach oben pushen um dann zu sagen 5 Millionen haben 3 billionen Stunden im Game verbracht, wenn die Story nur 16 Stunden hat und mit Dialogen auf 40 gebracht wird. Gut das ich kein Geld ausgegeben habe, weil’s im Gamepass ist aber das wäre ein Grund für mich das Spiel zurück zu geben.

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  6. ShadowTerror90 76375 XP Tastenakrobat Level 3 | 19.05.2026 - 22:06 Uhr

    Horizon 5 war ja auch langweilig dieses Mexiko Setting hat mich garnicht abgeholt.

    Freut mich das FH6 so gut ankommt,es wirkt auch um einiges frischer und eleganter als Teil 4&5.

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