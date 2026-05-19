Forza Horizon 6: Erreicht riesigen Steam-Rekord zum Launch

Der Start von Forza Horizon 6 entwickelt sich zu einem riesigen Erfolg.

Das Rennspiel erreicht einen All-Time-Peak von 273.148 gleichzeitigen Spielern und das ausgerechnet an einem Dienstag. Damit setzt sich der neue Teil deutlich vom Vorgänger ab.

Zum Vergleich: Forza Horizon 5 kam laut den Steam-Statistiken auf einen bisherigen Höchstwert von 81.096 gleichzeitigen Spielern. Der Release des Vorgängers liegt inzwischen rund viereinhalb Jahre zurück.

Der enorme Abstand zeigt, wie groß das Interesse an dem neuen Japan-Setting und dem neuesten Horizon-Festival aktuell ausfällt. Außerdem dürfte der zeitgleiche Release für ein deutlich höheres Interesse gesorgt haben.