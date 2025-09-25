Forza Horizon 6: Erscheint für PlayStation 5 erst nach Xbox-Release

Forza Horizon 6 wird zuerst für Xbox Series X|S und PC erscheinen, und erst nach dem Launch für PlayStation 5.

Grund zur Freude hatten heute viele Rennspielfans, als Xbox Game Studios heute Forza Horizon 6 ankündigte. Damit wurde auch Japan als nächste Reise für das virtuelle Horizon Festival bestätigt. Handfeste Gerüchte und Hinweise zum Setting gab es bereits Monate zuvor.

Mit der heutigen Ankündigung wurde 2026 als grober Termin für die Veröffentlichung von Forza Horizon 6 genannt.

Wenn es im nächsten Jahr auf den Markt kommt, dann zunächst nur für die Plattformen Xbox Series X|S und PC. Es erscheint außerdem mit Xbox Play Anywhere-Feature und im Xbox Game Pass.

Nach dem Launch wird Forza Horizon 6 aber auch für PlayStation 5 erscheinen. Das erwähnt man in der Beschreibung zum Teaser.

Dass Forza Horizon 6 Multiplattform gehen wird, überrascht mittlerweile nicht mehr. Der Vorgänger Forza Horizon 5 wurde auf PlayStation 5 zum meistverkauften PlayStation-Spiel 2025 und verkaufte sich mehr als zwei Millionen Mal im ersten Monat nach dem Launch auf der SONY-Konsole.