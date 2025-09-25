Forza Horizon 6: Erscheint für PlayStation 5 erst nach Xbox-Release

Grund zur Freude hatten heute viele Rennspielfans, als Xbox Game Studios heute Forza Horizon 6 ankündigte. Damit wurde auch Japan als nächste Reise für das virtuelle Horizon Festival bestätigt. Handfeste Gerüchte und Hinweise zum Setting gab es bereits Monate zuvor.
Mit der heutigen Ankündigung wurde 2026 als grober Termin für die Veröffentlichung von Forza Horizon 6 genannt.
Wenn es im nächsten Jahr auf den Markt kommt, dann zunächst nur für die Plattformen Xbox Series X|S und PC. Es erscheint außerdem mit Xbox Play Anywhere-Feature und im Xbox Game Pass.
Nach dem Launch wird Forza Horizon 6 aber auch für PlayStation 5 erscheinen. Das erwähnt man in der Beschreibung zum Teaser.
Dass Forza Horizon 6 Multiplattform gehen wird, überrascht mittlerweile nicht mehr. Der Vorgänger Forza Horizon 5 wurde auf PlayStation 5 zum meistverkauften PlayStation-Spiel 2025 und verkaufte sich mehr als zwei Millionen Mal im ersten Monat nach dem Launch auf der SONY-Konsole.
Microsoft setzt genau wie Sony auf Zeitversetzte Releases bei den dicken first Party Blockbustern. Nichts anderes war zu erwarten.
Wird bei Fable, Gears of War E-Day und Co genauso sein.
BTW: Ich freue mich tatsächlich schon auf Wolverine. Nach vielen Jahren, endlich mal wieder ein Sony Game, was mir zusagt. Zumindest im ersten Eindruck.
Zocke ich dann auf der Xbox Next. 🙂
Naja. Bei Sony sind es in der regel 1-2 Jahre. Bei Microsoft wird eher bei 3-6 Monaten liegen, was schon ein Unterschied wäre.
Ah, ein Neuaccount…
Nö, bei Sony geht es nun auch immer schneller. Die haben sich mittlerweile eingegrooved.
Wie lange MS sich Zeit nimmt wird man sehen. Das wird von Spiel zu Spiel ganz unterschiedlich sein… siehe bspw. Starfield.
Oder Keeper. Scheint garnicht erst für PS5 zu kommen.
Irgendwann warst du auch mal ein Neuaccount.
Der hat womöglich nicht nur einen, gibt auch einen anderen Account namens frieren, typischer PS Troll.
Könnte auch daran liegen, dass Teil 6 für PC und XBox schon weit forgeschritten war ehe sich MS für Multiplattform entschieden hat.
Hmm… da es auch für PS5/Pro erscheint werde wohl bis dahin warten, bis dahin sind meist die Bugs und Fehler behoben. Und auf der PS5 Pro hat man vermutlich das beste Spiel Erlebnis.
Das beste Erlebnis wirst du auf dem PC haben.
Ihr liegt beide falsch. Das beste Erlebnis hat man dort wo man Spaß hat und da ist es völlig egal auf welcher Plattform man spielt. Ich dachte MS und Sony hätten den Plattformkrieg abgeschafft mit ihrer Multiplattform-Strategie, aber nö, es wird weiter gestritten wo was besser ist.
Da stimme ich dir zu. Natürlich ist die beste Plattform die wo man am meisten Spaß hat. Zudem habe ich mit console war nichts am Hut.
Fakt ist nunmal das ein potenter Gaming PC in einer anderen Liga spielt als die aktuellen Konsolen wenn die Games gut optimiert sind und da mache ich mir bei Forza keine Sorgen.
Na klar ist nen potenter PC natürlich besser, wenn man wert auf Optik und Frames legt, aber der Spielspaß wird dadurch nicht höher.
Wenn ein Spiel gut optimiert ist, dann läuft es auf jeder Plattform vernünftig.
Selbst wenn Forza auf dem Game Boy erscheinen würde, dann könnte man jede menge Spaß haben.
Nö, nur wo es besser aussieht 🙂
Werde es trotzdem Day One auf der Series x spielen
Nichts anderes war zu erwarten. Die 3-6 Monate gehen schnell Rum bzw. 3 wenn die Verkäufe erwartungsgemäß niedrig sind, dank GP.
Finde ich nur mehr als fair, wenn man schon immer die Xbox als seine Hauptplattform hatte