Forza Horizon 6: Erscheint für PlayStation 5 erst nach Xbox-Release

Forza Horizon 6 wird zuerst für Xbox Series X|S und PC erscheinen, und erst nach dem Launch für PlayStation 5.

Grund zur Freude hatten heute viele Rennspielfans, als Xbox Game Studios heute Forza Horizon 6 ankündigte. Damit wurde auch Japan als nächste Reise für das virtuelle Horizon Festival bestätigt. Handfeste Gerüchte und Hinweise zum Setting gab es bereits Monate zuvor.

Mit der heutigen Ankündigung wurde 2026 als grober Termin für die Veröffentlichung von Forza Horizon 6 genannt.

Wenn es im nächsten Jahr auf den Markt kommt, dann zunächst nur für die Plattformen Xbox Series X|S und PC. Es erscheint außerdem mit Xbox Play Anywhere-Feature und im Xbox Game Pass.

Nach dem Launch wird Forza Horizon 6 aber auch für PlayStation 5 erscheinen. Das erwähnt man in der Beschreibung zum Teaser.

Dass Forza Horizon 6 Multiplattform gehen wird, überrascht mittlerweile nicht mehr. Der Vorgänger Forza Horizon 5 wurde auf PlayStation 5 zum meistverkauften PlayStation-Spiel 2025 und verkaufte sich mehr als zwei Millionen Mal im ersten Monat nach dem Launch auf der SONY-Konsole.

  1. The Hills have Shice 172185 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 1 | 25.09.2025 - 15:08 Uhr

    Microsoft setzt genau wie Sony auf Zeitversetzte Releases bei den dicken first Party Blockbustern. Nichts anderes war zu erwarten.
    Wird bei Fable, Gears of War E-Day und Co genauso sein.
    BTW: Ich freue mich tatsächlich schon auf Wolverine. Nach vielen Jahren, endlich mal wieder ein Sony Game, was mir zusagt. Zumindest im ersten Eindruck.
    Zocke ich dann auf der Xbox Next. 🙂

    2
      • The Hills have Shice 172185 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 1 | 25.09.2025 - 15:37 Uhr
        Antwort auf Serie

        Ah, ein Neuaccount…
        Nö, bei Sony geht es nun auch immer schneller. Die haben sich mittlerweile eingegrooved.
        Wie lange MS sich Zeit nimmt wird man sehen. Das wird von Spiel zu Spiel ganz unterschiedlich sein… siehe bspw. Starfield.
        Oder Keeper. Scheint garnicht erst für PS5 zu kommen.

        3
    • magforce 15705 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 25.09.2025 - 15:44 Uhr
      Antwort auf The Hills have Shice

      Könnte auch daran liegen, dass Teil 6 für PC und XBox schon weit forgeschritten war ehe sich MS für Multiplattform entschieden hat.

      1
  2. CrossSkull 5360 XP Beginner Level 3 | 25.09.2025 - 15:10 Uhr

    Hmm… da es auch für PS5/Pro erscheint werde wohl bis dahin warten, bis dahin sind meist die Bugs und Fehler behoben. Und auf der PS5 Pro hat man vermutlich das beste Spiel Erlebnis.

    1
      • Dr Addy 8545 XP Beginner Level 4 | 25.09.2025 - 15:44 Uhr
        Antwort auf GunslingerII

        Ihr liegt beide falsch. Das beste Erlebnis hat man dort wo man Spaß hat und da ist es völlig egal auf welcher Plattform man spielt. Ich dachte MS und Sony hätten den Plattformkrieg abgeschafft mit ihrer Multiplattform-Strategie, aber nö, es wird weiter gestritten wo was besser ist.

        1
        • GunslingerII 13340 XP Leetspeak | 25.09.2025 - 15:51 Uhr
          Antwort auf Dr Addy

          Da stimme ich dir zu. Natürlich ist die beste Plattform die wo man am meisten Spaß hat. Zudem habe ich mit console war nichts am Hut.
          Fakt ist nunmal das ein potenter Gaming PC in einer anderen Liga spielt als die aktuellen Konsolen wenn die Games gut optimiert sind und da mache ich mir bei Forza keine Sorgen.

          0
          • Dr Addy 8545 XP Beginner Level 4 | 25.09.2025 - 15:59 Uhr
            Antwort auf GunslingerII

            Na klar ist nen potenter PC natürlich besser, wenn man wert auf Optik und Frames legt, aber der Spielspaß wird dadurch nicht höher.
            Wenn ein Spiel gut optimiert ist, dann läuft es auf jeder Plattform vernünftig.
            Selbst wenn Forza auf dem Game Boy erscheinen würde, dann könnte man jede menge Spaß haben.

            0
  4. Defacto 10440 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 25.09.2025 - 15:46 Uhr

    Nichts anderes war zu erwarten. Die 3-6 Monate gehen schnell Rum bzw. 3 wenn die Verkäufe erwartungsgemäß niedrig sind, dank GP.

    0
  5. GERxJOHNNY 47650 XP Hooligan Bezwinger | 25.09.2025 - 15:52 Uhr

    Finde ich nur mehr als fair, wenn man schon immer die Xbox als seine Hauptplattform hatte

    0

