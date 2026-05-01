Forza Horizon 6: Erste Multiplayer-Modi zum Rennspiel enthüllt

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Image: Xbox Game Studios

Playground Games zeigt erste Multiplayer‑Übersicht zu Forza Horizon 6, die schon jetzt Abwechslung verspricht.

Playground Games hat eine erste Übersicht über die Multiplayer‑Modi von Forza Horizon 6 veröffentlicht. Die Grafik, die das Studio geteilt hat, zeigt eine Auswahl der verfügbaren Spielvarianten – gleichzeitig deutet man an, dass die vollständige Liste deutlich länger und abwechslungsreicher ausfallen wird.

Spielerdürfen sich demnach auf eine Mischung aus klassischen Rennformaten, Drift‑Wettbewerben und Fun‑Modi freuen. Die bisher bestätigten Multiplayer‑Varianten umfassen:

  • Horizon Racing
  • Spec Racing
  • Touge Showdown
  • Horizon Drift
  • The Eliminator
  • Hide & Seek
  • Custom Racing
  • Custom Drift

Damit setzt Forza Horizon 6 erneut auf eine breite Palette an Aktivitäten, die sowohl kompetitive Rennen als auch kreative Community‑Formate abdecken. Besonders interessant ist die Rückkehr von The Eliminator, dem Battle‑Royale‑Modus der Reihe, sowie die Einführung von Touge Showdown, das auf enge, direkte Duelle ausgelegt ist.

Quelle
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16 Kommentare Added

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    • Robilein 1258870 XP Xboxdynasty Legend Platin | 01.05.2026 - 11:10 Uhr
      Antwort auf AnCaptain4u

      @Admins bitte einen Daumen nach unten implementieren😂👍

      Oh man, der Eliminator. Seitdem mich ein Baum den Sieg gekostet hat habe ich eine ja, komplizierte Beziehung zu diesem Modus.

      1
      • AnCaptain4u 264375 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 01.05.2026 - 12:04 Uhr
        Antwort auf Robilein

        Ich bin ja schon froh, dass es keinen Erfolg mehr dafür geben wird. Bin maximal Zweiter geworden in dem Modus.

        0
  2. Katanameister 412460 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 01.05.2026 - 11:09 Uhr

    Sollte für jeden was dabei sein, werde auf jeden Fall alle Modi ausprobieren.

    0
  6. Mech77 110075 XP Scorpio King Rang 1 | 01.05.2026 - 12:10 Uhr

    Beim MP passe ich. Keinen Bock auf die ganzen Destruction Derby Kiddies ^^ Wenn sie vernünftige Lobbys hätten, wo die ganzen N00bs unter sich wären, wäre das was anderes… Damit rechne ich aber wieder nicht, sondern eher damit, dass man wieder gegen die Bande oder gegen sonstige Hindernisse gerammt wird… Nein, danke.

    0
  8. Knappe 04 127930 XP Man-at-Arms Onyx | 01.05.2026 - 13:07 Uhr

    Ich werde keinen Multipler spielen, so gut sind meine Fahrkünste nicht.

    0
  9. Economic 100930 XP Profi User | 01.05.2026 - 13:35 Uhr

    Wieso nicht mal ein MP Racer Game aber nur im Sale, wie viel Spieler sind da im MP Race ?

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