Forza Horizon 6: Erste Multiplayer-Modi zum Rennspiel enthüllt

Playground Games hat eine erste Übersicht über die Multiplayer‑Modi von Forza Horizon 6 veröffentlicht. Die Grafik, die das Studio geteilt hat, zeigt eine Auswahl der verfügbaren Spielvarianten – gleichzeitig deutet man an, dass die vollständige Liste deutlich länger und abwechslungsreicher ausfallen wird.
Spielerdürfen sich demnach auf eine Mischung aus klassischen Rennformaten, Drift‑Wettbewerben und Fun‑Modi freuen. Die bisher bestätigten Multiplayer‑Varianten umfassen:
- Horizon Racing
- Spec Racing
- Touge Showdown
- Horizon Drift
- The Eliminator
- Hide & Seek
- Custom Racing
- Custom Drift
Damit setzt Forza Horizon 6 erneut auf eine breite Palette an Aktivitäten, die sowohl kompetitive Rennen als auch kreative Community‑Formate abdecken. Besonders interessant ist die Rückkehr von The Eliminator, dem Battle‑Royale‑Modus der Reihe, sowie die Einführung von Touge Showdown, das auf enge, direkte Duelle ausgelegt ist.
16 Kommentare AddedMitdiskutieren
Na? Wer von Euch freut sich auf „The Eliminator“? 🤣
@Admins bitte einen Daumen nach unten implementieren😂👍
Oh man, der Eliminator. Seitdem mich ein Baum den Sieg gekostet hat habe ich eine ja, komplizierte Beziehung zu diesem Modus.
Ich bin ja schon froh, dass es keinen Erfolg mehr dafür geben wird. Bin maximal Zweiter geworden in dem Modus.
Wie ich mitbekommen habe haben wir das der Community zu verdanken. Sehr cool👍
Sollte für jeden was dabei sein, werde auf jeden Fall alle Modi ausprobieren.
Im MP werde ich definitiv gar nichts probieren… xD Bin da vom Vorgänger gebrandmarkt ^^
das heisst ? nicht der schnellste ?
2 Wochen noch und es geht los …
Ja, auf den Single Player freue ich mich.
Hide & seek wird bestimmt Spaß machen 😅✌🏻
Hab ich mir auch gedacht 😅.
Da wird es sicher genug Modi geben, damit jeder was zocken kann.
Beim MP passe ich. Keinen Bock auf die ganzen Destruction Derby Kiddies ^^ Wenn sie vernünftige Lobbys hätten, wo die ganzen N00bs unter sich wären, wäre das was anderes… Damit rechne ich aber wieder nicht, sondern eher damit, dass man wieder gegen die Bande oder gegen sonstige Hindernisse gerammt wird… Nein, danke.
Brauche eigentlich nur normale Rennen.
Ich werde keinen Multipler spielen, so gut sind meine Fahrkünste nicht.
Wieso nicht mal ein MP Racer Game aber nur im Sale, wie viel Spieler sind da im MP Race ?