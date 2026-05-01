Forza Horizon 6: Erste Multiplayer-Modi zum Rennspiel enthüllt

Playground Games zeigt erste Multiplayer‑Übersicht zu Forza Horizon 6, die schon jetzt Abwechslung verspricht.

Playground Games hat eine erste Übersicht über die Multiplayer‑Modi von Forza Horizon 6 veröffentlicht. Die Grafik, die das Studio geteilt hat, zeigt eine Auswahl der verfügbaren Spielvarianten – gleichzeitig deutet man an, dass die vollständige Liste deutlich länger und abwechslungsreicher ausfallen wird.

Spielerdürfen sich demnach auf eine Mischung aus klassischen Rennformaten, Drift‑Wettbewerben und Fun‑Modi freuen. Die bisher bestätigten Multiplayer‑Varianten umfassen:

Horizon Racing

Spec Racing

Touge Showdown

Horizon Drift

The Eliminator

Hide & Seek

Custom Racing

Custom Drift

Damit setzt Forza Horizon 6 erneut auf eine breite Palette an Aktivitäten, die sowohl kompetitive Rennen als auch kreative Community‑Formate abdecken. Besonders interessant ist die Rückkehr von The Eliminator, dem Battle‑Royale‑Modus der Reihe, sowie die Einführung von Touge Showdown, das auf enge, direkte Duelle ausgelegt ist.