Forza Horizon 6: Erste PC-Benchmarks zeigen über 200 FPS mit RTX 50-Serie

Mit ersten aufgetauchten Performance-Tests sorgt Forza Horizon 6 bereits vorab für Aufmerksamkeit, da insbesondere die neue RTX-50-Serie von NVIDIA außergewöhnlich hohe Bildraten erreicht. Gleichzeitig zeigen die Daten, dass selbst aktuelle High-End-Hardware unter bestimmten Bedingungen stark gefordert wird.

Laut Angaben von Paradox Customs erreichen Grafikkarten wie die RTX 5080 und RTX 5090 mit aktiviertem DLSS 4.5 sowie Multi Frame Generation in einzelnen Szenarien Bildraten von über 200 FPS bei 4K-Auflösung. Diese Werte unterstreichen das Potenzial moderner Upscaling- und Frame-Generation-Technologien.

Ohne diese Technologien zeigt sich jedoch ein deutlich anderes Bild. Native Ultra-Einstellungen inklusive vollständigem Raytracing sollen selbst leistungsstarke Systeme spürbar an ihre Grenzen bringen und die Hardware entsprechend auslasten.

Sollten sich diese frühen Benchmarks bestätigen, könnte sich Forza Horizon 6 als einer der technisch anspruchsvollsten und visuell beeindruckendsten Racing-Titel auf dem PC positionieren. Die Kombination aus moderner Grafiktechnik und hohen Anforderungen deutet bereits jetzt auf einen klaren Fokus auf Next-Gen-Visuals hin.

Forza Horizon 6 brettert am Freitag im Frühzugang mit Premium Edition bzw. Upgrade in den Xbox Game Pass, und ist für Xbox Series X|S und Pc spielbar. Der reguläre Release ist hingegen am 19. Mai.

Early Forza Horizon 6 performance tests are starting to appear online, and the RTX 50 series is already pushing ridiculous numbers. With DLSS 4.5 and Multi Frame Generation enabled, reports show cards like the RTX 5080 and 5090 clearing 200+ FPS at 4K in some scenarios, while… pic.twitter.com/Qso20je8Dm — Paradox Customs (@Brparadox) May 12, 2026