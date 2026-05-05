Forza Horizon 6: Erste Radiosender vorgestellt

Zu zwei Radiosendern aus Forza Horizon 6 wurden die Playlists mit Tracks und Interpreten veröffentlicht.

In Sachen Umfang möchte das kommende Open-World-Rennspiel Forza Horizon 6 im Vergleich zu seinen ebenfalls umfangreichen Vorgängern nochmal einen draufsetzen. Doch nicht nur auf den Straßen Japans sollen neue Maßstäbe gesetzt werden. Auch die musikalische Untermalung bietet so viele Optionen wie nie zuvor.

Die neun Radiosender Horizon Pulse, Horizon Bass Arena, Horizon Block Party, Horizon XS, Hospital Records, Gacha City Radio, Sub Pop Records, Horizon Wave und Horizon Opus bieten einen einzigartigen Mix aus elektronischen Hymnen, energiegeladenem Drum & Bass, Gute-Laune-Electropop, kraftvollem Rock, alternativem Indie, Hip-Hop-Beats, nostalgischem Synthwave, moderner Klassik und erstmals auch J-Pop.

Für Horizon Bass Arena und Horizon XS wurden jetzt die Playlists vorgestellt. Tracks und Interpreten der anderen Sender sollen in den nächsten Tagen über die Social-Media-Kanäle von Forza Horizon veröffentlicht werden.

Horizon Bass Arena

Feiertag – Embers

Haywyre – Chromatically

Ninajirachi – Infohazard

Rusko – Rubix Cube

Daniel Allan – Can It Be Easy (feat. Lyrah)

Lindstrøm – Cirkl

ALIGN – Walls (feat. ellie d.)

Confidence Man – I CAN’T LOSE YOU

Dom Dolla, Daya – Dreamin (Eli Brown Remix)

Grey – IDK

Milk Talk – Sayonara Alpinist (Macroxx 82-99 Remix)

Pretty Girl – Rewind

Subtronics – Friends (feat. Linney)

Camden Cox, Punctual, Shift K3Y – Surround Me

FISHER – Stay

Gryffin – Spin Me Slowly (feat. Julia Church)

it’s murph, Emi Grace – Stone Cold Eyes

Punctual – Eden (feat. Hannah Boleyn)

TEED – The Echo

Tourist – Outside

Calvin Harris, Clementine Douglas – Blessings (Odd Mob Remix)

Anna Lunoe – Deep Blue Sea (Bryson Hill Remix)

ISOxo – how2fly

Snakehips – Pipe Down (feat. DijahSB)

Marshall Jefferson, Bart Skils – Sweet Harmony

DLG., Yung Bae – On The Dash

Urbandawn – Yuki Touge

Horizon XS

A Day To Remember – Bad Blood

BABYMETAL – ー白炎ー (White Flame)

Sleep Theory – III

Rise Against – I Want It All

Biffy Clyro – Friendshipping

Coheed and Cambria – Searching for Tomorrow

Linkin Park – Up From The Bottom

PassCode – Ray

Poppy – new way out

Snõõper – Worldwide

Spiritbox – Keep Sweet

Turnstile – SOLE

BABYMETAL – Gimme Chocolate!!

Spiritual Cramp – Go Back Home

Ecca Vandal – VERTICAL WORLDS

BAND-MAID – What is justice?

Coach Party – Disco Dream

GOKUMON(UchikubiGokumonDoukoukai) – hatarakitakunai

Pendulum, AWOLNATION – Guiding Lights

South Arcade – Drive Myself Home

Teen Mortgage – Disappear

Bearings – Comfort Company

Death Lens – Power

ONE OK ROCK – Dystopia (Japanese Version)

Witch Post – The Wolf