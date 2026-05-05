Forza Horizon 6: Erste Radiosender vorgestellt

In Sachen Umfang möchte das kommende Open-World-Rennspiel Forza Horizon 6 im Vergleich zu seinen ebenfalls umfangreichen Vorgängern nochmal einen draufsetzen. Doch nicht nur auf den Straßen Japans sollen neue Maßstäbe gesetzt werden. Auch die musikalische Untermalung bietet so viele Optionen wie nie zuvor.
Die neun Radiosender Horizon Pulse, Horizon Bass Arena, Horizon Block Party, Horizon XS, Hospital Records, Gacha City Radio, Sub Pop Records, Horizon Wave und Horizon Opus bieten einen einzigartigen Mix aus elektronischen Hymnen, energiegeladenem Drum & Bass, Gute-Laune-Electropop, kraftvollem Rock, alternativem Indie, Hip-Hop-Beats, nostalgischem Synthwave, moderner Klassik und erstmals auch J-Pop.
Für Horizon Bass Arena und Horizon XS wurden jetzt die Playlists vorgestellt. Tracks und Interpreten der anderen Sender sollen in den nächsten Tagen über die Social-Media-Kanäle von Forza Horizon veröffentlicht werden.
Horizon Bass Arena
- Feiertag – Embers
- Haywyre – Chromatically
- Ninajirachi – Infohazard
- Rusko – Rubix Cube
- Daniel Allan – Can It Be Easy (feat. Lyrah)
- Lindstrøm – Cirkl
- ALIGN – Walls (feat. ellie d.)
- Confidence Man – I CAN’T LOSE YOU
- Dom Dolla, Daya – Dreamin (Eli Brown Remix)
- Grey – IDK
- Milk Talk – Sayonara Alpinist (Macroxx 82-99 Remix)
- Pretty Girl – Rewind
- Subtronics – Friends (feat. Linney)
- Camden Cox, Punctual, Shift K3Y – Surround Me
- FISHER – Stay
- Gryffin – Spin Me Slowly (feat. Julia Church)
- it’s murph, Emi Grace – Stone Cold Eyes
- Punctual – Eden (feat. Hannah Boleyn)
- TEED – The Echo
- Tourist – Outside
- Calvin Harris, Clementine Douglas – Blessings (Odd Mob Remix)
- Anna Lunoe – Deep Blue Sea (Bryson Hill Remix)
- ISOxo – how2fly
- Snakehips – Pipe Down (feat. DijahSB)
- Marshall Jefferson, Bart Skils – Sweet Harmony
- DLG., Yung Bae – On The Dash
- Urbandawn – Yuki Touge
Horizon XS
- A Day To Remember – Bad Blood
- BABYMETAL – ー白炎ー (White Flame)
- Sleep Theory – III
- Rise Against – I Want It All
- Biffy Clyro – Friendshipping
- Coheed and Cambria – Searching for Tomorrow
- Linkin Park – Up From The Bottom
- PassCode – Ray
- Poppy – new way out
- Snõõper – Worldwide
- Spiritbox – Keep Sweet
- Turnstile – SOLE
- BABYMETAL – Gimme Chocolate!!
- Spiritual Cramp – Go Back Home
- Ecca Vandal – VERTICAL WORLDS
- BAND-MAID – What is justice?
- Coach Party – Disco Dream
- GOKUMON(UchikubiGokumonDoukoukai) – hatarakitakunai
- Pendulum, AWOLNATION – Guiding Lights
- South Arcade – Drive Myself Home
- Teen Mortgage – Disappear
- Bearings – Comfort Company
- Death Lens – Power
- ONE OK ROCK – Dystopia (Japanese Version)
- Witch Post – The Wolf
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das erste, was ich ausschalte in Forza, ist die Musik. Danach gleich den Punktezähler.😄
Die Musik ist okay, die Moderatoren nerven 🙂
Ist bei mir anders ,
Ohne die Radio Sender würde mir etwas fehlen .
Horizon Pulse ist seit Teil 1 mein Standard und Lieblings Radio Sender .
Der muss einfach laufen beim fahren , sonst würde mir da etwas fehlen ^^
Linkin Park ist dabei, nice. 🥰 Danke für die Info. 💚
Kenne die ganzen Lieder nicht, beim Fahren werde ich mir das mal anhören, falls die Musik Müll sein sollte, kann man die ja auch notfalls ausschalten.
Naja, sagt mir vieles nicht wirklich etwas. Mal schauen wir gut es das Spiel schafft die Atmosphäre Japans tatsächlich einzufangen.
Ich hoffe ja sehr das man die Sprache auf Japanisch einstellen kann?
Kein Techno? 🙄
Horizon XS ist wieder mit dabei, sehr schön. Wobei die Musikauswahl bisher immer Top war, egal bei welchem Genre und Sender.
Die Lieder sagen mir überhaupt nichts habe gerade gesehen das es ein gratis Fanta Auto gibt das man irgendwie freischalten kann😂
Finde die Musik in Forza Horizon immer einen Schwachpunkt, was aber an meinem persönlichen Musikgeschmack liegt. Von daher läuft bei mir entweder der rockige Horizon XS Kanal oder der klassische Kanal.
Allerdings ist die fürchterliche Band BABYMETAL alles andere als ein Highlight.
„Allerdings ist die fürchterliche Band BABYMETAL alles andere als ein Highlight“
Babymetal ist da wo das Spiel spielt eigentlich recht erfolgreich.
Man sollte es endlich so klären, das Spiele nach Jahren weiter gekauft werden können und nicht wegen diesen blöden Musik Lizensen eingestellt werden.
Forza Motorsport 1-7 und FH 1-4 nur noch als Disc erhältlich ……🤮