Forza Horizon 6: Es ist offiziell: Horizon Festival tourt 2026 in Japan

Xbox Game Studios und Playground Games kündigen heute offiziell Forza Horizon 6 an. Der nächste Teil der Open-World-Rennspielreihe macht Halt in Japan!
Auf der Tokyo Game Show präsentierte man einen ersten Teaser-Trailer zu Forza Horizon 6, das 2026 zuerst auf Xbox Series X|S und PC, inklusive Xbox Game Pass mit Play Anywhere-Feature erscheinen wird.
Schaut euch hier den Teaser an:
Hoffentlich gibt es dieses Mal ein paar Neuerungen, und keine peinlichen Tänze oder Klamotten, daß braucht kein Rennspiel.
Das wird sicherlich eine bombastische Optik
Hammer. Schon lange nicht mehr so gefreut, mein absolutes Wunsch Land als Location.
Geil. Wird auf meiner Pro umwerfend aussehen.
Auf meinem Power PC wird es mir vor Freude die Tränen in die Augen treiben
Wieder auf der falschen Seite fahren…
Wobei es das erste mal sein dürfte, dass es zur Ankündigung nur einen vorgerenderten Trailer gibt.
Nice. Bester Arcade-Racer den es gibt …
Es ist ein neues Forza am Horizont zu sehen. Ich bin mal gespannt, ob es ein paar spielerische Neuerungen gibt, oder ob es nur „dasselbe“ Spiel in einem anderen Setting ist