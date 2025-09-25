Forza Horizon 6: Es ist offiziell: Horizon Festival tourt 2026 in Japan

Mit Japan als Location wird für viele im nächsten Jahr in Forza Horizon 6 ein Traum endlich wahr.

Xbox Game Studios und Playground Games kündigen heute offiziell Forza Horizon 6 an. Der nächste Teil der Open-World-Rennspielreihe macht Halt in Japan!

Auf der Tokyo Game Show präsentierte man einen ersten Teaser-Trailer zu Forza Horizon 6, das 2026 zuerst auf Xbox Series X|S und PC, inklusive Xbox Game Pass mit Play Anywhere-Feature erscheinen wird.

Schaut euch hier den Teaser an: