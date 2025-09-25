Forza Horizon 6: Es ist offiziell: Horizon Festival tourt 2026 in Japan

50 Autor: , in News / Forza Horizon 6
Übersicht
Image: Xbox Game Studios

Mit Japan als Location wird für viele im nächsten Jahr in Forza Horizon 6 ein Traum endlich wahr.

Xbox Game Studios und Playground Games kündigen heute offiziell Forza Horizon 6 an. Der nächste Teil der Open-World-Rennspielreihe macht Halt in Japan!

Auf der Tokyo Game Show präsentierte man einen ersten Teaser-Trailer zu Forza Horizon 6, das 2026 zuerst auf Xbox Series X|S und PC, inklusive Xbox Game Pass mit Play Anywhere-Feature erscheinen wird.

Schaut euch hier den Teaser an:

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Forza Horizon 6

50 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. MacCoin 60050 XP Stomper | 25.09.2025 - 14:34 Uhr

    Hoffentlich gibt es dieses Mal ein paar Neuerungen, und keine peinlichen Tänze oder Klamotten, daß braucht kein Rennspiel.

    0
  3. xXCickXx 105530 XP Hardcore User | 25.09.2025 - 14:47 Uhr

    Hammer. Schon lange nicht mehr so gefreut, mein absolutes Wunsch Land als Location.

    0
  5. magforce 15705 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 25.09.2025 - 15:42 Uhr

    Wieder auf der falschen Seite fahren…
    Wobei es das erste mal sein dürfte, dass es zur Ankündigung nur einen vorgerenderten Trailer gibt.

    0
  7. GERxJOHNNY 47650 XP Hooligan Bezwinger | 25.09.2025 - 15:53 Uhr

    Es ist ein neues Forza am Horizont zu sehen. Ich bin mal gespannt, ob es ein paar spielerische Neuerungen gibt, oder ob es nur „dasselbe“ Spiel in einem anderen Setting ist

    0

Hinterlasse eine Antwort