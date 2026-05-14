Forza Horizon 6: Fachpresse feiert Xbox-Racer mit Spitzenwertungen

Forza Horizon 6 startet mit starken internationalen Wertungen und hoher Metacritic-Bewertung.

Die ersten internationalen Testwertungen zu Forza Horizon 6 fallen überwiegend sehr positiv aus.

Aktuell erreicht der neue Xbox-Racer einen starken Metacritic-Score von 92 Punkten und gehört damit zu den bislang bestbewerteten Rennspielen des Jahres.

Besonders auffällig sind dabei die zahlreichen Höchstwertungen großer Gaming-Medien weltweit.

Forza Horizon 6 – Wertungen

10/10 – IGN

10/10 – VGC

10/10 – TheGamer

10/10 – InsiderGaming

10/10 – MondoXbox

10/10 – RadioTimes

10/10 – DailyStar

10/10 – TrueAchievements

10/10 – Eurogamer

10/10 – Giant Bomb

10/10 – GAMINGbible

9.7/10 – XboxDynasty

9.5/10 – DualShockers

9.5/10 – Jeuxvideos

9.3/10 – GameInformer

9.3/10 – HobbyConsola

9/10 – CGMagazine

9/10 – Metro

9/10 – DayOne

9/10 – GamePro

9/10 – GameRant

9/10 – Shacknews

9/10 – TheSixthAxis

9/10 – ComicBook

9/10 – WindowsCentral

8/10 – GameSpot

8/10 – GamesRadar

7/10 – GameReactor

7/10 – IGN Deutschland

Vor allem die offene Spielwelt, die technische Präsentation und das Fahrgefühl werden von vielen Testern hervorgehoben. Gleichzeitig loben zahlreiche Reviews den Umfang und die Weiterentwicklung der bekannten Horizon-Formel.

Mit einem Metacritic-Wert von 92 Punkten startet Forza Horizon 6 damit äußerst erfolgreich in den internationalen Wertungsdurchschnitt.