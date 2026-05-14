Forza Horizon 6: Fachpresse feiert Xbox-Racer mit Spitzenwertungen

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Image: Xbox Game Studios

Forza Horizon 6 startet mit starken internationalen Wertungen und hoher Metacritic-Bewertung.

Die ersten internationalen Testwertungen zu Forza Horizon 6 fallen überwiegend sehr positiv aus.

Aktuell erreicht der neue Xbox-Racer einen starken Metacritic-Score von 92 Punkten und gehört damit zu den bislang bestbewerteten Rennspielen des Jahres.

Besonders auffällig sind dabei die zahlreichen Höchstwertungen großer Gaming-Medien weltweit.

Forza Horizon 6 – Wertungen

  • 10/10 – IGN
  • 10/10 – VGC
  • 10/10 – TheGamer
  • 10/10 – InsiderGaming
  • 10/10 – MondoXbox
  • 10/10 – RadioTimes
  • 10/10 – DailyStar
  • 10/10 – TrueAchievements
  • 10/10 – Eurogamer
  • 10/10 – Giant Bomb
  • 10/10 – GAMINGbible
  • 9.7/10 – XboxDynasty
  • 9.5/10 – DualShockers
  • 9.5/10 – Jeuxvideos
  • 9.3/10 – GameInformer
  • 9.3/10 – HobbyConsola
  • 9/10 – CGMagazine
  • 9/10 – Metro
  • 9/10 – DayOne
  • 9/10 – GamePro
  • 9/10 – GameRant
  • 9/10 – Shacknews
  • 9/10 – TheSixthAxis
  • 9/10 – ComicBook
  • 9/10 – WindowsCentral
  • 8/10 – GameSpot
  • 8/10 – GamesRadar
  • 7/10 – GameReactor
  • 7/10 – IGN Deutschland

Vor allem die offene Spielwelt, die technische Präsentation und das Fahrgefühl werden von vielen Testern hervorgehoben. Gleichzeitig loben zahlreiche Reviews den Umfang und die Weiterentwicklung der bekannten Horizon-Formel.

Mit einem Metacritic-Wert von 92 Punkten startet Forza Horizon 6 damit äußerst erfolgreich in den internationalen Wertungsdurchschnitt.

Quelle
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7 Kommentare Added

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  2. Vayne1986 51515 XP Nachwuchsadmin 5+ | 14.05.2026 - 15:31 Uhr

    Starke Bewertungen. 💪🏻❤️ Freue mich schon sehr auf den 19.05. 😊🥰 Wünsche allen viel Spaß, die es ab morgen schon spielen. 🙂

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  5. DanSanAliaMi 105605 XP Hardcore User | 14.05.2026 - 15:38 Uhr

    Nicht anders zu erwarten gewesen. Durch die Bank krasse Bewertungen. Freu mich darauf

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