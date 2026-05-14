Forza Horizon 6: Fachpresse feiert Xbox-Racer mit Spitzenwertungen

Die ersten internationalen Testwertungen zu Forza Horizon 6 fallen überwiegend sehr positiv aus.
Aktuell erreicht der neue Xbox-Racer einen starken Metacritic-Score von 92 Punkten und gehört damit zu den bislang bestbewerteten Rennspielen des Jahres.
Besonders auffällig sind dabei die zahlreichen Höchstwertungen großer Gaming-Medien weltweit.
Forza Horizon 6 – Wertungen
- 10/10 – IGN
- 10/10 – VGC
- 10/10 – TheGamer
- 10/10 – InsiderGaming
- 10/10 – MondoXbox
- 10/10 – RadioTimes
- 10/10 – DailyStar
- 10/10 – TrueAchievements
- 10/10 – Eurogamer
- 10/10 – Giant Bomb
- 10/10 – GAMINGbible
- 9.7/10 – XboxDynasty
- 9.5/10 – DualShockers
- 9.5/10 – Jeuxvideos
- 9.3/10 – GameInformer
- 9.3/10 – HobbyConsola
- 9/10 – CGMagazine
- 9/10 – Metro
- 9/10 – DayOne
- 9/10 – GamePro
- 9/10 – GameRant
- 9/10 – Shacknews
- 9/10 – TheSixthAxis
- 9/10 – ComicBook
- 9/10 – WindowsCentral
- 8/10 – GameSpot
- 8/10 – GamesRadar
- 7/10 – GameReactor
- 7/10 – IGN Deutschland
Vor allem die offene Spielwelt, die technische Präsentation und das Fahrgefühl werden von vielen Testern hervorgehoben. Gleichzeitig loben zahlreiche Reviews den Umfang und die Weiterentwicklung der bekannten Horizon-Formel.
Mit einem Metacritic-Wert von 92 Punkten startet Forza Horizon 6 damit äußerst erfolgreich in den internationalen Wertungsdurchschnitt.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Mache ich mir Dienstag mein eigenes Bild von
Starke Bewertungen. 💪🏻❤️ Freue mich schon sehr auf den 19.05. 😊🥰 Wünsche allen viel Spaß, die es ab morgen schon spielen. 🙂
Nach 1stunde macht bock
IGN 10/10
IGN DE 7/10
Was soll man dazu sagen?🤣🤣
Nicht anders zu erwarten gewesen. Durch die Bank krasse Bewertungen. Freu mich darauf
Zocke eigentliche nie Rennspiele, aber vielleicht probier ich es doch mal aus
Was hat IGN Deutschland? 🤭🤷