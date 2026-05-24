Forza Horizon 6: Fast 5 Millionen Verkäufe und 325 Millionen Dollar Umsatz erreicht

Wenige Tage nach dem Start zeichnet sich bereits ein beeindruckender Erfolg für Forza Horizon 6 ab.

Laut Schätzungen von Alinea Analytics konnte sich das Rennspiel bislang rund 4,9 Millionen Mal verkaufen und damit einen Umsatz von mehr als 325 Millionen US-Dollar erzielen.

Besonders bemerkenswert ist die starke Beteiligung der Xbox-Community. Den Daten zufolge entfallen rund 42 Prozent der Verkäufe auf Xbox-Konsolen, PC und Cloud Gaming. Das entspricht etwa 2,1 Millionen verkauften Exemplaren. Steam liegt mit rund 2,8 Millionen Verkäufen zwar vor Xbox, bei den Einnahmen soll Microsofts Plattform jedoch leicht die Nase vorn haben.

Ausschlaggebend dafür sind laut der Analyse regionale Unterschiede. Während Xbox besonders stark in westlichen Märkten vertreten ist, stammt ein größerer Teil der Steam-Verkäufe aus Regionen mit niedrigeren Preisstrukturen. Dadurch erzielt die Xbox-Version trotz geringerer Stückzahlen einen höheren Umsatzanteil.

Zusätzlich sollen sich rund 1,7 Millionen Spieler für die Premium Edition beziehungsweise den Early-Access-Zugang entschieden haben. Auch das Game-Pass-Premium-Upgrade wurde dabei berücksichtigt. Parallel dazu sollen bereits mehr als drei Millionen Spieler Forza Horizon 6 über den Xbox Game Pass ausprobiert haben.

Die Analyse zeigt außerdem, dass zusätzliche Inhalte ebenfalls für weitere Einnahmen sorgen. So sollen allein auf Steam rund 170.000 Spieler die Schatzkarte erworben haben, die zusätzliche Orientierungshilfen auf der Spielkarte freischaltet.

Mit den geschätzten 4,9 Millionen Verkäufen gehört Forza Horizon 6 bereits jetzt zu den erfolgreichsten Neuveröffentlichungen des Jahres 2026. In der aktuellen Rangliste der meistverkauften Neuerscheinungen liegt das Rennspiel hinter Resident Evil Requiem, Slay the Spire 2 und Crimson Desert auf dem vierten Platz. Angesichts des starken Verkaufsstarts könnte sich diese Platzierung jedoch schon in den kommenden Tagen weiter verändern.

Zu beachten ist, dass es sich bei den genannten Zahlen um Schätzungen von Alinea Analytics handelt. Offizielle Verkaufszahlen von Microsoft oder den Playground Games-Entwicklern liegen bislang nicht vor.