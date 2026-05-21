Forza Horizon 6: Feiert starken Launch in Japan mit neuem Accolades Trailer

Mit einem neuen Accolades Trailer feiert Forza Horizon 6 den erfolgreichen Start des Horizon-Festivals in Japan.
Der Trailer hebt die bisherigen Eindrücke rund um die neue Festival-Location „Horizon Japan“ hervor und zeigt, dass der aktuelle Ableger bereits kurz nach dem Launch auf große Resonanz stößt.
Forza Horizon 6 ist ab sofort für Xbox Series X|S, über den Xbox Game Pass sowie auf PC über die Xbox App und Steam verfügbar.
XboxDynasty: „Perfekter Roadtrip durch die Straßen Japans – mit Abstand das beste Open-World-Rennspiel auf dem Planeten.“
Der neue Trailer betont vor allem die positive Resonanz zum Start der Festival-Ära in Japan und unterstreicht die Atmosphäre des neuen Schauplatzes, der sich deutlich von vorherigen Serienteilen unterscheidet.
Spieler können sich weiterhin auf ein wachsendes Festival-Erlebnis einstellen, während neue Inhalte und Aktivitäten im Rahmen der Horizon-typischen Live-Entwicklung schrittweise erweitert werden.
28 Kommentare AddedMitdiskutieren
Laut Kritikern sei FH6 eher wie ein DLC von FH5, da kaum Neuerungen drin sind. Stimmt das?
ROFL
Ist nicht meine Aussage^^ hab die Reihe auch noch nie wirklich gespielt.
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Ich habe nicht ihn ausgelacht, schon wieder so eine provokante Unterstellung von dir!
Ich musste darüber lachen, was er gelesen hat. FH6 sei ein FH5 DLC.
…und ich denke @Try2defeatme96 hat es auch genau so verstanden.
@Try2defeatme96 einfach im XGP anspielen, du wirst schnell merken, wie viel Spaß das Spiel macht, selbst wenn man Rennspiele nicht so mag.
Das kenne ich von I Legend nur zu gut. Der hat schon öfter meine Aussagen einfach komplett geändert und so getan, als ob ich das gesagt/geschrieben hätte.
Ja, ist bei mir auch schon öfter vorgekommen. PNs wurden ignoriert, auch weitere Aufforderungen… So what…
Ja hab es so verstanden. Dachte es selbst direkt, auch ohne das Spiel zu kennen, weil es wieder wie das typische Xbox Bashing klingt.
So sind sie nun mal die S-Fanboys, sie gönnen halt niemanden etwas.
Danke. 👍
Man fährt immer noch Auto, also ja.🤣
Ja ne ist klar, ein DLC der größer ist und mehr zu bieten hat als der Vorgänger😂
Da würde ich diese Generation ganz andere teilweise gefloppte Spiele als „DLC“ bezeichnen.
Du treibst Dich zu viel im blauen Lager herum …
Eigentlich nicht. Aber dachte mir das es nicht stimmt bei den hohen Wertungen.
Lohnt sich echt das Game und fesselt einen für viele Stunden wenn man Arcaderaceraffin ist.
Vielleicht schau ich mal rein, nur sind Rennspiele bis auf evtl Mario Kart eher weniger was für mich.
Es wurde in einigen Punkten weiterentwickelt. Aber grundsätzlich kauft man bei Forza Horizon ein Konzept, das gleich bleibt mit neuem Setting. Was ich mag, ist die Schatzsuche (anhand von Bildern kann man Klassiker finden). Ebenso finde ich es spannend, dass es eine Art Basenbau gibt.
Schlechter ist es definitiv bei den Radiosendern geworden. Ansonsten hat mir das Japansetting etwas zu viele Brücken. Ich finde FH4 mit Schottland bisher noch am stimmungsvollsten. Aber FH6 gefällt mir besser als FH5.
„XboxDynasty: „Perfekter Roadtrip durch die Straßen Japans – mit Abstand das beste Open-World-Rennspiel auf dem Planeten.“
Das unterstreicht nur noch die fantastischen Bewertungen und das positive Feedback. Der erfolgreiche Start in Japan und allgemeiner Erfolg freut mich sehr. Glückwunsch Playground Games und XBOX🥳🥳🥳
Racing GOTD. An FH kommt aber auch gar nichts heran …
Hat jemand die Email Adresse von bugie?
Dann schick denen den link zu Video damit die mal sehen wie n accolades Trailer auszusehen hat.
Mir machts auch unglaublich viel Spaß. Vor allem das Erkunden von Japan. Dieses Setting ist wirklich ein Traum.
Jupp. Habe bereits alle Straßen gefunden und die 200 Maskottchen erlegt …
Mit den Tafeln und Maskottchen habe ich erst gestern so ein wenig angefangen. Das wird noch dauern.😄
Das Setting ist herrlich, das Game macht richtig Spaß. Klar besser als Teil 5
Glückwunsch. So sieht Accolades Trailer aus wenn man richtig gut abliefert und erfolgreich ist ….
Hoffe Playground liefert auch bei Fable so ab. Das ist dann wieder ein Spiel für mich.
🎆Japan🎇 Pure Love ❤️
Das Setting ist der absolute Wahnsinn!
Es ist und bleibt nunmal Forza Horizon. Die Formel funktioniert und das ist wundervoll. Bin seit Australien dabei. Und ja, irgendwie ist es immer das selbe.
Trotzdem finde ich die kleinen Neuerungen sehr gut. Man rennt nicht mehr nur von Showrennen zu Showrennen. Die Sache mit dem Armband finde ich super. Die Rushevents sind auch spitze. Auch die Suche nach den Schatz Autos mittels kurzem Bild und Beschreibung find ich anspornend. Neben den bekannten Scheunenfunden.
Auch das Einsammeln der Maskottchen find ich nice. Ist halt so ein Japano Dingens. Ich mag es.
Die Welt sieht atemberaubend schön aus. Japan ist das perfekte Setting.
FH6 erfindet das Rad nicht neu. Aber die vielen kleinen Anpassungen sind schon eine Weiterentwicklung der Serie.
Es ist natürlich klassische FH-Kost und genau das habe ich gekauft. Allerdings bleibe ich dabei, dass ich FH4 weiterhin für den stärksten Teil der Serie halte.