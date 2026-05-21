Forza Horizon 6: Feiert starken Launch in Japan mit neuem Accolades Trailer

Der neue Accolades Trailer zu Forza Horizon 6 unterstreicht den erfolgreichen Start des Festivals in Horizon Japan.

Mit einem neuen Accolades Trailer feiert Forza Horizon 6 den erfolgreichen Start des Horizon-Festivals in Japan.

Der Trailer hebt die bisherigen Eindrücke rund um die neue Festival-Location „Horizon Japan“ hervor und zeigt, dass der aktuelle Ableger bereits kurz nach dem Launch auf große Resonanz stößt.

Forza Horizon 6 ist ab sofort für Xbox Series X|S, über den Xbox Game Pass sowie auf PC über die Xbox App und Steam verfügbar.

XboxDynasty: „Perfekter Roadtrip durch die Straßen Japans – mit Abstand das beste Open-World-Rennspiel auf dem Planeten.“

Der neue Trailer betont vor allem die positive Resonanz zum Start der Festival-Ära in Japan und unterstreicht die Atmosphäre des neuen Schauplatzes, der sich deutlich von vorherigen Serienteilen unterscheidet.

Spieler können sich weiterhin auf ein wachsendes Festival-Erlebnis einstellen, während neue Inhalte und Aktivitäten im Rahmen der Horizon-typischen Live-Entwicklung schrittweise erweitert werden.