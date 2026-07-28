Forza Horizon 6: Ferrari F80 ist da und wartet auf seine erste Ausfahrt

Mit dem 2025 Ferrari F80 erhält Forza Horizon 6 weiteren hochkarätigen Fahrzeugnachschub aus Italien. Der Supersportwagen ist ab sofort als Bestandteil des Italian Passion Car Pack verfügbar und kann damit seiner ersten virtuellen Ausfahrt entgegensehen.
Im Mittelpunkt der aktuellen Vorstellung steht die Leistung des Ferrari F80, die Spieler nun selbst auf den Straßen von Forza Horizon 6 erleben können.
Das Italian Passion Car Pack erweitert den Fuhrpark des Rennspiels damit um einen weiteren italienischen Sportwagen und richtet sich insbesondere an Spieler, die ihre virtuelle Garage um aktuelle Ferrari-Modelle ergänzen möchten.
Der 2025 Ferrari F80 ist ab sofort im Italian Passion Car Pack für Forza Horizon 6 verfügbar.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Schick. Viel Spaß an alle mit dem Auto. 🙂
Schön aber ich würde da wohl nie wieder rauskommen😅
Ist das, dass nächste PayToWin Auto?? Langsam reicht’s auch damit.
Geiles Geschoss 😮💨
Sehr stark, der spielt auf jeden Fall oben mit.
Sieht schon cool aus, aber werde ich eh nicht fahren wie 95% der anderen Autos ^^
Den besitze ich. Den finde ich so unfassbar schick. Aber nur im wunderschönen Ferrari-Rot.
Wird sich geholt!
Ist das nicht das Auto, welches bei Grand Tour heftigst gegen den Porsche GT3 abgeschissen hat?
sieht mega aus 👍🏻