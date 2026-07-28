Forza Horizon 6: Ferrari F80 ist da und wartet auf seine erste Ausfahrt

Der Ferrari F80 des Modelljahres 2025 steht ab sofort mit dem Italian Passion Car Pack für Forza Horizon 6 bereit.

Mit dem 2025 Ferrari F80 erhält Forza Horizon 6 weiteren hochkarätigen Fahrzeugnachschub aus Italien. Der Supersportwagen ist ab sofort als Bestandteil des Italian Passion Car Pack verfügbar und kann damit seiner ersten virtuellen Ausfahrt entgegensehen.

Im Mittelpunkt der aktuellen Vorstellung steht die Leistung des Ferrari F80, die Spieler nun selbst auf den Straßen von Forza Horizon 6 erleben können.

Das Italian Passion Car Pack erweitert den Fuhrpark des Rennspiels damit um einen weiteren italienischen Sportwagen und richtet sich insbesondere an Spieler, die ihre virtuelle Garage um aktuelle Ferrari-Modelle ergänzen möchten.

Der 2025 Ferrari F80 ist ab sofort im Italian Passion Car Pack für Forza Horizon 6 verfügbar.