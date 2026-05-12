Forza Horizon 6: Ferrari J50 als Vorbestellerbonus bestätigt

Für Forza Horizon 6 wurde mit dem Ferrari J50 ein exklusiver Vorbestellerbonus angekündigt, der Käufern aller Editionen bis zum 19. Mai zusätzlich zur Verfügung gestellt wird.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen besonders seltenen Ferrari, der ursprünglich zum 50-jährigen Jubiläum von Ferrari Japan entwickelt wurde. Weltweit existieren lediglich zehn individuell angefertigte Exemplare des echten Ferrari J50.

In Forza Horizon 6 erhalten Spieler eine bereits vorab abgestimmte Version des Supersportwagens, die direkt als Bonusfahrzeug freigeschaltet wird. Voraussetzung dafür ist der Kauf einer beliebigen Edition des Spiels vor dem 19. Mai.

Mit seinem offenen Design, der limitierten Stückzahl und der besonderen Geschichte zählt der Ferrari J50 zu den exklusivsten Fahrzeugen der modernen Ferrari-Historie und dürfte damit besonders für Sammler interessant sein.

Die Integration des Fahrzeugs unterstreicht erneut den Fokus von Forza Horizon 6 auf seltene und prestigeträchtige Automobile als Teil des Festival-Erlebnisses.

Forza Horizon 6 erscheint für Xbox Series X|S, PC und unterstützt Xbox Play Anywhere.