Forza Horizon 6: Ferrari J50 als Vorbestellerbonus bestätigt

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Image: Xbox Game Studios

Der seltene Ferrari J50 wird als exklusiver Vorbestellerbonus für Forza Horizon 6 bestätigt.

Für Forza Horizon 6 wurde mit dem Ferrari J50 ein exklusiver Vorbestellerbonus angekündigt, der Käufern aller Editionen bis zum 19. Mai zusätzlich zur Verfügung gestellt wird.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen besonders seltenen Ferrari, der ursprünglich zum 50-jährigen Jubiläum von Ferrari Japan entwickelt wurde. Weltweit existieren lediglich zehn individuell angefertigte Exemplare des echten Ferrari J50.

In Forza Horizon 6 erhalten Spieler eine bereits vorab abgestimmte Version des Supersportwagens, die direkt als Bonusfahrzeug freigeschaltet wird. Voraussetzung dafür ist der Kauf einer beliebigen Edition des Spiels vor dem 19. Mai.

Mit seinem offenen Design, der limitierten Stückzahl und der besonderen Geschichte zählt der Ferrari J50 zu den exklusivsten Fahrzeugen der modernen Ferrari-Historie und dürfte damit besonders für Sammler interessant sein.

Die Integration des Fahrzeugs unterstreicht erneut den Fokus von Forza Horizon 6 auf seltene und prestigeträchtige Automobile als Teil des Festival-Erlebnisses.
Forza Horizon 6 erscheint für Xbox Series X|S, PC und unterstützt Xbox Play Anywhere.

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14 Kommentare Added

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  1. Vayne1986 51115 XP Nachwuchsadmin 5+ | 12.05.2026 - 17:33 Uhr

    Cool. 😎 Freut mich für alle Vorbesteller von Forza Horizon 6. 🙂

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  2. F-A-B-I-A-N 4330 XP Beginner Level 2 | 12.05.2026 - 17:36 Uhr

    Hmm, kann mit so Hypersportwagen nichts anfangen. An denen kann man nichts verändern. Lieber knatter ich mit einem lächerlich getunten Polo inklusive Plüsch-Würfel durch Japan.

    Ich bin für mehr Alltagswagen und Tuning in Rennspielen.

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      • F-A-B-I-A-N 4330 XP Beginner Level 2 | 12.05.2026 - 17:57 Uhr
        Antwort auf GERxJOHNNY

        Ja, man. In GTA fahre ich auch nur mit den „Schrottkarren“ rum. Erstens machen die viel mehr Laune und zweitens sehen die einfach geil aus. Auch in der Realität. Wenn auf ’ner Tuningmesse ein krasser Twingo neben einem Porsche 911er steht, wo bleiben die Leute wohl eher stehen und staunen? 😉

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  4. I Legend l 38025 XP Bobby Car Rennfahrer | 12.05.2026 - 17:45 Uhr

    Ich hoffe, dass erst allen bei Playground Games Körperteile abfallen, die sich Vorbesteller-Boni ausdenken und dann hoffe ich in zweiter Instanz, dass all jenen Körperteile abfallen, die Vorbestellungen tätigen 😛

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    • ShellingFord135 8875 XP Beginner Level 4 | 12.05.2026 - 18:15 Uhr
      Antwort auf I Legend l

      dude, whats wrong with you??? Da gibts doch gar nichts dran auszusetzen ein paar Boni zu bekommen als Anreiz und Dankeschön dafür, dass man den Vollpreis bezahlt.

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  7. 2run 36980 XP Bobby Car Raser | 12.05.2026 - 18:06 Uhr

    Ich werde das über den GamePass spielen und habe den Premium Upgrade gekauft. Kriegt man den Wagen dann auch?

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  8. ShellingFord135 8875 XP Beginner Level 4 | 12.05.2026 - 18:16 Uhr

    Super. Ich freue mich auf den Ferrari und auf Freitag, wo ich endlich mit Freunden in Japan losdüsen kann🤗💚

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