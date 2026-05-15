Forza Horizon 6: Festival Playlist bringt neue Belohnungsautos und Inhalte

Mit dem Start von Forza Horizon 6 erhalten Spieler direkten Zugriff auf die neue Festival Playlist, die zum Launch insgesamt 10 Belohnungsautos sowie zahlreiche Events und Aktivitäten bereithält.
Zeitgleich mit dem Early Access der Premium Edition auf Xbox Series X|S und PC startet auch die erste Inhaltsphase des Spiels. Unter dem Titel „Welcome to Japan“ führt Series 1 in die neue Spielwelt ein, während Series 2 unter dem Namen „Horizon Decades“ bereits die nächsten Inhalte vorbereitet.
Die Festival Playlist bleibt das zentrale Fortschrittssystem und schaltet wöchentliche Belohnungen frei. Spieler verdienen Punkte durch Rennen, Stunts, Foto-Challenges und weitere Aktivitäten. Der Zugang wird bereits in den ersten Spielstunden freigeschaltet, sobald das erste Armband beim Horizon Festival erreicht wurde.
Neu in Forza Horizon 6 sind zusätzliche Challenge-Typen sowie eine höhere Anzahl an Belohnungen. Pro Woche lassen sich zwei saisonale Fahrzeuge freischalten. Ein besonderes Highlight in Series 1 ist der seltene Mazda Furai von 2008, der bei 80 Playlist-Punkten erhältlich ist. Das Fahrzeug verfügt über einen modifizierten 20B-3-Rotor-Wankelmotor mit 450 PS und ist speziell für die Straßen Japans prädestiniert.
Ergänzend führt das Spiel sogenannte „Series History Rewards“ ein. Dabei handelt es sich um exklusive Fahrzeuge, die basierend auf den insgesamt gesammelten Playlist-Punkten über längere Zeit hinweg freigeschaltet werden.
Auch strukturell gibt es Änderungen: Der beliebte „Trial“-Modus wird erst ab Series 2 verfügbar sein, um Spielern zum Launch keinen Zeitdruck aufzuerlegen. Stattdessen liegt der Fokus zunächst auf dem Erkunden und Abschließen der neuen Inhalte. Wer alle Aktivitäten der ersten Serie meistert, kann zudem ein spezielles Cherry-Blossom-Abzeichen für das Profil freischalten.
Zusätzlich erscheinen neue Inhalte über den Car Pass sowie das separate „Time Attack Car Pack“, das acht speziell abgestimmte Fahrzeuge für japanische Rennstrecken enthält. Der Car Pass ist Teil der Deluxe- und Premium-Editionen oder separat erhältlich.
Hier sind die Belohnungsautos, auf die ihr euch in der Festival-Playlist von Season 1 freuen könnt:
- 2008 Mazda Furai
- 2010 Nissan 370Z
- 1999 Toyota Altezza RS200 Z EDITION
- 2006 Mitsubishi Lancer Evolution IX MR
- 1997 Nissan Skyline GT-R V-Spec
- 1991 Honda CR-X SiR
- 2019 Subaru STI S209
- 2016 Toyota Land Cruiser Arctic Trucks AT37
- 1996 Toyota Starlet Glanza V
- 1974 Toyota Corolla SR5
Zum Launch von Forza Horizon 6 ist auch das Time Attack Car Pack verfügbar, das separat im Microsoft Store und auf Steam angeboten wird, aber ohne Aufpreis in der Premium Edition sowie im Premium Upgrade enthalten ist.
Das Paket umfasst acht speziell abgestimmte Fahrzeuge, die sich ideal für die Time-Attack-Strecken in Japan eignen und auf das präzise Meistern von Kurven und Bestzeiten ausgelegt sind. Alle enthaltenen Fahrzeuge werden jeweils einmal kostenlos zur Garage hinzugefügt, sodass keine Ingame-Credits benötigt werden.
- 1990 Honda #19 101 Motorsport CRX WTAC
- 1992 Honda #21 Hardrace/JDMYard Civic WTAC
- 2001 Honda #33 Integra WTAC
- 2004 Honda #52 Evasive Motorsports S2000 WTAC
- 1990 Mitsubishi #269 Attacking the Clock Racing Minicab Time Attack
- 1993 Nissan #32 Skyline WTAC ‚Xtreme GTR‘
- 2000 Nissan #36 Dream Project S15 Silvia WTAC
- 1995 Toyota J&J Motorsport Supra WTAC
Parallel dazu erweitert der Car Pass das Fahrzeugangebot kontinuierlich um insgesamt 30 neue Autos, die wöchentlich einzeln freigeschaltet und automatisch der Garage hinzugefügt werden. Auch hier erhält jeder Wagen eine einmalige kostenlose Freischaltung.
Der Car Pass ist Bestandteil der Deluxe- und Premium-Editionen oder separat erhältlich und soll die Sammlung langfristig mit neuen Fahrzeugen ausbauen, die ihr Debüt beim Horizon Festival feiern.
In den nächsten vier Wochen gibt es diese Fahrzeuge:
- 1990 Nissan #12 Skyline GT-R (BNR32 Gr. A) JTC
- 2024 Koenigsegg Gemera
- 1972 Datsun #269 Attacking the Clock Racing 240Z ‘All Carbon Hill Climb Beast’
- 2008 Honda Civic Type R (FD2)
Abschließend noch ein erster Ausblick auf Fahrzeuge in Season 2:
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Vielen Dank für die sehr vielen Infos. 💚 Bin gespannt ab Dienstag. ❤️
Ich habe mich schon gefragt, ab wann die Festival Playlist eingefügt wird und was von den Spielern am Anfang verlangt wird da ja die meisten erst am Dienstag spielen können und dann nur einen geringen Zeitrahmen hätten, um Rennen und anderes freizuschalten, dass dann für die Playlist genutzt werden kann.
Ich hätte jetzt auf Do beim Saison Wechsel von Sommer auf Herbst mit dem Beginn gerechnet damit die normalen Spieler ohne Early Access 3 Tage Zeit haben, um Dinge freizuspielen. 🙃 Da haben wir ja alle Hände voll zu tun in den nächsten Tagen🤗 Alle enorm viel Spaß am erkunden, driften und rennen fahren. Wir sehen und in Japan💚💚💚
Ich hoffe dass das mit verpassbaren Autos wirklich Geschichte ist
„Ergänzend führt das Spiel sogenannte „Series History Rewards“ ein. Dabei handelt es sich um exklusive Fahrzeuge, die basierend auf den insgesamt gesammelten Playlist-Punkten über längere Zeit hinweg freigeschaltet werden.“
Sehr cool. Das dürfte die Motivation noch zusätzlich steigern.
Immer her damit!
Ich bin gespannt welche coole Karren wir bekommen werden🙂
Sind auf jeden Fall einige starke Wagen dabei, freue mich schon.
Das Games ist so geil, die Welt ist das absolute Highlight, der Sound die Grafik und neuen Herausforderungen sind Top, meine Garage und Gebiet habe ich noch nicht eingerichtet und werde ich wahrscheinlich auch noch nicht so schnell tun 😃.
Freue mich schon wenn alle an den Start gehen und an die ganzen Online Events 😊
Sollte GP plus Premium Upgrade nicht auch ab heute spielen können? Bei mir steht nämlich trotz Upgrade verfügbar in drei Tagen