Forza Horizon 6: Festival Playlist bringt neue Belohnungsautos und Inhalte

Zum Start von Forza Horizon 6 liefert die Festival Playlist neue Fahrzeuge und frische Herausforderungen.

Mit dem Start von Forza Horizon 6 erhalten Spieler direkten Zugriff auf die neue Festival Playlist, die zum Launch insgesamt 10 Belohnungsautos sowie zahlreiche Events und Aktivitäten bereithält.

Zeitgleich mit dem Early Access der Premium Edition auf Xbox Series X|S und PC startet auch die erste Inhaltsphase des Spiels. Unter dem Titel „Welcome to Japan“ führt Series 1 in die neue Spielwelt ein, während Series 2 unter dem Namen „Horizon Decades“ bereits die nächsten Inhalte vorbereitet.

Die Festival Playlist bleibt das zentrale Fortschrittssystem und schaltet wöchentliche Belohnungen frei. Spieler verdienen Punkte durch Rennen, Stunts, Foto-Challenges und weitere Aktivitäten. Der Zugang wird bereits in den ersten Spielstunden freigeschaltet, sobald das erste Armband beim Horizon Festival erreicht wurde.

Neu in Forza Horizon 6 sind zusätzliche Challenge-Typen sowie eine höhere Anzahl an Belohnungen. Pro Woche lassen sich zwei saisonale Fahrzeuge freischalten. Ein besonderes Highlight in Series 1 ist der seltene Mazda Furai von 2008, der bei 80 Playlist-Punkten erhältlich ist. Das Fahrzeug verfügt über einen modifizierten 20B-3-Rotor-Wankelmotor mit 450 PS und ist speziell für die Straßen Japans prädestiniert.

Ergänzend führt das Spiel sogenannte „Series History Rewards“ ein. Dabei handelt es sich um exklusive Fahrzeuge, die basierend auf den insgesamt gesammelten Playlist-Punkten über längere Zeit hinweg freigeschaltet werden.

Auch strukturell gibt es Änderungen: Der beliebte „Trial“-Modus wird erst ab Series 2 verfügbar sein, um Spielern zum Launch keinen Zeitdruck aufzuerlegen. Stattdessen liegt der Fokus zunächst auf dem Erkunden und Abschließen der neuen Inhalte. Wer alle Aktivitäten der ersten Serie meistert, kann zudem ein spezielles Cherry-Blossom-Abzeichen für das Profil freischalten.

Zusätzlich erscheinen neue Inhalte über den Car Pass sowie das separate „Time Attack Car Pack“, das acht speziell abgestimmte Fahrzeuge für japanische Rennstrecken enthält. Der Car Pass ist Teil der Deluxe- und Premium-Editionen oder separat erhältlich.

Hier sind die Belohnungsautos, auf die ihr euch in der Festival-Playlist von Season 1 freuen könnt:

2008 Mazda Furai

2010 Nissan 370Z

1999 Toyota Altezza RS200 Z EDITION

2006 Mitsubishi Lancer Evolution IX MR

1997 Nissan Skyline GT-R V-Spec

1991 Honda CR-X SiR

2019 Subaru STI S209

2016 Toyota Land Cruiser Arctic Trucks AT37

1996 Toyota Starlet Glanza V

1974 Toyota Corolla SR5

Zum Launch von Forza Horizon 6 ist auch das Time Attack Car Pack verfügbar, das separat im Microsoft Store und auf Steam angeboten wird, aber ohne Aufpreis in der Premium Edition sowie im Premium Upgrade enthalten ist.

Das Paket umfasst acht speziell abgestimmte Fahrzeuge, die sich ideal für die Time-Attack-Strecken in Japan eignen und auf das präzise Meistern von Kurven und Bestzeiten ausgelegt sind. Alle enthaltenen Fahrzeuge werden jeweils einmal kostenlos zur Garage hinzugefügt, sodass keine Ingame-Credits benötigt werden.

1990 Honda #19 101 Motorsport CRX WTAC

1992 Honda #21 Hardrace/JDMYard Civic WTAC

2001 Honda #33 Integra WTAC

2004 Honda #52 Evasive Motorsports S2000 WTAC

1990 Mitsubishi #269 Attacking the Clock Racing Minicab Time Attack

1993 Nissan #32 Skyline WTAC ‚Xtreme GTR‘

2000 Nissan #36 Dream Project S15 Silvia WTAC

1995 Toyota J&J Motorsport Supra WTAC

Parallel dazu erweitert der Car Pass das Fahrzeugangebot kontinuierlich um insgesamt 30 neue Autos, die wöchentlich einzeln freigeschaltet und automatisch der Garage hinzugefügt werden. Auch hier erhält jeder Wagen eine einmalige kostenlose Freischaltung.

Der Car Pass ist Bestandteil der Deluxe- und Premium-Editionen oder separat erhältlich und soll die Sammlung langfristig mit neuen Fahrzeugen ausbauen, die ihr Debüt beim Horizon Festival feiern.

In den nächsten vier Wochen gibt es diese Fahrzeuge:

1990 Nissan #12 Skyline GT-R (BNR32 Gr. A) JTC

2024 Koenigsegg Gemera

1972 Datsun #269 Attacking the Clock Racing 240Z ‘All Carbon Hill Climb Beast’

2008 Honda Civic Type R (FD2)

Abschließend noch ein erster Ausblick auf Fahrzeuge in Season 2: