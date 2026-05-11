Forza Horizon 6: Filmprojekt zeigt echte Japan-Reise hinter der In-Game-Kunst

10 Autor: , in News / Forza Horizon 6
Übersicht
Image: Xbox Game Studios

Für Forza Horizon 6 begleitet ein Filmprojekt die kreativen Einflüsse der japanischen Kanto-Region hinter der In-Game-Art.

Für Forza Horizon 6 führt ein neues Filmprojekt die kreativen Ursprünge der In-Game-Artworks direkt in die japanische Kanto-Region zurück und zeigt die realen Inspirationsquellen hinter der Spielwelt.

Der bekannte JDM-Fotograf Larry Chen begibt sich dabei gemeinsam mit der Manga-Künstlerin Inko Tanaka auf eine Reise durch Traditionen, Kultur und Landschaften Japans. Ziel ist es, die visuellen und kulturellen Einflüsse zu dokumentieren, die in die Gestaltung der Spielwelt eingeflossen sind.

Im Fokus stehen dabei nicht nur ikonische Orte der Kanto-Region, sondern auch die Verbindung zwischen realer japanischer Ästhetik und der künstlerischen Umsetzung innerhalb des Spiels. Der Ansatz hebt insbesondere die Bedeutung authentischer Eindrücke für die Entwicklung der In-Game-Atmosphäre hervor.

Das Projekt fungiert zugleich als Behind-the-Scenes-Einblick in den kreativen Prozess hinter Forza Horizon 6 und zeigt, wie stark reale Schauplätze und kulturelle Eindrücke in das visuelle Design einfließen.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Forza Horizon 6

10 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. JohnWick 100945 XP Profi User | 11.05.2026 - 10:37 Uhr

    Cool
    Ich finde es schon toll wie viel Liebe fürs Detail da jedesmal einfließen bei den Forza Horizon Spielen 💚🥹

    1
  2. ShellingFord135 8575 XP Beginner Level 4 | 11.05.2026 - 10:59 Uhr

    Ich hab mir die bisherigen Episoden zu „The Art of Driving“ angesehen und die sindd echt toll. Prima gemacht. Kann ich nur empfehlen.

    1
  7. Robilein 1264530 XP Xboxdynasty Legend Platin | 11.05.2026 - 11:53 Uhr

    Sehr interessant. Gebe mir das Video mit einem schönen schwarzen Kaffee, danke.

    0
  10. Lord Hektor 384590 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 11.05.2026 - 13:17 Uhr

    Hab ich mir alle Folgen angeschaut, sind wirklich cool gemacht und traumhafte Landschaften.

    0

Hinterlasse eine Antwort