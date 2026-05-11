Forza Horizon 6: Filmprojekt zeigt echte Japan-Reise hinter der In-Game-Kunst

Für Forza Horizon 6 begleitet ein Filmprojekt die kreativen Einflüsse der japanischen Kanto-Region hinter der In-Game-Art.

Für Forza Horizon 6 führt ein neues Filmprojekt die kreativen Ursprünge der In-Game-Artworks direkt in die japanische Kanto-Region zurück und zeigt die realen Inspirationsquellen hinter der Spielwelt.

Der bekannte JDM-Fotograf Larry Chen begibt sich dabei gemeinsam mit der Manga-Künstlerin Inko Tanaka auf eine Reise durch Traditionen, Kultur und Landschaften Japans. Ziel ist es, die visuellen und kulturellen Einflüsse zu dokumentieren, die in die Gestaltung der Spielwelt eingeflossen sind.

Im Fokus stehen dabei nicht nur ikonische Orte der Kanto-Region, sondern auch die Verbindung zwischen realer japanischer Ästhetik und der künstlerischen Umsetzung innerhalb des Spiels. Der Ansatz hebt insbesondere die Bedeutung authentischer Eindrücke für die Entwicklung der In-Game-Atmosphäre hervor.

Das Projekt fungiert zugleich als Behind-the-Scenes-Einblick in den kreativen Prozess hinter Forza Horizon 6 und zeigt, wie stark reale Schauplätze und kulturelle Eindrücke in das visuelle Design einfließen.