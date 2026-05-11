Forza Horizon 6: Filmprojekt zeigt echte Japan-Reise hinter der In-Game-Kunst

Für Forza Horizon 6 führt ein neues Filmprojekt die kreativen Ursprünge der In-Game-Artworks direkt in die japanische Kanto-Region zurück und zeigt die realen Inspirationsquellen hinter der Spielwelt.
Der bekannte JDM-Fotograf Larry Chen begibt sich dabei gemeinsam mit der Manga-Künstlerin Inko Tanaka auf eine Reise durch Traditionen, Kultur und Landschaften Japans. Ziel ist es, die visuellen und kulturellen Einflüsse zu dokumentieren, die in die Gestaltung der Spielwelt eingeflossen sind.
Im Fokus stehen dabei nicht nur ikonische Orte der Kanto-Region, sondern auch die Verbindung zwischen realer japanischer Ästhetik und der künstlerischen Umsetzung innerhalb des Spiels. Der Ansatz hebt insbesondere die Bedeutung authentischer Eindrücke für die Entwicklung der In-Game-Atmosphäre hervor.
Das Projekt fungiert zugleich als Behind-the-Scenes-Einblick in den kreativen Prozess hinter Forza Horizon 6 und zeigt, wie stark reale Schauplätze und kulturelle Eindrücke in das visuelle Design einfließen.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Cool
Ich finde es schon toll wie viel Liebe fürs Detail da jedesmal einfließen bei den Forza Horizon Spielen 💚🥹
Ich hab mir die bisherigen Episoden zu „The Art of Driving“ angesehen und die sindd echt toll. Prima gemacht. Kann ich nur empfehlen.
Halte es kaum noch aus, ich will endlich durch Japan rasen 😎.
Die haben sich richtig Mühe gegeben, tolles Video
Bald ist es soweit
Ich bin schon so heiß wie frittenfett 🙏🏻😍🔥
Sehr interessant. Gebe mir das Video mit einem schönen schwarzen Kaffee, danke.
Danke fürs Teilen. 💚 Schaue ich mir mal später an. 🙂
Geil. Freu mich so auf Forza 🤩
Hab ich mir alle Folgen angeschaut, sind wirklich cool gemacht und traumhafte Landschaften.