Forza Horizon 6: Fix für zurückgesetzte Spielstände auf Xbox Series X|S live

Nachdem einige Spieler von Forza Horizon 6 über verlorene oder zurückgesetzte Spielstände berichtet hatten, hat Playground Games die Untersuchungen des Problems bestätigt und bereits erste Gegenmaßnahmen eingeleitet.
Nach Angaben des Studios konnte ein Fix auf den Windows-PC-Plattformen bereits über den Gaming Services Client ausgerollt werden. Betroffene Spieler auf Windows-PCs, einschließlich der Steam-Version, sollten sicherstellen, dass ihre Gaming-Services-Installation auf Version 37.114.10001.0 oder höher aktualisiert wurde.
Auch für Xbox-Spieler ist eine Lösung schon verfügbar. Playground Games teilte mit, dass für Xbox Series X|S ein System-Update für die Konsole vorbereitet wurde, dessen Verteilung bereits heute beginnen soll.
Wer die Aktualisierung nicht automatisch abwarten möchte, kann das Update manuell über die entsprechenden Systemfunktionen der Konsole anstoßen. Wir haben dies bereits geprüft und ein Konsolenupdate war verfügbar.
Das Studio untersucht die Ursache weiterhin und empfiehlt Spielern, ihre Systeme auf dem neuesten Stand zu halten, um von den bereitgestellten Fehlerbehebungen zu profitieren.
50 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich hatte noch Glück, weil bin z.b. mit dem Lambo aus der Playliste gefahren, aber nichts verändert dran. Bei mir ist es so, das ich wenig am Auto verändere, möchte die Autos erstmal so fahren, wie die Autos halt sind. Quick Resume habe ich aber Ausgestellt, aus Sicherheitsgründen. Wäre schon schlimm, alles wieder von vorne beginnen zu müssen und die Autos aus der Playlist sind dann auch weg.
Was Playground endlich fixen soll, ist den Horizon Play Online Modus zu nerfen, damit es nicht 1000+ an Grinding erfordert, das „Maxed Out Achievement“ zu bekommen.
Für Gamerscore Jäger eine harte Kost 😅
Ach das hab ich gar nicht mitbekommen.
Oha, schlimmer gehts ja nicht bei einem Bug, Spielstand Verlust.
Hab gestern ein System Update installiert auf Konsole, denke mal das war dann das Update.
Das Problem hatte 2 Gründe. Erstens es trat auf wenn die Resume Play Funktion aktiviert war und zweitens, wenn bestimmte Autos gefahren und mit Folie beklebt wurden. Das ist mir passiert mit dem Lambo den es bei dem aktuellen Winter Saison Event zu gewinnen gab. Zu meinem Glück reichte es bei „invalid profile“ einfach das Spiel neu zu starten bei anderen ging alles verloren der komplette Fortschritt.