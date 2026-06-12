Forza Horizon 6: Fix für zurückgesetzte Spielstände auf Xbox Series X|S live

Playground Games reagiert auf Berichte über verlorene Spielstände in Forza Horizon 6 und hat einen Fix auf Konsole und PC verteilt.

Nachdem einige Spieler von Forza Horizon 6 über verlorene oder zurückgesetzte Spielstände berichtet hatten, hat Playground Games die Untersuchungen des Problems bestätigt und bereits erste Gegenmaßnahmen eingeleitet.

Nach Angaben des Studios konnte ein Fix auf den Windows-PC-Plattformen bereits über den Gaming Services Client ausgerollt werden. Betroffene Spieler auf Windows-PCs, einschließlich der Steam-Version, sollten sicherstellen, dass ihre Gaming-Services-Installation auf Version 37.114.10001.0 oder höher aktualisiert wurde.

Auch für Xbox-Spieler ist eine Lösung schon verfügbar. Playground Games teilte mit, dass für Xbox Series X|S ein System-Update für die Konsole vorbereitet wurde, dessen Verteilung bereits heute beginnen soll.

Wer die Aktualisierung nicht automatisch abwarten möchte, kann das Update manuell über die entsprechenden Systemfunktionen der Konsole anstoßen. Wir haben dies bereits geprüft und ein Konsolenupdate war verfügbar.

Das Studio untersucht die Ursache weiterhin und empfiehlt Spielern, ihre Systeme auf dem neuesten Stand zu halten, um von den bereitgestellten Fehlerbehebungen zu profitieren.