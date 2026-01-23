Forza Horizon 6: Fortschrittssystem mit japanischem Flair

Die Entwickler von Playground Games haben das Fortschrittssystem von Forza Horizon 6 vorgestellt und setzen dabei auf eine spannende Mischung aus Bewährtem und Neuem. Das bekannte Wristband‑System, mit dem Spieler im Horizon Festival Rang für Rang aufsteigen und Zugang zu besseren Autos sowie anspruchsvolleren Rennen erhalten, bleibt erhalten. Doch mit dem neuen Schauplatz Japan wollten die Macher ein zusätzliches Element schaffen, das die Kultur des Landes widerspiegelt und Spielern einen echten Anreiz zur Erkundung gibt.
Das Ergebnis ist das Collection Journal, inspiriert von Japans reicher Tradition des Stempelsammelns. Spieler können darin digitale Erinnerungsstücke festhalten, die sie während ihrer Reise durch Japan entdecken. Jeder Fund – sei es ein Wahrzeichen, ein besonderer Ort oder ein kulturelles Highlight – trägt zum Fortschritt im Festival und zur allgemeinen Entwicklung im Spiel bei.
Das Journal verleiht der Erkundung eine neue Bedeutung und macht sie zu einem zentralen Bestandteil des Spielerlebnisses. Es ist zudem stark personalisierbar: Fotos von Murals, Sehenswürdigkeiten oder besonderen Momenten lassen sich speichern und verleihen der Sammlung eine individuelle Note. Damit wird das Journal zu einer visuellen Darstellung der eigenen Reise – ein Spiegel der persönlichen Erfahrungen, die jeder Spieler in Japan macht.
Forza Horizon 6 verbindet so klassische Rennspiel‑Progression mit einem kulturell verankerten System, das Abenteuerlust und Entdeckergeist belohnt.
was sind Murals ?
ich weiß, ich könnte googeln.. aber wozu gibts Kommentarspalten ?
Murals sind großflächige Wandgemälde, die als urbane Kunstform direkt auf Gebäudefassaden oder Innenwände aufgetragen werden. Sie dienen oft der Verschönerung des Stadtbildes, der Stärkung des Gemeinschaftsgefühls oder als Plattform für soziale und politische Kommentare.
Legale Graffiti 😀
ah, ok.. danke dir
Gut, wenn sie neue Sachen reinbringen. Hauptsache ich muss später nicht in irgendwelchen Menüs Tagebücher pflegen 😉
In Teil 4 und 5 hat mich das Fortschrittssystem überhaupt nicht interessiert bzw. hatte ich es aktiv gar nicht wahrgenommen.😅 Hier werde ich es mir mal etwas genauer ansehen.
Ja. Das ist die Kehrseite von „du darfst alles sofort“.
Ein richtiges Fortschrittsystem ist schon cool, aber sie sollen es bitte nicht übertreiben. In letzterem sind Japaner scheinbar leider ganz gut drin, um Dinge zu mystifizieren.
Soll sich bitte nicht wie erzwungenes, künstliches Kleinhalten anfühlen, sondern hoffentlich wie motivierender Fortschritt.
Das Schlagwort „Stempelsammeln“ ist da erst mal ein ziemlicher Downer (hoffentlich kein Gauner 😉). Ist der einzige Punkt, der mich bissl skeptisch macht.
Ansonsten bin ich hier so hyped wie schon laaaaaaaaange nicht mehr auf irgend ein Spiel. (Elden Ring hat meine negative Haltung zu OW Souls leider erfüllt, obwohl es trotzdem ein sehr, sehr gutes Spiel geworden ist).
Die Welt/Strecken in FH6 werden glaube ich genauso geil, wie ich mir vorgestellt habe.
Wenn die die Anpassbarkeit für Behinderungen jetzt noch ausweiten auf Leute wie mich, die übel Plaques bekommen, wenn sie diese Affentänze ansehen müssen, dann könnte es das perfekte (Racing) Game werden. Bitte einen Schalter, der die Kostüme in Rennanzüge verwandelt und die selbstverherrlichenden Tänze in respektvollen und glaubwürdigen Umgang.
Den heute ist der „Normalo“ die Randgruppe und ich fühle mich offended von dem ganzen Weltverbesserungszeug. 😉
Mir hat die Vorstellung sehr gefallen, werde es auf jedenfall spielen.
Sehr geil aus das Forza erstmal für einige Monate Exklusiv nur für Xbox und Game Pass PC gib. Playstation folgt später im Jahr 2026.
Das ist ne feine Sache, ich erkunde eh gerne die Welt in Forza Spielen 🙂
Das Erkunden und sammeln ist ein unverzichtbarer Teil bei Forza Horizon. Es freut mich zu lesen das dies jetzt noch weiter ausgebaut wird.
Was ich gesehen habe gefällt mir sehr gut.
Ich bin sehr darauf gespannt wie gut es Forza schafft den Flair Japans tatsächlich einzufangen.
Ich hoffe sehr das man sich nicht einem Klischee nach dem nächsten bedient.
Optisch gefällt es mir zumindest mal sehr gut.
Danke für die Infos. 💚
Eines der Pluspunkte bzw. der neuen Features, die ich sehr begrüße.