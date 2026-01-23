Forza Horizon 6: Fortschrittssystem mit japanischem Flair

Die Entwickler von Playground Games haben das Fortschrittssystem von Forza Horizon 6 vorgestellt und setzen dabei auf eine spannende Mischung aus Bewährtem und Neuem. Das bekannte Wristband‑System, mit dem Spieler im Horizon Festival Rang für Rang aufsteigen und Zugang zu besseren Autos sowie anspruchsvolleren Rennen erhalten, bleibt erhalten. Doch mit dem neuen Schauplatz Japan wollten die Macher ein zusätzliches Element schaffen, das die Kultur des Landes widerspiegelt und Spielern einen echten Anreiz zur Erkundung gibt.

Das Ergebnis ist das Collection Journal, inspiriert von Japans reicher Tradition des Stempelsammelns. Spieler können darin digitale Erinnerungsstücke festhalten, die sie während ihrer Reise durch Japan entdecken. Jeder Fund – sei es ein Wahrzeichen, ein besonderer Ort oder ein kulturelles Highlight – trägt zum Fortschritt im Festival und zur allgemeinen Entwicklung im Spiel bei.

Das Journal verleiht der Erkundung eine neue Bedeutung und macht sie zu einem zentralen Bestandteil des Spielerlebnisses. Es ist zudem stark personalisierbar: Fotos von Murals, Sehenswürdigkeiten oder besonderen Momenten lassen sich speichern und verleihen der Sammlung eine individuelle Note. Damit wird das Journal zu einer visuellen Darstellung der eigenen Reise – ein Spiegel der persönlichen Erfahrungen, die jeder Spieler in Japan macht.

Forza Horizon 6 verbindet so klassische Rennspiel‑Progression mit einem kulturell verankerten System, das Abenteuerlust und Entdeckergeist belohnt.