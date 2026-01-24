Forza Horizon 6: Frische Eindrücke dank brandneuen Screenshots

Die jüngste Screenshot‑Welle zu Forza Horizon 6 fällt deutlich größer aus als gedacht: Mehr als 25 neue Bilder wurden veröffentlicht und zeigen eine breite Auswahl an Fahrzeugen, Umgebungen und Lichtstimmungen.

Die Shots verdeutlichen erneut, wie stark Playground Games die Technik weiter hochschraubt – von detaillierten Karosserien über realistische Reflexionen bis hin zu dichten Stadtansichten.

Die Vielzahl an Screenshots bietet einen der bislang umfassendsten Einblicke in den neuen Serienteil und heizt die Vorfreude auf den Release weiter an.