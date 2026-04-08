Forza Horizon 6: Gameplay präsentiert spektakulären Auftakt des Rennspiels

Mit einem neuen Prolog startet Forza Horizon 6 in ein Festival voller Geschwindigkeit, Musik und japanischer Kulisse.

Mit dem Auftakt zum neuen Horizon Festival liefert Forza Horizon 6 einen spektakulären Einstieg in die Welt von Horizon Japan. Der Prolog setzt auf ein intensives Zusammenspiel aus Geschwindigkeit, Musik und eindrucksvollen Szenarien und führt euch direkt in das neue Setting ein.

Ein besonderes Highlight ist die Fahrt neben einem Hochgeschwindigkeitszug im 2024 Nissan GT-R Nismo, die für eindrucksvolle Momente sorgt. Ergänzt wird das Erlebnis durch extreme Sprünge im 2021 RJ Anderson #37 Polaris RZR Pro 4 Truck, der speziell für Schneebedingungen angepasst wurde und das Terrain voll ausnutzt.

Zudem erhaltet ihr einen ersten Eindruck der berühmten Touge-Straßen Japans, während ihr einen 1995 Porsche 911 GT2 steuert. Auch das Cover-Fahrzeug, der 2025 GR GT Prototype, feiert seinen ersten Einsatz und unterstreicht die Mischung aus Tradition und moderner Performance.

Schaut euch jetzt den Prolog im Video an: