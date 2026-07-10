Forza Horizon 6: Gazoo Racing legt nach – dieser Toyota ist jetzt verfügbar

Forza Horizon 6 erhält mit dem Toyota GR Corolla 2023 neuen Nachschub für den Car Pass.

Toyota Gazoo Racing liefert erneut Nachschub für die virtuelle Garage von Forza Horizon 6. Ab sofort können Spieler mit dem Toyota GR Corolla 2023 ein weiteres Fahrzeug über den Car Pass freischalten.

Der kompakte Sportwagen aus der GR-Reihe bringt zusätzliche Abwechslung in den Fuhrpark des Rennspiels und ergänzt die Auswahl an leistungsstarken Toyota-Modellen.

Der Toyota GR Corolla 2023 ist Teil des laufenden Car-Pass-Angebots und steht Besitzern des Zusatzinhalts zur Verfügung.

Mit dem Fahrzeug erweitert Forza Horizon 6 weiterhin regelmäßig seine Fahrzeugauswahl und bietet Spielern neue Möglichkeiten, die offene Spielwelt mit unterschiedlichen Rennmaschinen zu erkunden.