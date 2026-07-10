Forza Horizon 6: Gazoo Racing legt nach – dieser Toyota ist jetzt verfügbar

Toyota Gazoo Racing liefert erneut Nachschub für die virtuelle Garage von Forza Horizon 6. Ab sofort können Spieler mit dem Toyota GR Corolla 2023 ein weiteres Fahrzeug über den Car Pass freischalten.
Der kompakte Sportwagen aus der GR-Reihe bringt zusätzliche Abwechslung in den Fuhrpark des Rennspiels und ergänzt die Auswahl an leistungsstarken Toyota-Modellen.
Der Toyota GR Corolla 2023 ist Teil des laufenden Car-Pass-Angebots und steht Besitzern des Zusatzinhalts zur Verfügung.
Mit dem Fahrzeug erweitert Forza Horizon 6 weiterhin regelmäßig seine Fahrzeugauswahl und bietet Spielern neue Möglichkeiten, die offene Spielwelt mit unterschiedlichen Rennmaschinen zu erkunden.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Habe das Spiel soweit abgeschlossen. Das nöchste mal wird es geladen zum DLC.
Auf den Wagen kann ich auch verzichten.
GR bringt demnächst mit dem GT ein absolutes Traumauto auf den Markt.
V8 Bi-Turbo 💚 Den Corolla werde ich heute Abend mal testen. Danke für die Info.
Der GT ist echt ne Wucht, könnte glatt die Kiste aus nem Batman Film sein.
Schade seit Release komme ich einfach nicht dazu es zu spielen. Nach meinem Umzug nächste Woche und Urlaub nehme ich es dann mal wieder in den Angriff
Viel Spaß an alle Car Pass Inhaber mit diesem Auto. 🙂
Endlich ein neues Auto. Man hat ja ohne den Pass kaum Auswahl.