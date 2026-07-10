Forza Horizon 6: Gazoo Racing legt nach – dieser Toyota ist jetzt verfügbar

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Image: Xbox Game Studios

Forza Horizon 6 erhält mit dem Toyota GR Corolla 2023 neuen Nachschub für den Car Pass.

Toyota Gazoo Racing liefert erneut Nachschub für die virtuelle Garage von Forza Horizon 6. Ab sofort können Spieler mit dem Toyota GR Corolla 2023 ein weiteres Fahrzeug über den Car Pass freischalten.

Der kompakte Sportwagen aus der GR-Reihe bringt zusätzliche Abwechslung in den Fuhrpark des Rennspiels und ergänzt die Auswahl an leistungsstarken Toyota-Modellen.

Der Toyota GR Corolla 2023 ist Teil des laufenden Car-Pass-Angebots und steht Besitzern des Zusatzinhalts zur Verfügung.

Mit dem Fahrzeug erweitert Forza Horizon 6 weiterhin regelmäßig seine Fahrzeugauswahl und bietet Spielern neue Möglichkeiten, die offene Spielwelt mit unterschiedlichen Rennmaschinen zu erkunden.

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7 Kommentare Added

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  1. DBGH miLKa 21425 XP Nasenbohrer Level 1 | 10.07.2026 - 13:14 Uhr

    Habe das Spiel soweit abgeschlossen. Das nöchste mal wird es geladen zum DLC.

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  3. DanXtheSmanX 34075 XP Bobby Car Geisterfahrer | 10.07.2026 - 13:58 Uhr

    GR bringt demnächst mit dem GT ein absolutes Traumauto auf den Markt.
    V8 Bi-Turbo 💚 Den Corolla werde ich heute Abend mal testen. Danke für die Info.

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  4. HakunaTraumata 132410 XP Elite-at-Arms Bronze | 10.07.2026 - 14:07 Uhr

    Schade seit Release komme ich einfach nicht dazu es zu spielen. Nach meinem Umzug nächste Woche und Urlaub nehme ich es dann mal wieder in den Angriff

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