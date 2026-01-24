Forza Horizon 6: Gigantische Gundam‑Mechs angedeutet

In der Community sorgt ein neuer Hinweis aus Forza Horizon 6 für Aufsehen. Wer beim Xbox Developer Direct aufmerksam dabei war, hat in dem aktuellen Bildmaterial eine Szene entdeckt, die stark an riesige Gundam‑Mechs erinnert.
Die gewaltigen Maschinen tauchen als stilisierte Werbefiguren oder Installationen im Tokio‑Setting auf und wirken wie eine direkte Hommage an die ikonischen Anime‑Roboter.
Ob es sich dabei lediglich um ein atmosphärisches Detail, eine spielerische Anspielung oder den Vorboten eines größeren Crossovers handelt, bleibt offen. Playground Games hat sich bislang nicht offiziell dazu geäußert. Die Platzierung der Mechs wirkt jedoch bewusst prominent – genug, um die Fantasie der Fans anzuheizen.
Möglicherweise muss man in einem Forza-Event vor einem riesigen Mech flüchten?
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ist sicher ein spezial Rennen, hoffe es gibt davon deutlich mehr als in Teil 5
Vlt wieder diese Spezial Rennen wie gegen die Monster Trucks und alles andere was bei 5 dabei war
Entweder ein Spezialrennen wie schon erwähnt oder vielleicht ja sogar ein DLC. So Transformer-mäßig wäre auch mal was. Bei Forza DLC kann es ja gerne immer etwas abgedriftet sein.
Transformers würde passen zu Japan 🙂
Ist auf jeden Fall interessant, mal was anderes.
Ist ein einfaches Showrennen, wie es bei den anderen Horizon auch schon gab.
Das fiel mir natürlich gleich auf. War so richtig bähm. Könnte ein fettes Showrennen werden oder ein Teil der kommenden Premium DLC’s. Es bleibt spannend.
Echt krass, das Spiel wird super.