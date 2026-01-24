Forza Horizon 6: Gigantische Gundam‑Mechs angedeutet

Forza Horizon 6 sorgt für Spekulationen: Ein Teaser zeigt riesige Gundam‑ähnliche Mechs in Tokio – kommt ein offizielles Crossover?

In der Community sorgt ein neuer Hinweis aus Forza Horizon 6 für Aufsehen. Wer beim Xbox Developer Direct aufmerksam dabei war, hat in dem aktuellen Bildmaterial eine Szene entdeckt, die stark an riesige Gundam‑Mechs erinnert.

Die gewaltigen Maschinen tauchen als stilisierte Werbefiguren oder Installationen im Tokio‑Setting auf und wirken wie eine direkte Hommage an die ikonischen Anime‑Roboter.

Ob es sich dabei lediglich um ein atmosphärisches Detail, eine spielerische Anspielung oder den Vorboten eines größeren Crossovers handelt, bleibt offen. Playground Games hat sich bislang nicht offiziell dazu geäußert. Die Platzierung der Mechs wirkt jedoch bewusst prominent – genug, um die Fantasie der Fans anzuheizen.

Möglicherweise muss man in einem Forza-Event vor einem riesigen Mech flüchten?