Forza Horizon 6: Gigantische Gundam‑Mechs angedeutet

8 Autor: , in News / Forza Horizon 6
Übersicht
Image: Xbox Game Studios

Forza Horizon 6 sorgt für Spekulationen: Ein Teaser zeigt riesige Gundam‑ähnliche Mechs in Tokio – kommt ein offizielles Crossover?

In der Community sorgt ein neuer Hinweis aus Forza Horizon 6 für Aufsehen. Wer beim Xbox Developer Direct aufmerksam dabei war, hat in dem aktuellen Bildmaterial eine Szene entdeckt, die stark an riesige Gundam‑Mechs erinnert.

Die gewaltigen Maschinen tauchen als stilisierte Werbefiguren oder Installationen im Tokio‑Setting auf und wirken wie eine direkte Hommage an die ikonischen Anime‑Roboter.

Ob es sich dabei lediglich um ein atmosphärisches Detail, eine spielerische Anspielung oder den Vorboten eines größeren Crossovers handelt, bleibt offen. Playground Games hat sich bislang nicht offiziell dazu geäußert. Die Platzierung der Mechs wirkt jedoch bewusst prominent – genug, um die Fantasie der Fans anzuheizen.

Möglicherweise muss man in einem Forza-Event vor einem riesigen Mech flüchten?

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Forza Horizon 6

8 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Nibelungen86 315665 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 24.01.2026 - 15:45 Uhr

    Ist sicher ein spezial Rennen, hoffe es gibt davon deutlich mehr als in Teil 5

    0
  2. HakunaTraumata 115100 XP Scorpio King Rang 3 | 24.01.2026 - 15:55 Uhr

    Vlt wieder diese Spezial Rennen wie gegen die Monster Trucks und alles andere was bei 5 dabei war

    0
    • Naji823 36645 XP Bobby Car Raser | 24.01.2026 - 15:59 Uhr
      Antwort auf HakunaTraumata

      Entweder ein Spezialrennen wie schon erwähnt oder vielleicht ja sogar ein DLC. So Transformer-mäßig wäre auch mal was. Bei Forza DLC kann es ja gerne immer etwas abgedriftet sein.

      0
  4. Ripperdom 22995 XP Nasenbohrer Level 2 | 24.01.2026 - 16:02 Uhr

    Ist ein einfaches Showrennen, wie es bei den anderen Horizon auch schon gab.

    0
  5. Robilein 1205690 XP Xboxdynasty Legend Platin | 24.01.2026 - 16:04 Uhr

    Das fiel mir natürlich gleich auf. War so richtig bähm. Könnte ein fettes Showrennen werden oder ein Teil der kommenden Premium DLC’s. Es bleibt spannend.

    0

Hinterlasse eine Antwort