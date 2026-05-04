Forza Horizon 6: Grafik- und Performance-Modi auf Xbox Series X|S enthüllt

25 Autor: , in News / Forza Horizon 6
Übersicht
Image: Xbox Game Studios

Forza Horizon 6 bietet auf Xbox Series X|S zwei Grafikmodi.

Auf den Konsolen von Microsoft setzt der kommende Racer Forza Horizon 6 auf zwei klar getrennte Grafikmodi, die Spielern die Wahl zwischen maximaler Bildqualität und höherer Framerate lassen.

Während auf der Xbox Series X ein nativer 4K-Modus mit 30 Bildern pro Sekunde für höchste visuelle Details sorgt, zielt die alternative Einstellung auf flüssige 60 FPS ab und nutzt dafür eine dynamische Skalierung der Auflösung rund um 4K.

Auch auf der Xbox Series S stehen beide Optionen zur Verfügung, wobei hier im Qualitätsmodus eine Auflösung von 1440p bei 30 FPS erreicht wird. Wer sich für die Performance-Variante entscheidet, spielt mit 60 FPS bei einer Zielauflösung von 1080p, ebenfalls unterstützt durch dynamische Anpassungen zur Stabilisierung der Bildrate.

Die technischen Einstellungen unterstreichen den Fokus auf Flexibilität und sollen sowohl Grafikliebhaber als auch Spieler ansprechen, die Wert auf möglichst flüssiges Gameplay legen.

Gleichzeitig wurde angekündigt, dass Forza Horizon 6 den Gold-Status erreicht hat.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Forza Horizon 6

25 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. vl DAVE lv 19845 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 04.05.2026 - 19:08 Uhr

    Werde wohl wieder mit 30fps spielen.. ✌️
    Das habe ich bereits bei FH5 so gemacht und ebenso bei The Crew Motorfest…

    Würden sie wirklich, wie angegeben, immer „nur“ die Auflösung reduzieren, hätte ich kein Problem damit & ich würde die 60fps dankend annehmen.
    Da dann aber höchstwahrscheinlich auch wieder die Vegetationsdichte & das Level of Detail betroffen sein werden, bleib ich direkt bei 30fps….

    0
  2. JohnWick 99945 XP Posting Machine Level 4 | 04.05.2026 - 19:32 Uhr

    Klingt super .
    Ist vorbestellt und ich freu mich schon sehr darauf endlich loslegen zu können 💚👍
    Wird mein erstes Forza Horizon 6 wird mein erstes Horizon das ich direkt zum Release zocken werde 🙂

    0
  3. Peter Quill 89150 XP Untouchable Star 4 | 04.05.2026 - 19:43 Uhr

    Mir haben die 30fps bei Forza Horizon 5 nie gestört und habe immer den modus bevorzugt.

    0
  8. XBoXXeR89 77030 XP Tastenakrobat Level 3 | 04.05.2026 - 21:18 Uhr

    Ich werde es einfach mit Raytracing in 4k bei 120 FPS genießen und alle Einstellungen auf Ultra!
    Keine Kompromisse😎

    0
  9. Master-Race 7680 XP Beginner Level 4 | 04.05.2026 - 21:20 Uhr

    In rennspielen verstehe ich eh nicht wieso man überhaupt noch einen 30FPS Modus anbietet? Ich meine wer nutzt das tatsächlich? In Solchen Spielen sind 60FPS ein muss und ich kenne niemanden für dem 30FPS noch ein Option ist. Wer vom PC verwöhnt ist und sich daran gewöhnt hat, für dem sind auch 60FPS schon eine ruckliger Angelegenheit….also ich freue mich auf jedenfall auf Forza Horizon 6….Max Settings, 4k, RT und 144FPS+

    0

Hinterlasse eine Antwort