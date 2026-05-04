Forza Horizon 6: Grafik- und Performance-Modi auf Xbox Series X|S enthüllt

Auf den Konsolen von Microsoft setzt der kommende Racer Forza Horizon 6 auf zwei klar getrennte Grafikmodi, die Spielern die Wahl zwischen maximaler Bildqualität und höherer Framerate lassen.
Während auf der Xbox Series X ein nativer 4K-Modus mit 30 Bildern pro Sekunde für höchste visuelle Details sorgt, zielt die alternative Einstellung auf flüssige 60 FPS ab und nutzt dafür eine dynamische Skalierung der Auflösung rund um 4K.
Auch auf der Xbox Series S stehen beide Optionen zur Verfügung, wobei hier im Qualitätsmodus eine Auflösung von 1440p bei 30 FPS erreicht wird. Wer sich für die Performance-Variante entscheidet, spielt mit 60 FPS bei einer Zielauflösung von 1080p, ebenfalls unterstützt durch dynamische Anpassungen zur Stabilisierung der Bildrate.
Die technischen Einstellungen unterstreichen den Fokus auf Flexibilität und sollen sowohl Grafikliebhaber als auch Spieler ansprechen, die Wert auf möglichst flüssiges Gameplay legen.
Gleichzeitig wurde angekündigt, dass Forza Horizon 6 den Gold-Status erreicht hat.
25 Kommentare AddedMitdiskutieren
Werde wohl wieder mit 30fps spielen.. ✌️
Das habe ich bereits bei FH5 so gemacht und ebenso bei The Crew Motorfest…
Würden sie wirklich, wie angegeben, immer „nur“ die Auflösung reduzieren, hätte ich kein Problem damit & ich würde die 60fps dankend annehmen.
Da dann aber höchstwahrscheinlich auch wieder die Vegetationsdichte & das Level of Detail betroffen sein werden, bleib ich direkt bei 30fps….
Klingt super .
Ist vorbestellt und ich freu mich schon sehr darauf endlich loslegen zu können 💚👍
Wird mein erstes Forza Horizon 6 wird mein erstes Horizon das ich direkt zum Release zocken werde 🙂
Mir haben die 30fps bei Forza Horizon 5 nie gestört und habe immer den modus bevorzugt.
Werde den 30 FPS Modus bevorzugen.
Sehr schöne Grafikdaten
Wird beides ausprobiert …
#gotdincoming
Ich werde beide ausprobieren.
Ich werde es einfach mit Raytracing in 4k bei 120 FPS genießen und alle Einstellungen auf Ultra!
Keine Kompromisse😎
In rennspielen verstehe ich eh nicht wieso man überhaupt noch einen 30FPS Modus anbietet? Ich meine wer nutzt das tatsächlich? In Solchen Spielen sind 60FPS ein muss und ich kenne niemanden für dem 30FPS noch ein Option ist. Wer vom PC verwöhnt ist und sich daran gewöhnt hat, für dem sind auch 60FPS schon eine ruckliger Angelegenheit….also ich freue mich auf jedenfall auf Forza Horizon 6….Max Settings, 4k, RT und 144FPS+