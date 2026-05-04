Forza Horizon 6: Grafik- und Performance-Modi auf Xbox Series X|S enthüllt

Auf den Konsolen von Microsoft setzt der kommende Racer Forza Horizon 6 auf zwei klar getrennte Grafikmodi, die Spielern die Wahl zwischen maximaler Bildqualität und höherer Framerate lassen.

Während auf der Xbox Series X ein nativer 4K-Modus mit 30 Bildern pro Sekunde für höchste visuelle Details sorgt, zielt die alternative Einstellung auf flüssige 60 FPS ab und nutzt dafür eine dynamische Skalierung der Auflösung rund um 4K.

Auch auf der Xbox Series S stehen beide Optionen zur Verfügung, wobei hier im Qualitätsmodus eine Auflösung von 1440p bei 30 FPS erreicht wird. Wer sich für die Performance-Variante entscheidet, spielt mit 60 FPS bei einer Zielauflösung von 1080p, ebenfalls unterstützt durch dynamische Anpassungen zur Stabilisierung der Bildrate.

Die technischen Einstellungen unterstreichen den Fokus auf Flexibilität und sollen sowohl Grafikliebhaber als auch Spieler ansprechen, die Wert auf möglichst flüssiges Gameplay legen.

Gleichzeitig wurde angekündigt, dass Forza Horizon 6 den Gold-Status erreicht hat.