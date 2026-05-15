Forza Horizon 6: Große Wandgemälde zeigen wachsenden Hype vor Release

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Image: Xbox Game Studios

Kurz vor dem offiziellen Release verstärkt Microsoft die Marketingmaßnahmen für Forza Horizon 6.

Der offizielle Release von Forza Horizon 6 steht unmittelbar bevor, während das Rennspiel bereits im Frühzugang verfügbar ist und gleichzeitig erste große Marketingaktionen sichtbar werden.

Spieler mit Premium Edition oder entsprechendem Upgrade können bereits vorab in den Early Access starten und die offene Spielwelt erkunden. Parallel dazu positioniert Microsoft den Titel offensiv im Markt und hebt insbesondere die starke Kritikerresonanz hervor.

Aktuell gilt das Rennspiel als das bestbewertete Spiel des Jahres 2026 auf Metacritic, was die hohe Erwartungshaltung zusätzlich unterstreicht. Diese Dynamik spiegelt sich nun auch im Stadtbild wider: In Städten wurden großflächiges Wandgemälde gesichtet, das prominent für den neuesten Ableger der Reihe wirbt.

Die auffällige Platzierung zeigt, welchen Stellenwert Forza Horizon 6 für Xbox Game Studios einnimmt. Mit Blick auf den nahenden Launch dürfte dies nur der Auftakt weiterer Marketingmaßnahmen sein, die die Aufmerksamkeit rund um den Titel weiter steigern sollen.

Forza Horizon 6 erscheint am 19. Mai für Xbox, Xbox Game Pass und PC.

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13 Kommentare Added

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  1. Robilein 1267350 XP Xboxdynasty Legend Platin | 15.05.2026 - 14:37 Uhr

    So macht man Marketing Xbox. Finde ich sehr cool. Schaut dazu noch mega aus. Ich hoffe das bleibt nicht die einzig große Marketingaktion in Zukunft.

    3
    • JohnWick 101985 XP Profi User | 15.05.2026 - 15:01 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Es ist nicht umsonst eines der größten Franchise Marken von Xbox .
      Hoffe Xbox erhöht das Marketing jetzt richtig.
      So macht man auf sich aufmerksam

      1
      • Robilein 1267350 XP Xboxdynasty Legend Platin | 15.05.2026 - 15:12 Uhr
        Antwort auf JohnWick

        Absolut. Gebe dir recht. Was nützen die tollen Spiele der Xbox Game Studios wenn sie nicht richtig vermarktet werden. Da ist definitiv noch viel mehr drin.

        2
      • Robilein 1267350 XP Xboxdynasty Legend Platin | 15.05.2026 - 15:48 Uhr
        Antwort auf Katanameister

        Absolut ja. Ich denke wird die Zahlen des Vorgängers übertreffen, allein wegen dem Setting. Aber an Geld mangelt es Microsoft nun wirklich nicht. Da wurde echt wenig getan die letzten Jahre.

        0
  2. xXCickXx 132735 XP Elite-at-Arms Silber | 15.05.2026 - 14:45 Uhr

    Heute morgen 1h reingeschaut und es hat mich definitiv wieder gefangen 🙈

    0
  3. JohnWick 101985 XP Profi User | 15.05.2026 - 15:02 Uhr

    Eines der schönsten und größten Spiele 2026.
    ich Feier es gerade total

    0

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