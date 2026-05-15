Forza Horizon 6: Große Wandgemälde zeigen wachsenden Hype vor Release

Der offizielle Release von Forza Horizon 6 steht unmittelbar bevor, während das Rennspiel bereits im Frühzugang verfügbar ist und gleichzeitig erste große Marketingaktionen sichtbar werden.
Spieler mit Premium Edition oder entsprechendem Upgrade können bereits vorab in den Early Access starten und die offene Spielwelt erkunden. Parallel dazu positioniert Microsoft den Titel offensiv im Markt und hebt insbesondere die starke Kritikerresonanz hervor.
Aktuell gilt das Rennspiel als das bestbewertete Spiel des Jahres 2026 auf Metacritic, was die hohe Erwartungshaltung zusätzlich unterstreicht. Diese Dynamik spiegelt sich nun auch im Stadtbild wider: In Städten wurden großflächiges Wandgemälde gesichtet, das prominent für den neuesten Ableger der Reihe wirbt.
Die auffällige Platzierung zeigt, welchen Stellenwert Forza Horizon 6 für Xbox Game Studios einnimmt. Mit Blick auf den nahenden Launch dürfte dies nur der Auftakt weiterer Marketingmaßnahmen sein, die die Aufmerksamkeit rund um den Titel weiter steigern sollen.
Forza Horizon 6 erscheint am 19. Mai für Xbox, Xbox Game Pass und PC.
Big games require big murals.
Forza Horizon 6 is coming May 19 🏎️ pic.twitter.com/hbcVJJX4EC
— Xbox (@Xbox) May 14, 2026
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
So macht man Marketing Xbox. Finde ich sehr cool. Schaut dazu noch mega aus. Ich hoffe das bleibt nicht die einzig große Marketingaktion in Zukunft.
FH6 ist so erfolgreich das sogar die Download Versionen ausverkauft sind 🤡
What ?
Der ist gut 😂😂😂
Es ist nicht umsonst eines der größten Franchise Marken von Xbox .
Hoffe Xbox erhöht das Marketing jetzt richtig.
So macht man auf sich aufmerksam
Absolut. Gebe dir recht. Was nützen die tollen Spiele der Xbox Game Studios wenn sie nicht richtig vermarktet werden. Da ist definitiv noch viel mehr drin.
Wäre wirklich wenig, das Spiel wird sich aber auch so sehr stark verkaufen.
Absolut ja. Ich denke wird die Zahlen des Vorgängers übertreffen, allein wegen dem Setting. Aber an Geld mangelt es Microsoft nun wirklich nicht. Da wurde echt wenig getan die letzten Jahre.
Heute morgen 1h reingeschaut und es hat mich definitiv wieder gefangen 🙈
Eines der schönsten und größten Spiele 2026.
ich Feier es gerade total
Wow das ist ja mal richtig geil 😍
Auf geht’s , die Reihe verdient mehr Fans!
Schöne Bilder, gerne mehr davon 👍.