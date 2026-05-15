Forza Horizon 6: Große Wandgemälde zeigen wachsenden Hype vor Release

Kurz vor dem offiziellen Release verstärkt Microsoft die Marketingmaßnahmen für Forza Horizon 6.

Der offizielle Release von Forza Horizon 6 steht unmittelbar bevor, während das Rennspiel bereits im Frühzugang verfügbar ist und gleichzeitig erste große Marketingaktionen sichtbar werden.

Spieler mit Premium Edition oder entsprechendem Upgrade können bereits vorab in den Early Access starten und die offene Spielwelt erkunden. Parallel dazu positioniert Microsoft den Titel offensiv im Markt und hebt insbesondere die starke Kritikerresonanz hervor.

Aktuell gilt das Rennspiel als das bestbewertete Spiel des Jahres 2026 auf Metacritic, was die hohe Erwartungshaltung zusätzlich unterstreicht. Diese Dynamik spiegelt sich nun auch im Stadtbild wider: In Städten wurden großflächiges Wandgemälde gesichtet, das prominent für den neuesten Ableger der Reihe wirbt.

Die auffällige Platzierung zeigt, welchen Stellenwert Forza Horizon 6 für Xbox Game Studios einnimmt. Mit Blick auf den nahenden Launch dürfte dies nur der Auftakt weiterer Marketingmaßnahmen sein, die die Aufmerksamkeit rund um den Titel weiter steigern sollen.

Forza Horizon 6 erscheint am 19. Mai für Xbox, Xbox Game Pass und PC.

Big games require big murals. Forza Horizon 6 is coming May 19 🏎️ pic.twitter.com/hbcVJJX4EC — Xbox (@Xbox) May 14, 2026