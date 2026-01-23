Forza Horizon 6: Grundstücke als persönliches Zuhause mit kulturellem Hintergrund

Warum das neue Grundstückssystem in Forza Horizon 6 mehr ist als nur ein weiterer Spielplatz.

In Forza Horizon 6 kehren die klassischen Spielerhäuser zurück, doch mit The Estate führt Playground Games ein Feature ein, das deutlich weiter geht als alles, was die Reihe bisher geboten hat.

Während die acht regulären Häuser als Schnellreisepunkte, Garagen und personalisierbare Rückzugsorte dienen, ist The Estate ein großes, frei gestaltbares Grundstück, das tief in der japanischen Kultur verankert ist.

Die Idee basiert auf dem Konzept der Akiya – verlassenen, oft geerbten Häusern in ländlichen Regionen Japans, die aufgrund hoher Abrisskosten verfallen. Im Spiel gehört dieses alte Anwesen Meis Familie, und ihr helft ihr dabei, es wieder aufzubauen.

Damit wird The Estate nicht nur ein Ort zum Dekorieren, sondern ein emotionaler Bestandteil eurer Reise.

In der Praxis ist The Estate ein flaches Stück Land, auf dem ihr nahezu alles errichten könnt: ein abgelegenes Bergrefugium, eine selbstgebaute Rennstrecke für Freunde oder ein komplett individuelles Zuhause.

Die einzige Grenze ist die In‑Game‑Währung. Jedes Objekt kostet ein paar Credits, die ihr durch Aktivitäten im Spiel verdient – und wenn ihr etwas wieder entfernt, bekommt ihr die investierten Credits zurück.

Ellert beschreibt dieses System als bewusste Verbindung zwischen Spielwelt und Spielerleistung. Die Credits, die ihr investiert, stammen aus euren eigenen Erlebnissen: gewonnene Rennen, Erkundungstouren, kleine Nebenjobs wie Tofu‑Lieferungen.

Dadurch entsteht ein Ort, der nicht nur gebaut, sondern verdient wurde – ein persönliches Stück Japan, das eure Fortschritte und eure Kreativität widerspiegelt.