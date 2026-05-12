Forza Horizon 6: Hartes Vorgehen gegen Leak-Nutzer angekündigt

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Image: Xbox Game Studios

Forza Horizon 6-Entwickler Playground Games kündigt harte Strafen für Nutzer der geleakten PC-Version an.

Obwohl Forza Horizon 6 offiziell erst am 19. Mai erscheint, gelangte vor kurzem ein umfangreicher Build der PC-Version in Umlauf. Berichten zufolge könnte es sich dabei sogar um das komplette Spiel handeln.

Zunächst wurde ein Steam-Update verdächtigt, den Leak hervorgerufen zu haben. Dem widerspricht nun Entwickler Playground Games und kündigt gleichzeitig harte Strafen für Nutzer der geleakten Version an.

Laut einem Bericht von TheGameVerse soll ein Nutzer des Leaks, der obendrein noch Modding und Cheats angewendet haben soll, bereits mit einer Sperre bis zum 31. Dezember 9999 belegt worden sein.

„Uns sind Berichte bekannt, wonach eine Version von Forza Horizon 6 vor der Veröffentlichung in Umlauf gelangt ist, und wir können bestätigen, dass dies nicht auf ein Problem beim Vorab-Download zurückzuführen ist.“

„Wir ergreifen strenge Maßnahmen gegen alle Personen, die auf diese Version zugreifen, einschließlich franchiseweiter Sperren und Hardware-Sperren. Wir bitten die Fans, sich geduldig auf die Veröffentlichung des Spiels am 19. Mai zu freuen“ so Playground Games in einer Nachricht auf X.

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29 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  3. Fire12 14560 XP Leetspeak | 12.05.2026 - 06:37 Uhr

    Ob das auch Leute trifft wo das Spiel nen Tag früher kommt
    oder wird es per Day one Patch erst freigeschaltet?

    0
    • Mihari 23245 XP Nasenbohrer Level 2 | 12.05.2026 - 06:42 Uhr
      Antwort auf Fire12

      Einen Tag früher? Bei Premium/Ultimate geht es schon in 3 Tagen (Freitag 0:00 Uhr) los. Das wird eine lang Nacht bei mir 😁

      1
    • xS1NN3Dx 16675 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 12.05.2026 - 07:05 Uhr
      Antwort auf Fire12

      Du hast dann ja sicher die Xbox Disc. Da wird garnix passieren. Am PC muss man ja, wenn man es legal hat, nen Key eingeben für Steam und dementsprechend wird es dann freischaltet. Im MS Store das Selbe ohne Key. Discs der Konsolen sind nicht betroffen.

      1
      • Mihari 23245 XP Nasenbohrer Level 2 | 12.05.2026 - 07:13 Uhr
        Antwort auf xS1NN3Dx

        Nein, Discs habe ich keine einzige für meine XSX. Ich habe schon vor Jahren auf rein Digital (Xbox, PS, PC) umgestellt. Aber ja, die Ultimate Version habe ich im Store gekauft, schon komplett installiert und warte nur noch auf die Freischaltung um 0:00 Uhr 😎

        0
        • JohnWick 101025 XP Profi User | 12.05.2026 - 08:07 Uhr
          Antwort auf Mihari

          Du meinst sicher die Premium Edition oder ?
          Wenn du die gekauft hast , bist du ready für Freitag .

          0
  4. Robilein 1264990 XP Xboxdynasty Legend Platin | 12.05.2026 - 06:49 Uhr

    Richtig und wichtig. Finde ich gut wie Playstation Games hier durchgreift.

    2
    • xS1NN3Dx 16675 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 12.05.2026 - 07:03 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Trink mal nen Kaffee. Du meintest Playground und hast das böse Wort geschrieben 🤣

      0
      • Robilein 1264990 XP Xboxdynasty Legend Platin | 12.05.2026 - 07:05 Uhr
        Antwort auf xS1NN3Dx

        Pfui Teufel, habe ich da echt Playstation geschrieben? Oh man ja, hast du recht, hatte noch keinen schwarzen Kaffee. Der Motor läuft noch nicht rund😂

        3
          • Robilein 1264990 XP Xboxdynasty Legend Platin | 12.05.2026 - 07:33 Uhr
            Antwort auf Katanameister

            Ist schnell passiert ohne das du es überhaupt merkst😂😂😂

            Aber habe jetzt den ersten schwarzen Kaffee da, die Welt ist in Ordnung.

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            • JohnWick 101025 XP Profi User | 12.05.2026 - 08:10 Uhr
              Antwort auf Robilein

              Playground / PlayStation .
              Sony sollte sollte die Bezeichnung „Play“ mal weg radieren , dann passieren solche Verwechslungen nicht mehr . 😅😆
              Und nur zu Info an alle : Das war Ironie !
              Also nicht ernst geneint , Spaß und so , ne ?

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      • Robilein 1264990 XP Xboxdynasty Legend Platin | 12.05.2026 - 09:07 Uhr
        Antwort auf AnCaptain4u

        Na dann hat sich das ja dafür schon gelohnt wenn ich jemanden zum Lachen bringen konnte. Jeden Tag eine gute Tat🤣

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  5. JohnWick 101025 XP Profi User | 12.05.2026 - 08:12 Uhr

    Ich bin mir immer noch nicht so richtig sicher ob das nur ein Gerücht ist oder ernst .
    Aber eine Sperre bis ins Jahr 9999 wäre schon ………heftig 🫣😅

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  6. Deeage 19660 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 12.05.2026 - 08:43 Uhr

    Verständliches vorgehen. Vor allem bei einem Game was so viele Onlinefunktionen hat lohnt sich doch Piraterie gar nicht. Den großteil kann man ja nicht nutzen

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    • faktencheck 192380 XP Grub Killer Man | 12.05.2026 - 08:58 Uhr
      Antwort auf Deeage

      Das verstehe ich auch nicht. Noch weniger verstehe ich die Sorglosigkeit einiger, diese Version mit ihrem Hauptaccount zu spielen. Gehört zu Recht bestraft.

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