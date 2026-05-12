Forza Horizon 6: Hartes Vorgehen gegen Leak-Nutzer angekündigt

Obwohl Forza Horizon 6 offiziell erst am 19. Mai erscheint, gelangte vor kurzem ein umfangreicher Build der PC-Version in Umlauf. Berichten zufolge könnte es sich dabei sogar um das komplette Spiel handeln.

Zunächst wurde ein Steam-Update verdächtigt, den Leak hervorgerufen zu haben. Dem widerspricht nun Entwickler Playground Games und kündigt gleichzeitig harte Strafen für Nutzer der geleakten Version an.

Laut einem Bericht von TheGameVerse soll ein Nutzer des Leaks, der obendrein noch Modding und Cheats angewendet haben soll, bereits mit einer Sperre bis zum 31. Dezember 9999 belegt worden sein.

„Uns sind Berichte bekannt, wonach eine Version von Forza Horizon 6 vor der Veröffentlichung in Umlauf gelangt ist, und wir können bestätigen, dass dies nicht auf ein Problem beim Vorab-Download zurückzuführen ist.“ „Wir ergreifen strenge Maßnahmen gegen alle Personen, die auf diese Version zugreifen, einschließlich franchiseweiter Sperren und Hardware-Sperren. Wir bitten die Fans, sich geduldig auf die Veröffentlichung des Spiels am 19. Mai zu freuen“ so Playground Games in einer Nachricht auf X.