Forza Horizon 6: Hotfix 2 beseitigt Badge-Fehler und verbessert die Stabilität

Forza Horizon 6 erhält mit Series 2 Hotfix 2 Stabilitätsverbesserungen und Fehlerbehebungen für mehrere Badges.

Ein neuer Hotfix für Forza Horizon 6 steht ab sofort bereit und behebt mehrere Probleme rund um Badges sowie die allgemeine Spielstabilität.

Mit dem Update auf Version 382.893 für Xbox Series X|S, die Xbox-App auf Windows-PCs und Steam haben die Entwickler verschiedene Fehlerkorrekturen veröffentlicht.

Zu den wichtigsten Änderungen zählt die Behebung eines Problems, durch das die Badges „High Five!“, „Flying High“ und „How Many Drifts!?“ trotz erfüllter Voraussetzungen nicht freigeschaltet wurden. Nach der Aktualisierung sollten die entsprechenden Auszeichnungen wieder korrekt vergeben werden.

Darüber hinaus enthält der Hotfix allgemeine Verbesserungen bei Leistung und Stabilität, um das Spielerlebnis in Forza Horizon 6 weiter zu optimieren.