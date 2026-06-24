Forza Horizon 6: Hotfix 2 beseitigt Badge-Fehler und verbessert die Stabilität

Ein neuer Hotfix für Forza Horizon 6 steht ab sofort bereit und behebt mehrere Probleme rund um Badges sowie die allgemeine Spielstabilität.
Mit dem Update auf Version 382.893 für Xbox Series X|S, die Xbox-App auf Windows-PCs und Steam haben die Entwickler verschiedene Fehlerkorrekturen veröffentlicht.
Zu den wichtigsten Änderungen zählt die Behebung eines Problems, durch das die Badges „High Five!“, „Flying High“ und „How Many Drifts!?“ trotz erfüllter Voraussetzungen nicht freigeschaltet wurden. Nach der Aktualisierung sollten die entsprechenden Auszeichnungen wieder korrekt vergeben werden.
Darüber hinaus enthält der Hotfix allgemeine Verbesserungen bei Leistung und Stabilität, um das Spielerlebnis in Forza Horizon 6 weiter zu optimieren.
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Playground könnte den Trial bitte etwas entschärfen. Ich versuche es schon seit Donnerstag im Coop und nicht ein einziges Mal hat es die Gruppe, in der ich gelandet bin, geschafft, den Trial zu gewinnen. Kein Lambo für mich, so wies aussieht🙃
Für mich ist das Spiel durch nachdem es letzte Woche auf meiner Series X gecrasht ist und mein Spielstand/Fortschritt weg war (ca 80Std Spielzeit).
Credits und Autos habe ich durch den Support zwar zurück erhalten aber den Fortschritt könnten die nicht wiederherstellen 🙁
Bin schon länger raus, aber gut, wenn man das Spiel weiter patched.