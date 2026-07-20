Forza Horizon 6: Hotfix für Drift- und Kupplungsprobleme

Für Forza Horizon 6 steht ab sofort Series 3 Hotfix 1 für Xbox Series X|S, Windows PC und Steam zum Download bereit.
Das Update trägt auf allen Plattformen die Versionsnummer 403.798 und konzentriert sich auf zwei Fehlerbehebungen im Gameplay.
Mit dem Hotfix wurde ein Problem im Modus „Manuell mit Kupplung“ beseitigt. Dadurch funktioniert das Clutch Kick beim Driften wieder wie vorgesehen. Gleichzeitig wurde ein Fehler behoben, durch den sich Gänge mithilfe der Handbremse und der Schalttasten sofort wechseln ließen.
Außerdem behebt das Update einen Fehler, der dazu führen konnte, dass Horizon Drifting Sessions direkt nach ihrem Start unerwartet beendet wurden.
Weitere Änderungen oder neue Inhalte enthält Series 3 Hotfix 1 nicht. Das Update dient ausschließlich der Stabilisierung des Drift-Gameplays und ist seit dem 20. Juli verfügbar.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Auch hier bin ich zum Glück von den Bugs verschont geblieben, gut dass es gepatched wurde.
Manuelle Schaltung ist schon wild, insbesondere bei den hohen Klassen. Aber mit Kupplung zu fahren ist mir zu schwierig. Gibt’s auch einen Getriebeschaden wenn man nicht sauber kuppelt? ^^
Yepp….genau….das ist mir als Driftgroßmeister natürlich sofort aufgefallen, dass da was nicht stimmt…..hust….😅
Gut das das behoben wurde 👍🏻
Mich nervt es gerade eben. Da habe ich nach zwei Wochen Urlaub mal ne halbe Stunde für ne Runde FH und erst updatet die Xbox über 15 Minuten und jetzt lädt die zweiten 15 Minuten das Update für FH. Das wars dann mit Gaming für heute.
Irgendwie sehne ich mich nach der guten alten Konsolenzeit zurück, wo man einfach das Spiel eingelegt hat und loslegen konnte. Wobei ich ja auch einfach wieder auf fertig gepatchte Spiele zurückgreifen könnte, die ich für 20 Euro kaufe.
Diese Zeit kommt leider nicht mehr.
Aber abgesehen vom Speicherbug, deutlich stabiler als der Release von Teil 5.
„Außerdem behebt das Update einen Fehler, der dazu führen konnte, dass Horizon Drifting Sessions direkt nach ihrem Start unerwartet beendet wurden.“
Wirklich? Ihr habt es also geschafft innerhalb von neun Wochen endlich diesen Fehler zu beheben? Respekt…bin gespannt wie lange es dauert, bis der Speicherbug behoben ist. 🤦♀️
Danke für die Info. 👍🏻