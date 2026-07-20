Forza Horizon 6: Hotfix für Drift- und Kupplungsprobleme

Für Forza Horizon 6 steht ab sofort Series 3 Hotfix 1 für Xbox Series X|S, Windows PC und Steam zum Download bereit.

Das Update trägt auf allen Plattformen die Versionsnummer 403.798 und konzentriert sich auf zwei Fehlerbehebungen im Gameplay.

Mit dem Hotfix wurde ein Problem im Modus „Manuell mit Kupplung“ beseitigt. Dadurch funktioniert das Clutch Kick beim Driften wieder wie vorgesehen. Gleichzeitig wurde ein Fehler behoben, durch den sich Gänge mithilfe der Handbremse und der Schalttasten sofort wechseln ließen.

Außerdem behebt das Update einen Fehler, der dazu führen konnte, dass Horizon Drifting Sessions direkt nach ihrem Start unerwartet beendet wurden.

Weitere Änderungen oder neue Inhalte enthält Series 3 Hotfix 1 nicht. Das Update dient ausschließlich der Stabilisierung des Drift-Gameplays und ist seit dem 20. Juli verfügbar.