Forza Horizon 6: Italian Exotics Car Pack im Video

Mit Forza Horizon 6 steht das nächste Inhaltsupdate bereit: Italian Exotics bringt neue Belohnungen, zusätzliche EventLab-Inhalte und weitere Fahrzeuge für Fans der Rennspiel-Reihe.

Das Update erweitert das Spiel um drei neue Belohnungen, die erstmals in der Horizon-Reihe verfügbar sind. Zusätzlich erhalten Kreative 52 neue EventLab-Objekte, mit denen eigene Strecken und Events gestaltet werden können.

Ein weiterer Bestandteil ist das Italian Passion Car Pack, das jetzt für Premium-Spieler verfügbar ist. Außerdem warten beim Aftermarket-Händler neue exotische Fahrzeuge, die ausschließlich über Wheelspins erhältlich sind.

Das Update richtet sich besonders an Spieler, die ihre Fahrzeugsammlung erweitern und neue Möglichkeiten im EventLab ausprobieren möchten.