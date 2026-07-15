Forza Horizon 6: Italian Exotics Car Pack im Video

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Image: Xbox Game Studios

Forza Horizon 6 erhält neue italienische Exoten, exklusive Belohnungen und ein neues Car Pack.

Mit Forza Horizon 6 steht das nächste Inhaltsupdate bereit: Italian Exotics bringt neue Belohnungen, zusätzliche EventLab-Inhalte und weitere Fahrzeuge für Fans der Rennspiel-Reihe.

Das Update erweitert das Spiel um drei neue Belohnungen, die erstmals in der Horizon-Reihe verfügbar sind. Zusätzlich erhalten Kreative 52 neue EventLab-Objekte, mit denen eigene Strecken und Events gestaltet werden können.

Ein weiterer Bestandteil ist das Italian Passion Car Pack, das jetzt für Premium-Spieler verfügbar ist. Außerdem warten beim Aftermarket-Händler neue exotische Fahrzeuge, die ausschließlich über Wheelspins erhältlich sind.

Das Update richtet sich besonders an Spieler, die ihre Fahrzeugsammlung erweitern und neue Möglichkeiten im EventLab ausprobieren möchten.

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5 Kommentare Added

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  4. roach82 2290 XP Beginner Level 1 | 15.07.2026 - 15:48 Uhr

    Ein Trauerspiel für alle Gamer, wenn man die negativen Bewertungen auf der Box liest. Die vor eigentlichen Release schon los legen wollten und es nicht ging…
    Das sowas überhaupt als Bewertung durchgeht bzw überhaupt die Möglichkeit besteht etwas vor Release zu bewerten.

    Die Autos im Car Pack sind allesamt Spitze, es hätten auch 4 Alfas sein können, die Marke kommt viel zu kurz!

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