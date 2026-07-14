Forza Horizon 6: Italienische Exoten übernehmen das Festival

Im neuen Update für Forza Horizon 5 dreht sich alles um exotische Sportwagen aus Italien.

Im Zuge des neuen Italian Exotics Updates für Forza Horizon 6 übernehmen italienische Exoten die Bühne des Horizon Festivals.

Während der nächsten vier Wochen bietet die Festival-Playlist mit dem 2024er Lamborghini Temerario, dem 2022er Lamborghini Huracán EVO Spyder und dem 1984er De Tomaso Pantera GT5 gleich drei Serien-Debütanten.

Komplettiert werden die insgesamt zehn Fahrzeuge umfassenden Serien-Rewards durch den 2022er Ferrari 296 GTB, 2004er Maserati MC12, 2017er Abarth 124 Spider, 1982er Lancia 037 Stradale, 2020er Ferrari Roma, 2020er Lamborghini Huracán EVO und den 2022er Pagani Huayra R.

Wem das alles noch nicht reicht kann vielleicht das kostenpflichtige Italian Passion Car Pack weiterhelfen. Enthalten sind der 2025er Ferrari F80, 1967er Ferrari 275 GTB4 Spider, 2021er Alfa Romeo Giulia GTAm und der 1990er Alfa Romeo SE 048SP. Besitzer der Premium Edition erhalten das Paket ohne Zusatzkosten.

Der Aftermarket-Händler in der Nähe des Horizon-Stadions hat ebenfalls eine Vielzahl italienischer Autos auf Lager. Die eigentlich nur über Wheelspins freischaltbaren Fahrzeuge 1984er Ferrari 288 GTO, 2012er Ferrari 599XX Evolution, 2019er Ferrari F8 Tributo, 2012er Lamborghini Aventador LP700-4, 2011er Lamborghini Sesto Elemento und der 1999er Lamborghini Diablo GTR stehen zum Verkauf.

Die neuen Series History Rewards belohnen besonders fleißige Festival Playlist-Punktejäger. Wer in Serie 1,2 und 3 insgesamt 500 Punkte gesammelt hat, kann sich den 1972er Mazda Cosmo 110S Series II sichern und eine Auszeichnung freischalten.

52 neue EventLab-Requisiten, die von Festival-Objekten über urbane Gegenstände bis hin zu Mauern und Zäunen reichen, überarbeitete Leaderboards die mittels komplettem Reset von durch das Nutzen von Glitches entstandenen Leistungen befreit werden sowie Fehlebehebungen und Qualitätsverbesserungen optimieren zudem das allgemeine Spielerlebnis von Forza Horizon 6.