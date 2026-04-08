Forza Horizon 6: Japan-Karte offiziell enthüllt

Forza Horizon 6 bringt Japan als Setting und Playground Games zeigt erstmals die neue Spielwelt.

Mit Forza Horizon 6 erfüllt Playground Games einen lang gehegten Wunsch vieler Fans: Die Rennspielreihe führt die Spieler erstmals nach Japan und setzt damit auf eines der beliebtesten Settings innerhalb der Community.

Die nun enthüllte Spielkarte gibt einen ersten Eindruck davon, wie die offene Spielwelt gestaltet ist. Dabei zeigt sich eine abwechslungsreiche Landschaft, die typisch für die Forza Horizon Reihe unterschiedliche Regionen miteinander verbindet und sowohl urbane als auch ländliche Bereiche integriert.

Japan bietet dabei eine große Bandbreite an Kulissen, die sich ideal für das Gameplay der Reihe eignen. Von dichten Städten bis hin zu weitläufigen Streckenabschnitten entsteht eine Umgebung, die das Fahrerlebnis abwechslungsreich und dynamisch gestaltet.

Mit der neuen Karte setzt Forza Horizon 6 auf eine Mischung aus bekannten Elementen der Serie und frischen Inspirationen durch das neue Setting. Weitere Details zur Spielwelt und zum Gameplay werden mit Spannung erwartet.