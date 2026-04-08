Forza Horizon 6: Japan-Karte offiziell enthüllt

Mit Forza Horizon 6 erfüllt Playground Games einen lang gehegten Wunsch vieler Fans: Die Rennspielreihe führt die Spieler erstmals nach Japan und setzt damit auf eines der beliebtesten Settings innerhalb der Community.
Die nun enthüllte Spielkarte gibt einen ersten Eindruck davon, wie die offene Spielwelt gestaltet ist. Dabei zeigt sich eine abwechslungsreiche Landschaft, die typisch für die Forza Horizon Reihe unterschiedliche Regionen miteinander verbindet und sowohl urbane als auch ländliche Bereiche integriert.
Japan bietet dabei eine große Bandbreite an Kulissen, die sich ideal für das Gameplay der Reihe eignen. Von dichten Städten bis hin zu weitläufigen Streckenabschnitten entsteht eine Umgebung, die das Fahrerlebnis abwechslungsreich und dynamisch gestaltet.
Mit der neuen Karte setzt Forza Horizon 6 auf eine Mischung aus bekannten Elementen der Serie und frischen Inspirationen durch das neue Setting. Weitere Details zur Spielwelt und zum Gameplay werden mit Spannung erwartet.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sieht nach viel Fahrspaß aus, freu mich schon drauf ✌🏻
Mega, sieht vielversprechend aus
Sieht interessant aus, aber ob sie so viel größer als die Mexico-Map ist, da bin ich mir unsicher.
Kaum zu glauben, dass es in einem Monat soweit ist!
Sieht wieder sehr abwechslungsreich aus. Natürlich wird wieder jede einzelne Straße gefahren wie in den Vorgängern🤗🤗🤗
Danke für die Info. 💚 Sieht sehr gut aus die Karte. Freue mich auf Forza Horizon 6. ❤️
Ganz schön riesen groß!
Wird Day One im Game Pass erkundet und durchgezockt, kaufen werde ich es definitiv nicht.
Im Honda CRX oder Mazda MX5 vom Pazifik durch die rosa Kirschblüten bis hin zum Mount Fuji unter 17 Minuten. Da bleibt viel Zeit für Sightseeing und Pokemos sammeln.
Sieht jetzt auf der Map aber nicht größer als im 5er aus. Oder aber es gibt hier viel längere Straßen.
Letztlich sieht man es erst dann in der Praxis und hat dann den 1:1-Vergleich.
Sieht gut aus und dauert nicht mehr lange 🙃