Forza Horizon 6: Japan-Rennspiel erreicht 6 Millionen Spieler

Schon vor dem offiziellen Start am 19. Mai cruisten dank Premium-Vorabzugang über 1,4 Millionen virtuelle Rennfahrer durch die japanischen Landschaften von Forza Horizon 6.
Kurz nach dem Start konnte das Open-World-Rennspiel dann mit 273.148 gleichzeitig aktiven Spielern auf Steam den vorherigen Serien-Rekord von Forza Horizon 5 (81.096 gleichzeitig aktive Spieler) pulverisieren.
Wiederum zwei Tage später verkündet man nun den Meilenstein von insgesamt sechs Millionen Spielern:
„Forza Horizon 6? Eher Forza Horizon 6 Millionen! Vielen Dank an alle, die bei Horizon Japan dabei sind“, heißt es dazu auf dem offiziellen X-Account von Forza Horizon.
36 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wir sind wie eine große Familie die ihre Leidenschaft für Automobile teilt
Einfach geil geworden
Gehöre auch dazu 🙋🏻 Liebe Japan einfach und die Map ist Wahnsinn. In einem Jahr bin ich auch dort 😁
Und viel wichtiger als die Spielerzahlen. Es scheint sich auch sehr gut zu verkaufen. Alleine auf Steam sollen die Zahlen zwischen 1,5 und 1,9 Millionen nach Schätzungen (anhand der Spielerzahlen) liegen.
Ein riesiger Erfolg das Spiel. Ich hab’s für Xbox/Microsoft Store.
Wow, das sind echt starke Zahlen. Aber ist auch kein Wunder bei dem besten Arcade-Racer aller Zeiten. Glückwunsch Playground Games und XBOX🥳🥳🥳
Es macht ja auch Spaß.
Mich nerven dennoch wieder die gleichen Kritikpunkte. Z.B.: ich spiele ein paar Minuten, aber kriegen den H*****n mit Geschenken vollgestopft. Meine Güte, nervt mich das… Das demotiviert, weil ich mir selbst meinen Progress erspielen will und kein Gen Z-N00b bin!
Es mag Leute geben, denen das gefällt, aber dann sollte PGG zumindest die Option bieten, wie man das spielen möchte.
Zu Recht so Erfolgreich, Glückwunsch 🎉