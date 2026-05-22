Forza Horizon 6: Japan-Rennspiel erreicht 6 Millionen Spieler

Wenige Tage nach dem Start freut sich das in Japan angesiedelte Open-World-Rennspiel Forza Horizon 6 über sechs Millionen Spieler.

Schon vor dem offiziellen Start am 19. Mai cruisten dank Premium-Vorabzugang über 1,4 Millionen virtuelle Rennfahrer durch die japanischen Landschaften von Forza Horizon 6.

Kurz nach dem Start konnte das Open-World-Rennspiel dann mit 273.148 gleichzeitig aktiven Spielern auf Steam den vorherigen Serien-Rekord von Forza Horizon 5 (81.096 gleichzeitig aktive Spieler) pulverisieren.

Wiederum zwei Tage später verkündet man nun den Meilenstein von insgesamt sechs Millionen Spielern:

„Forza Horizon 6? Eher Forza Horizon 6 Millionen! Vielen Dank an alle, die bei Horizon Japan dabei sind“, heißt es dazu auf dem offiziellen X-Account von Forza Horizon.