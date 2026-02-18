Forza Horizon 6: Japans Küste & Highlands sehen atemberaubend aus

Image: Xbox Game Studios

Playground Games liefert Grafikfeuerwerk – FH6 präsentiert Japans Küsten, Highlands, Städte und Wetter in neuer Detailtiefe.

Playground Games hat einen weiteren Blick auf die Welt von Forza Horizon 6 veröffentlicht – und diesmal stehen vier neue Biome im Mittelpunkt, die das Japan Setting noch beeindruckender wirken lassen.

Das Studio zeigt, wie vielfältig die Landschaften und Wetterbedingungen des Landes im kommenden Open-World-Racer umgesetzt werden.

Die neuen Biome umfassen:

  • Japans Küste mit weiten Stränden, nassem Asphalt und wechselnden Lichtstimmungen
  • die Highlands, geprägt von kurvigen Bergstraßen, Nebelschwaden und dichter Vegetation
  • urbane Regionen, die mit Neonlicht, engen Gassen und modernen Skylines glänzen
  • ländliche Gebiete, die traditionelle Architektur und offene Felder verbinden

Playground Games betont, dass jedes Biom eigene Wettereffekte, Fahrbedingungen und visuelle Besonderheiten besitzt. Regen, Nebel, Sonnenschein und wechselnde Tageszeiten sollen das Fahrgefühl dynamisch verändern und die Welt lebendiger wirken lassen.

Forza Horizon 6 setzt damit seinen Fokus auf eine der abwechslungsreichsten Karten der gesamten Reihe – und zeigt erneut, warum Japan als Setting so lange von Fans gewünscht wurde.

  1. Vayne1986 34815 XP Bobby Car Geisterfahrer | 18.02.2026 - 20:03 Uhr

    Sehr schöne Videos zu Forza Horizon 6. 😍 Danke für das Teilen. 💚
    Freue mich schon sehr auf das Spiel im Mai. ♥️

