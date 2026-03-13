Forza Horizon 6: Japans offene Welt wird dichter, komplexer und vielschichtiger

Ein neues Video zu Forza Horizon 6 zeigt, wie Playground Games mit zwei Teams Tokio City und das Umland deutlich vielschichtiger und charaktervoller gestaltet hat.

Playground Games hat in einem neuen Video bestätigt, dass das fiktive Japan in Forza Horizon 6 deutlich größer und komplexer ausfällt als frühere Karten der Reihe.

Die Welt soll mehrschichtig wirken, voller kleiner Überraschungen stecken und sowohl urbane als auch ländliche Bereiche stärker voneinander abheben.

Zum ersten Mal wurde das World‑Design‑Team dafür in zwei Bereiche aufgeteilt: Ein Team konzentriert sich ausschließlich auf Tokyo City, während ein zweites den restlichen Teil der Map gestaltet. Dadurch soll Tokio dichter, vertikaler und eigenständiger wirken, während die übrigen Regionen Japans ein breites Spektrum an Landschaften und Fahrstilen abdecken.

Die Entwickler betonen, dass die Karte nicht nur größer, sondern auch abwechslungsreicher und natürlicher aufgebaut ist – mit mehr Höhenunterschieden, versteckten Routen und markanten Kontrasten zwischen Stadt und Land.

    Sieht schon echt gut aus. Aber eigentlich habe ich Teil 5 erst so wenig gespielt ….

    Playground Games setzt mal wieder auf alles um das beste Arcade Erlebnis zu bieten. Man freue ich mich drauf. Ca. 2 Monate noch🥰🥰🥰

    Man, sieht das wieder gut aus. Aber das sahen die Horizon-Games eigentlich schon immer. Freue mich trotzdem auf Japan und fliegende Kirschblüten. Und noch mehr auf die DLCs! Bitte wieder Lego und Hotwheels!

