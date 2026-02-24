Forza Horizon 6: Kampagne bietet umfangreiche Jagd auf Festival-Armbänder

In der Kampagne von Forza Horizon 6 erwartet Spieler eine umfangreiche Jagd auf die begehrten Festival-Armbänder.

Wie nicht anders zu erwarten bietet auch Forza Horizon 6 seinen Spielern eine umfangreiche Kampagne mit jeder Menge Events, Rennen, Fahrzeugen und Aufgaben, die solo oder gemeinsam mit Freunden in Angriff genommen werden kann.

Nach Großbritannien und Mexiko verschlägt es virtuelle Rennfahrer diesmal nach Japan, wo sie als Tourist mit dem Traum am Horizon Festival teilzunehmen, starten.

Ebenfalls mit von der Partie ist der leidenschaftliche Motorsportfan Jordy und die erfahrene japanische Autobauerin Mei, die Spielern vor allem zu Anfang mit Rat und Tat zur Seite stehen. Anschließend wird die Jagd auf die begehrten Horizon-Armbänder eröffnet, die diesmal einem strikterem Fortschrittssystem folgt.

Jedes der Armbänder verschafft Zugang zu neuen Events mit schnelleren und aufregenderen Fahrzeugen. Wer alle sieben Armbänder sein Eigen nennt, steigt zur Horizon-Legende auf und erhält Zugang zum exklusiven Legend Island.

Hypercars können erst nach Erhalt des lila Armbands, einem relativ späten Zeitpunkt in der Kampagne, in Festival-Rennen eingesetzt werden.

Durch den erstmaligen Abschluss eines Rennens wird dieses für den Renn-Customizer freigeschaltet, wodurch es möglich wird, Gegner, Bedingungen, Regeln und teilnahmeberechtigte Autos anzupassen.

Auch abseits der Rennen kann Fortschritt erzielt werden. Spieler verdienen sich Stempel für Erkundungen – ein System, das von Japans reicher Geschichte des Stempelsammelns inspiriert ist. Als Belohnung winken neue Häuser mit anpassbaren Garagen.

Das Collection Journal Hub hält jederzeit über erzielten Fortschritt, einzigartige Belohnungen für das Abschließen bestimmter Aktivitäten und Herausforderungen, Autos, Credits und kosmetische Gegenstände auf dem Laufendem.