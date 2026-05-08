Forza Horizon 6: Launch-Trailer mit gigantischer Japan-Open-World abgefeuert

Forza Horizon 6 zeigt im Launch Trailer seine neue offene Welt in Japan.

Mit Forza Horizon 6 erhält die Rennspielreihe ein neues großes Setting, das die Spieler in eine offene Welt nach Japan führt und mit über 550 realen Fahrzeugen kombiniert wird.

Der neue Launch Trailer zeigt erstmals die komplette Ausrichtung des Spiels und rückt die abwechslungsreichen Landschaften Japans in den Mittelpunkt. Dabei wird die offene Spielwelt als bislang größte der Reihe beschrieben und soll unterschiedliche Regionen mit urbanen und ländlichen Gebieten miteinander verbinden.

Im Fokus steht erneut das Horizon-Festival, das Spieler in eine weitläufige Rennwelt einbettet, in der Freiheit, Events und Sammelaktivitäten eine zentrale Rolle spielen. Die Fahrzeugauswahl umfasst dabei mehr als 550 real existierende Autos, die für verschiedene Rennstile und Offroad-Situationen ausgelegt sind.

Der Titel erscheint am 19. Mai 2026 für Xbox Series X|S und PC. Eine Veröffentlichung für PlayStation ist ebenfalls für 2026 geplant.