Forza Horizon 6: Leak: Rennspiel macht 2026 Station in Japan

Der nächste Halt für das Horizon Festival ist tatsächlich Japan. Was schon seit Wochen durch die Gerüchteküche kursierte, wurde jetzt bestätigt.
Eine Werbung auf dem offiziellen Forza Horizon-Account auf Instagram hat die bevorstehende Enthüllung von Forza Horizon 6 bei der Tokyo Game Show vorweggenommen.
In einem kleinen Teaser schwenkt eine Kamera an Autoschildern und mehr vorbei, die die bisherigen Stationen des Horizon Festivals darstellen.
Am Ende erfolgt dann der Schwenk vorbei an einer Schale mit Ramen vorbei durch ein Fenster, in dem der Berg Fuji zu erkennen ist.
Wie der Teaser dann verrät, wird Forza Horizon 6 im Jahr 2026 für Xbox und PC erscheinen. Das Spiel wird zum Release im Xbox Game Pass erscheinen und das Feature Xbox Play Anywhere unterstützen.
Der Teaser wurde mittlerweile gelöscht.
Wenn es so kommt wie geleakt, wird es also erstmal keine PS5 Version geben. Alles D1 auf die PS5, wie von manchen öfter geschrieben, wird es demnach auch nicht sein in den kommenden Jahren.
Wahrscheinlich brauchen sie einfach ein paar Monate länger für die VR2 Version 😂
Du warst auch einer von denen, die geschrieben haben, dass MS nun alles D1 auf PS bringt.😅
Ja und das denke ich noch immer. Alles was neu geplant wird bekommt direkt nen PS5 dayone port und alles was bereits zu weit in Entwicklung ist wird zeitnah portiert.
Denke sie machen vielleicht danach erst den Port. Wird bestimmt oft so sein, dass 6-12 Monate dazwischen liegen werden.
Früher oder später ist ein Port zu erwarten.👍
Japan ist ein schönes Setting. Freue mich dann schon auf die offizielle Ankündigung
Vielleicht zu den Gameawards
warum ? was bietet sich besser an, als jetzt auf der Tokyo Game Show ?
Geil, freu mich schon. Forza Horizon ist einfach eine Hammers Rennserie 😀
MS/Xbox halt… die leaken gerne mal ihre eigenen Sachen 😅
Aber cool das Japan Setting ,spricht mich aufjeden Fall mehr an als das jetzige… hoffentlich sehen wir nachher noch was!
Absolutes wunsch Setting 🥳
Geil, freut mich 😊, Forza Horizon 7 dann bitte in Deutschland
Wird am PC mit Triple Screen ein Traum
An *hust .. geber… 😂
Uhhh freu mich schon 😁 Japan als Setting gefällt mir sehr! Werd ich wieder hoch und runter spielen.