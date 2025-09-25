Forza Horizon 6: Leak: Rennspiel macht 2026 Station in Japan

Der nächste Halt für das Horizon Festival ist tatsächlich Japan. Was schon seit Wochen durch die Gerüchteküche kursierte, wurde jetzt bestätigt.

Eine Werbung auf dem offiziellen Forza Horizon-Account auf Instagram hat die bevorstehende Enthüllung von Forza Horizon 6 bei der Tokyo Game Show vorweggenommen.

In einem kleinen Teaser schwenkt eine Kamera an Autoschildern und mehr vorbei, die die bisherigen Stationen des Horizon Festivals darstellen.

Am Ende erfolgt dann der Schwenk vorbei an einer Schale mit Ramen vorbei durch ein Fenster, in dem der Berg Fuji zu erkennen ist.

Wie der Teaser dann verrät, wird Forza Horizon 6 im Jahr 2026 für Xbox und PC erscheinen. Das Spiel wird zum Release im Xbox Game Pass erscheinen und das Feature Xbox Play Anywhere unterstützen.

Der Teaser wurde mittlerweile gelöscht.