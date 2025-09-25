Forza Horizon 6: Leak: Rennspiel macht 2026 Station in Japan

38 Autor: , in News / Forza Horizon 6
Übersicht
Image: Microsoft

Eine geleakte Werbung bestätigt Japan als nächste Location für Forza Horizon 6.

Der nächste Halt für das Horizon Festival ist tatsächlich Japan. Was schon seit Wochen durch die Gerüchteküche kursierte, wurde jetzt bestätigt.

Eine Werbung auf dem offiziellen Forza Horizon-Account auf Instagram hat die bevorstehende Enthüllung von Forza Horizon 6 bei der Tokyo Game Show vorweggenommen.

In einem kleinen Teaser schwenkt eine Kamera an Autoschildern und mehr vorbei, die die bisherigen Stationen des Horizon Festivals darstellen.

Am Ende erfolgt dann der Schwenk vorbei an einer Schale mit Ramen vorbei durch ein Fenster, in dem der Berg Fuji zu erkennen ist.

Wie der Teaser dann verrät, wird Forza Horizon 6 im Jahr 2026 für Xbox und PC erscheinen. Das Spiel wird zum Release im Xbox Game Pass erscheinen und das Feature Xbox Play Anywhere unterstützen.

Der Teaser wurde mittlerweile gelöscht.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Forza Horizon 6

38 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. shadow moses 402550 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 25.09.2025 - 10:52 Uhr

    Wenn es so kommt wie geleakt, wird es also erstmal keine PS5 Version geben. Alles D1 auf die PS5, wie von manchen öfter geschrieben, wird es demnach auch nicht sein in den kommenden Jahren.

    1
      • shadow moses 402550 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 25.09.2025 - 11:04 Uhr
        Antwort auf wussii

        Du warst auch einer von denen, die geschrieben haben, dass MS nun alles D1 auf PS bringt.😅

        0
        • wussii 44710 XP Hooligan Schubser | 25.09.2025 - 11:08 Uhr
          Antwort auf shadow moses

          Ja und das denke ich noch immer. Alles was neu geplant wird bekommt direkt nen PS5 dayone port und alles was bereits zu weit in Entwicklung ist wird zeitnah portiert.

          0
    • DBGH miLKa 9630 XP Beginner Level 4 | 25.09.2025 - 10:56 Uhr
      Antwort auf shadow moses

      Denke sie machen vielleicht danach erst den Port. Wird bestimmt oft so sein, dass 6-12 Monate dazwischen liegen werden.

      1
  4. CrossSkull 5300 XP Beginner Level 3 | 25.09.2025 - 10:57 Uhr

    MS/Xbox halt… die leaken gerne mal ihre eigenen Sachen 😅
    Aber cool das Japan Setting ,spricht mich aufjeden Fall mehr an als das jetzige… hoffentlich sehen wir nachher noch was!

    0
  8. Thanasi 3980 XP Beginner Level 2 | 25.09.2025 - 11:11 Uhr

    Uhhh freu mich schon 😁 Japan als Setting gefällt mir sehr! Werd ich wieder hoch und runter spielen.

    0

Hinterlasse eine Antwort