Forza Horizon 6: Leak sorgt für Aufsehen – 155 GB Build taucht kurz vor Release auf

Zu Forza Horizon 6 sollen kurz vor dem geplanten Launch umfangreiche Spieldateien geleakt worden sein, nachdem offenbar versehentlich ein vollständiger Build über Steam verteilt wurde.
Berichten zufolge wurde die komplette Spielversion durch ein Update auf Steam freigeschaltet, wobei die Preload-Daten angeblich nicht verschlüsselt gewesen sein sollen. Dadurch sollen Nutzer Zugriff auf tausende Dateien des Spiels erhalten haben.
Der betroffene Build soll laut den aktuellen Angaben rund 155 GB groß sein und wurde kurz nach Veröffentlichung der Aktualisierung auf SteamDB entdeckt. Die Datenmenge deutet darauf hin, dass es sich um nahezu vollständige Inhalte handeln könnte.
Innerhalb der Community wächst dadurch die Sorge vor möglichen Story-, Fahrzeug- oder Karten-Spoilern, die in den kommenden Tagen verstärkt im Internet auftauchen könnten.
Bislang gibt es keine offizielle Stellungnahme der Entwickler zu den Berichten rund um den angeblichen Leak oder den Zustand der betroffenen Dateien.
Ob tatsächlich vollständiger Zugriff auf spielrelevante Inhalte möglich war, bleibt derzeit ebenfalls unbestätigt.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wer hat da wieder vergessen den Haken zu setzen? 🤔😹
Danke für die Warnung. 👍🏻
Vor Spoilern zu Forza Horizon 6 habe ich keine Angst. Die Story ist für mich ohnehin belanglos und beim Rest weiß ich genau, was ich bekommen werde. Daher kann man mich eigentlich nicht spoilern.
Achtung Spoiler: es findet in Japan statt 😳
Hab auch keine Ahnung, was man da großartig spoilern kann
Spoiler Angst bei Forza, schwierig.
Es ist ein Rennspiel das in Japen spielt.
Ich denke das sagt schon 90% der Story.
Ich glaube nicht das du da als Quests bekommst: Werde letzter im Rennen….
Erst Batman jetzt Forza, könnte ein Muster sein 😅.
Gut das ich ne 2 TB Speicherkarte habe …
Das ist eine Speichergröße 😂😂😂
Gut das ich nur auf dieser Seite verkehre und den Social Network Quatsch nicht verwende.
Wollte keine Spiele über 150 GB kaufen. Finde es einfach zu extrem. Aber bei Forza 6 könnte ich meinen Prinzipien untreu werden. 😅