Forza Horizon 6: Leak sorgt für Aufsehen – 155 GB Build taucht kurz vor Release auf

9 Autor: , in News / Forza Horizon 6
Übersicht
Image: Xbox Game Studios

Für Forza Horizon 6 sind offenbar kurz vor dem geplanten Release umfangreiche Spieldateien aufgetaucht.

Zu Forza Horizon 6 sollen kurz vor dem geplanten Launch umfangreiche Spieldateien geleakt worden sein, nachdem offenbar versehentlich ein vollständiger Build über Steam verteilt wurde.

Berichten zufolge wurde die komplette Spielversion durch ein Update auf Steam freigeschaltet, wobei die Preload-Daten angeblich nicht verschlüsselt gewesen sein sollen. Dadurch sollen Nutzer Zugriff auf tausende Dateien des Spiels erhalten haben.

Der betroffene Build soll laut den aktuellen Angaben rund 155 GB groß sein und wurde kurz nach Veröffentlichung der Aktualisierung auf SteamDB entdeckt. Die Datenmenge deutet darauf hin, dass es sich um nahezu vollständige Inhalte handeln könnte.

Innerhalb der Community wächst dadurch die Sorge vor möglichen Story-, Fahrzeug- oder Karten-Spoilern, die in den kommenden Tagen verstärkt im Internet auftauchen könnten.

Bislang gibt es keine offizielle Stellungnahme der Entwickler zu den Berichten rund um den angeblichen Leak oder den Zustand der betroffenen Dateien.

Ob tatsächlich vollständiger Zugriff auf spielrelevante Inhalte möglich war, bleibt derzeit ebenfalls unbestätigt.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Forza Horizon 6

9 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Rotten 121705 XP Man-at-Arms Bronze | 11.05.2026 - 09:07 Uhr

    Wer hat da wieder vergessen den Haken zu setzen? 🤔😹

    1
  3. LargeHenry 16180 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 11.05.2026 - 09:25 Uhr

    Vor Spoilern zu Forza Horizon 6 habe ich keine Angst. Die Story ist für mich ohnehin belanglos und beim Rest weiß ich genau, was ich bekommen werde. Daher kann man mich eigentlich nicht spoilern.

    0
    • DrFreaK666 266530 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 11.05.2026 - 09:41 Uhr
      Antwort auf LargeHenry

      Achtung Spoiler: es findet in Japan statt 😳

      Hab auch keine Ahnung, was man da großartig spoilern kann

      0
  4. Kitomy 66195 XP Romper Domper Stomper | 11.05.2026 - 09:34 Uhr

    Spoiler Angst bei Forza, schwierig.

    Es ist ein Rennspiel das in Japen spielt.
    Ich denke das sagt schon 90% der Story.

    Ich glaube nicht das du da als Quests bekommst: Werde letzter im Rennen….

    0
  7. Robilein 1264310 XP Xboxdynasty Legend Platin | 11.05.2026 - 09:41 Uhr

    Das ist eine Speichergröße 😂😂😂

    Gut das ich nur auf dieser Seite verkehre und den Social Network Quatsch nicht verwende.

    0
  8. Aeternitatis 56130 XP Nachwuchsadmin 7+ | 11.05.2026 - 09:43 Uhr

    Wollte keine Spiele über 150 GB kaufen. Finde es einfach zu extrem. Aber bei Forza 6 könnte ich meinen Prinzipien untreu werden. 😅

    0

Hinterlasse eine Antwort