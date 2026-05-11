Forza Horizon 6: Leak sorgt für Aufsehen – 155 GB Build taucht kurz vor Release auf

Für Forza Horizon 6 sind offenbar kurz vor dem geplanten Release umfangreiche Spieldateien aufgetaucht.

Zu Forza Horizon 6 sollen kurz vor dem geplanten Launch umfangreiche Spieldateien geleakt worden sein, nachdem offenbar versehentlich ein vollständiger Build über Steam verteilt wurde.

Berichten zufolge wurde die komplette Spielversion durch ein Update auf Steam freigeschaltet, wobei die Preload-Daten angeblich nicht verschlüsselt gewesen sein sollen. Dadurch sollen Nutzer Zugriff auf tausende Dateien des Spiels erhalten haben.

Der betroffene Build soll laut den aktuellen Angaben rund 155 GB groß sein und wurde kurz nach Veröffentlichung der Aktualisierung auf SteamDB entdeckt. Die Datenmenge deutet darauf hin, dass es sich um nahezu vollständige Inhalte handeln könnte.

Innerhalb der Community wächst dadurch die Sorge vor möglichen Story-, Fahrzeug- oder Karten-Spoilern, die in den kommenden Tagen verstärkt im Internet auftauchen könnten.

Bislang gibt es keine offizielle Stellungnahme der Entwickler zu den Berichten rund um den angeblichen Leak oder den Zustand der betroffenen Dateien.

Ob tatsächlich vollständiger Zugriff auf spielrelevante Inhalte möglich war, bleibt derzeit ebenfalls unbestätigt.