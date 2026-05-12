Forza Horizon 6: Leak stammt möglicherweise aus früher Review-Version

29 Autor: , in News / Forza Horizon 6
Übersicht
Image: Xbox Game Studios

Forza Horizon 6 wurde offenbar über einen frühen Build-Zugriff geleakt, die von einem Reviewer stammen könnte.

Forza Horizon 6 ist offenbar durch Personen mit frühem Zugriff auf eine interne Build-Version geleakt worden. Darauf deuten neue Informationen hin, nachdem zuvor bereits Berichte über eine vorzeitig verbreitete Spielversion aufgetaucht waren.

Laut Angaben aus dem Umfeld von SteamDB soll der Leak sehr wahrscheinlich auf jemanden mit Zugang zu einer frühen Version des Spiels zurückzuführen sein, etwa einen Reviewer oder eine vergleichbare Quelle. Zeitgleich tauchte auf SteamDB eine Dateiliste zum Spiel auf, nachdem ein sogenannter „Token Dumper“ verwendet worden sein soll. Dabei wurde betont, dass SteamDB weder Schlüssel anzeigt noch Downloads bereitstellt.

Zuvor hatte Playground Games bereits offiziell bestätigt, dass eine Build-Version von Forza Horizon 6 vor dem Release in Umlauf geraten sei. Gleichzeitig stellte das Studio klar, dass dies nicht mit einem Preload-Problem zusammenhänge.

In einem Statement erklärte Playground Games:

„Wir sind uns der Berichte bewusst, dass eine Build-Version von Forza Horizon 6 vor der Veröffentlichung beschafft wurde, und können bestätigen, dass dies nicht das Ergebnis eines Preload-Problems ist.“

Darüber hinaus kündigte das Studio harte Maßnahmen gegen beteiligte Personen an. Dazu zählen franchiseweite Sperren sowie Hardware-Bans für Nutzer, die auf die geleakte Version zugreifen.

Forza Horizon 6 erscheint am 19. Mai für Xbox Series X|S, Xbox Game Pass und PC. Am 15. Mai startet der Frühzugang mit Premium Edition bzw. Upgrade.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Forza Horizon 6

29 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. JohnWick 101185 XP Profi User | 12.05.2026 - 12:39 Uhr

    Also bleibt nur noch die Frage : sind die 9999 Jahre Sperre wahr ? 🤔
    Aufjedenfall hoffe ich das die betreffenden Personen erwischt und bestraft werden.
    Sowas ist einfach nur dämlich und absolut dumm.
    Wir Fans haben jetzt so lange auf den nächsten Ableger gewartet , da schaffen wir auch noch die verbleibenden Tage . 🙄😊👍💚

    0
    • Ash2X 335900 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 12.05.2026 - 13:26 Uhr
      Antwort auf JohnWick

      Wahrscheinlich. Du gehst mit einer illegalen Version online, du wirst gebannt… Das ist nicht ungewöhnlich.

      1
    • JohnWick 101185 XP Profi User | 12.05.2026 - 12:45 Uhr
      Antwort auf AppleRedX

      Hat sich definitiv für denjenigen gelohnt .
      Die Frage bleibt nur , wie will man den Ban durch setzen?
      Ich meine , ein neuer acc ist schnell erstellt . Auch eine neue „Konsole / PC“ ist irgentwann organisiert . Wie wollen sie diejenigen von zukünftigen Fortsetzungen fernhalten ? 🤔

      0
      • AppleRedX 152575 XP God-at-Arms Silber | 12.05.2026 - 13:33 Uhr
        Antwort auf JohnWick

        Wenn es eine Review Version war dann sind das ja keine Unbekannten die diese zum allerletzenmal bekommen haben.

        2
    • Hey Iceman 902455 XP Xboxdynasty All Star Onyx | 12.05.2026 - 14:11 Uhr
      Antwort auf AppleRedX

      Wenn er den schuld war, kann ja auch passieren, dass der Rechner gehackt wurde oder die Ehefrau mal schnell Socken bei Amazon kaufen wollte und die falschen Knöpfe drückte 😅

      0
  4. DrFreaK666 267250 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 12.05.2026 - 12:44 Uhr

    Es gibt schon erste Benchmarks mit einer 9070XT 4k, FSR Balanced (also 1270p), alles maxed. Er kommt auf 63FPS.
    Gehe davon aus, dass es auf der Xbox kein oder wenig RT geben wird

    0
  6. TheRockIsMyHero 2300 XP Beginner Level 1 | 12.05.2026 - 12:47 Uhr

    Mal ne kurze Frage funktioniert der Neuseeland Trick zu 100% bei dem Premium Upgrade auch wenn ich es in „Deutschland“ gekauft habe ? Danke 🙈😁

    0
      • AppleRedX 152575 XP God-at-Arms Silber | 12.05.2026 - 13:36 Uhr
        Antwort auf Robilein

        Was soll da passieren. Legal erworbene Version.

        MS postet ja selber Kuchengraphiken mit Länderverteilung nach solchen GameLaunchevents und macht Scherze über den spontanen Zuwachs in Australien/Neuseeland.

        1
          • AppleRedX 152575 XP God-at-Arms Silber | 12.05.2026 - 13:51 Uhr
            Antwort auf Robilein

            Ja. Machen sie. Bei FH5 und bei Motrosport zB. Sie wissen genau das man es macht und warum, viele sind ja selber Gamer.

            Einmal wurde bei CoD gewarnt vor dem Trick, da ging es aber um potentielle Serverprobleme die aufkommen könnten. EInloggen und so …

            Bisher wurde noch nie mit einem Bann gedroht.

            0
    • JohnWick 101185 XP Profi User | 12.05.2026 - 13:11 Uhr
      Antwort auf TheRockIsMyHero

      Ich muss meinen beiden vor Rednern zustimmen.
      Nach der Aktion , sind Playground Games und Xbox garantiert nicht mehr so nachsichtig .
      Lieber bis zum offiziellen Release warten .
      Ist ja nicht mehr lange .
      Und nur für ein paar Stunden lohnt sich das sowieso nicht .

      0
      • Robilein 1265130 XP Xboxdynasty Legend Platin | 12.05.2026 - 13:27 Uhr
        Antwort auf JohnWick

        Ja eben. Für ein paar Stunden den ganzen Account inklusive aller gekaufter Spiele verzichten? Nein danke.

        2
        • JohnWick 101185 XP Profi User | 12.05.2026 - 14:01 Uhr
          Antwort auf Robilein

          Vor allem wenn, man eh schon early Access mit der premium Edition bekommt.
          Verstehe grundsätzlich solche tricksereien nicht.
          Es gibt einen offiziellen Release / Start Termin und damit ist die Sache erledigt .
          Und ja , ich würde auch keinen Bann riskieren wollen.

          0
          • AppleRedX 152575 XP God-at-Arms Silber | 12.05.2026 - 14:06 Uhr
            Antwort auf JohnWick

            Wenn man das möchte gibt’s es eine simple Lösung: eine globale Launchzeit.

            Steam macht das glaube ich so …

            0
  8. I Legend l 37545 XP Bobby Car Rennfahrer | 12.05.2026 - 13:15 Uhr

    Das einzige positive an der Sache ist, dass so ein Spiel keine richtige Story hat, die sich wie ein Feuer direkt bei Youtube und Social Media verbreitet, woraufhin man tagelang das Internet nicht mehr richtig nutzen kann, wenn man spoilerfrei bleiben will.

    0
    • Venom 24120 XP Nasenbohrer Level 2 | 12.05.2026 - 13:35 Uhr
      Antwort auf I Legend l

      Ich glaube playground geht es weniger um Spoiler sondern mehr um den finanziellen Schaden der nun entsteht.

      0
      • I Legend l 37545 XP Bobby Car Rennfahrer | 12.05.2026 - 13:57 Uhr
        Antwort auf Venom

        Ja, natürlich, das ist mir klar. Aber deren größte Sorge als Unternehmen muss ja nicht auch meine größte Sorge als Konsument sein^^

        0

Hinterlasse eine Antwort