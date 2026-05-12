Forza Horizon 6: Leak stammt möglicherweise aus früher Review-Version

Forza Horizon 6 ist offenbar durch Personen mit frühem Zugriff auf eine interne Build-Version geleakt worden. Darauf deuten neue Informationen hin, nachdem zuvor bereits Berichte über eine vorzeitig verbreitete Spielversion aufgetaucht waren.
Laut Angaben aus dem Umfeld von SteamDB soll der Leak sehr wahrscheinlich auf jemanden mit Zugang zu einer frühen Version des Spiels zurückzuführen sein, etwa einen Reviewer oder eine vergleichbare Quelle. Zeitgleich tauchte auf SteamDB eine Dateiliste zum Spiel auf, nachdem ein sogenannter „Token Dumper“ verwendet worden sein soll. Dabei wurde betont, dass SteamDB weder Schlüssel anzeigt noch Downloads bereitstellt.
Zuvor hatte Playground Games bereits offiziell bestätigt, dass eine Build-Version von Forza Horizon 6 vor dem Release in Umlauf geraten sei. Gleichzeitig stellte das Studio klar, dass dies nicht mit einem Preload-Problem zusammenhänge.
In einem Statement erklärte Playground Games:
„Wir sind uns der Berichte bewusst, dass eine Build-Version von Forza Horizon 6 vor der Veröffentlichung beschafft wurde, und können bestätigen, dass dies nicht das Ergebnis eines Preload-Problems ist.“
Darüber hinaus kündigte das Studio harte Maßnahmen gegen beteiligte Personen an. Dazu zählen franchiseweite Sperren sowie Hardware-Bans für Nutzer, die auf die geleakte Version zugreifen.
Forza Horizon 6 erscheint am 19. Mai für Xbox Series X|S, Xbox Game Pass und PC. Am 15. Mai startet der Frühzugang mit Premium Edition bzw. Upgrade.
29 Kommentare AddedMitdiskutieren
franchiseweite Sperren und Hardware Bans… das schmeckt. Gut so! 🙂
Dann spielt man eben mit einem anderen Account
Bei Hardware bann bringt ein anderer Account nix
Dann holt wechselt man die Hardware. Gibt’s ja für n Appel und n Ei in der heutigen Zeit 😁
Also bleibt nur noch die Frage : sind die 9999 Jahre Sperre wahr ? 🤔
Aufjedenfall hoffe ich das die betreffenden Personen erwischt und bestraft werden.
Sowas ist einfach nur dämlich und absolut dumm.
Wir Fans haben jetzt so lange auf den nächsten Ableger gewartet , da schaffen wir auch noch die verbleibenden Tage . 🙄😊👍💚
Wahrscheinlich. Du gehst mit einer illegalen Version online, du wirst gebannt… Das ist nicht ungewöhnlich.
Ist meist ein Platzhalter der verdeutlicht das es für ewig is.
Na da hat es ausgereviewt bei dem/den Verantwortlichen…
Hat sich definitiv für denjenigen gelohnt .
Die Frage bleibt nur , wie will man den Ban durch setzen?
Ich meine , ein neuer acc ist schnell erstellt . Auch eine neue „Konsole / PC“ ist irgentwann organisiert . Wie wollen sie diejenigen von zukünftigen Fortsetzungen fernhalten ? 🤔
Wenn es eine Review Version war dann sind das ja keine Unbekannten die diese zum allerletzenmal bekommen haben.
Wenn er den schuld war, kann ja auch passieren, dass der Rechner gehackt wurde oder die Ehefrau mal schnell Socken bei Amazon kaufen wollte und die falschen Knöpfe drückte 😅
Es gibt schon erste Benchmarks mit einer 9070XT 4k, FSR Balanced (also 1270p), alles maxed. Er kommt auf 63FPS.
Gehe davon aus, dass es auf der Xbox kein oder wenig RT geben wird
So Crazy
Mal ne kurze Frage funktioniert der Neuseeland Trick zu 100% bei dem Premium Upgrade auch wenn ich es in „Deutschland“ gekauft habe ? Danke 🙈😁
Ich würde es nicht riskieren. Wollte das auch machen aber ich denke die schauen jetzt genauer hin.
Ich würde es nicht riskieren nachdem Playground Games angekündigt hat durchzugreifen.
Was soll da passieren. Legal erworbene Version.
MS postet ja selber Kuchengraphiken mit Länderverteilung nach solchen GameLaunchevents und macht Scherze über den spontanen Zuwachs in Australien/Neuseeland.
Ach die scherzen selber drüber? Das wusste ich nicht. Finde ich witzig😂
Ja. Machen sie. Bei FH5 und bei Motrosport zB. Sie wissen genau das man es macht und warum, viele sind ja selber Gamer.
Einmal wurde bei CoD gewarnt vor dem Trick, da ging es aber um potentielle Serverprobleme die aufkommen könnten. EInloggen und so …
Bisher wurde noch nie mit einem Bann gedroht.
Ich muss meinen beiden vor Rednern zustimmen.
Nach der Aktion , sind Playground Games und Xbox garantiert nicht mehr so nachsichtig .
Lieber bis zum offiziellen Release warten .
Ist ja nicht mehr lange .
Und nur für ein paar Stunden lohnt sich das sowieso nicht .
Ja eben. Für ein paar Stunden den ganzen Account inklusive aller gekaufter Spiele verzichten? Nein danke.
Vor allem wenn, man eh schon early Access mit der premium Edition bekommt.
Verstehe grundsätzlich solche tricksereien nicht.
Es gibt einen offiziellen Release / Start Termin und damit ist die Sache erledigt .
Und ja , ich würde auch keinen Bann riskieren wollen.
Wenn man das möchte gibt’s es eine simple Lösung: eine globale Launchzeit.
Steam macht das glaube ich so …
Mit großer Wahrscheinlichkeit JA. Sag ich Dir am Donnerstag …
Richtig unnötig von demjenigen, hätte es einfach lassen sollen.
Das einzige positive an der Sache ist, dass so ein Spiel keine richtige Story hat, die sich wie ein Feuer direkt bei Youtube und Social Media verbreitet, woraufhin man tagelang das Internet nicht mehr richtig nutzen kann, wenn man spoilerfrei bleiben will.
Ich glaube playground geht es weniger um Spoiler sondern mehr um den finanziellen Schaden der nun entsteht.
Ja, natürlich, das ist mir klar. Aber deren größte Sorge als Unternehmen muss ja nicht auch meine größte Sorge als Konsument sein^^
Zum Glück nichts davon mitbekommen.