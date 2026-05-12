Forza Horizon 6: Leak stammt möglicherweise aus früher Review-Version

Forza Horizon 6 wurde offenbar über einen frühen Build-Zugriff geleakt, die von einem Reviewer stammen könnte.

Forza Horizon 6 ist offenbar durch Personen mit frühem Zugriff auf eine interne Build-Version geleakt worden. Darauf deuten neue Informationen hin, nachdem zuvor bereits Berichte über eine vorzeitig verbreitete Spielversion aufgetaucht waren.

Laut Angaben aus dem Umfeld von SteamDB soll der Leak sehr wahrscheinlich auf jemanden mit Zugang zu einer frühen Version des Spiels zurückzuführen sein, etwa einen Reviewer oder eine vergleichbare Quelle. Zeitgleich tauchte auf SteamDB eine Dateiliste zum Spiel auf, nachdem ein sogenannter „Token Dumper“ verwendet worden sein soll. Dabei wurde betont, dass SteamDB weder Schlüssel anzeigt noch Downloads bereitstellt.

Zuvor hatte Playground Games bereits offiziell bestätigt, dass eine Build-Version von Forza Horizon 6 vor dem Release in Umlauf geraten sei. Gleichzeitig stellte das Studio klar, dass dies nicht mit einem Preload-Problem zusammenhänge.

In einem Statement erklärte Playground Games:

„Wir sind uns der Berichte bewusst, dass eine Build-Version von Forza Horizon 6 vor der Veröffentlichung beschafft wurde, und können bestätigen, dass dies nicht das Ergebnis eines Preload-Problems ist.“

Darüber hinaus kündigte das Studio harte Maßnahmen gegen beteiligte Personen an. Dazu zählen franchiseweite Sperren sowie Hardware-Bans für Nutzer, die auf die geleakte Version zugreifen.

Forza Horizon 6 erscheint am 19. Mai für Xbox Series X|S, Xbox Game Pass und PC. Am 15. Mai startet der Frühzugang mit Premium Edition bzw. Upgrade.