Forza Horizon 6: Leak: Toyota GR GT als Cover Car – was wurde im Hintergrund gesichtet?

Forza Horizon 6 sorgt mit einem möglichen Cover-Leak für Aufsehen, denn ein Toyota GR GT mit 650 PS und ein blauer Nissan Skyline GTR im Hintergrund deuten auf eine der spektakulärsten Fahrzeugkombinationen der Seriengeschichte hin.

In der Forza Community sorgt ein neues Bildmaterial für Gesprächsstoff. Das mutmaßliche Cover von Forza Horizon 6 zeigt offenbar einen Toyota GR GT, ein straßenzugelassenes Rennfahrzeug mit rund 650 PS, das in der Realität als kompromisslose Performance-Maschine gilt.

Die Silhouette, die Proportionen und die aggressive Linienführung lassen darauf schließen, dass genau dieses Modell im Mittelpunkt der kommenden Rennspielgeneration stehen könnte.

Während der Toyota klar im Fokus steht, fällt im Hintergrund ein weiteres Detail auf, das Fans sofort elektrisiert. Dort soll ein blauer Nissan Skyline GTR zu sehen sein, ein Modell, das seit Jahren zu den meistgeforderten Ikonen der Forza-Reihe gehört.

Die Kombination aus einem modernen Toyota-Performance-Fahrzeug und einem legendären Skyline GTR würde perfekt zu den typischen Horizon-Setups passen, die gerne Klassiker und High-End-Maschinen nebeneinander präsentieren.

Noch gibt es keine offizielle Bestätigung, doch die Bildkomposition wirkt wie ein klassisches Forza-Cover: ein dominantes Hauptfahrzeug, flankiert von einem Kultmodell, das die Richtung des Fuhrparks andeutet.

Sollte sich heute beim Xbox Developer Direct der Leak bewahrheiten, könnte Forza Horizon 6 mit einer besonders starken Mischung aus modernen GT-Fahrzeugen und japanischen Legenden punkten.

UPDATE: Hier das offizielle Cover-Artwork: