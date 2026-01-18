Forza Horizon 6: Leak: Trolli Kollab enthüllt – bringt es wieder ein seltenes Auto?

Ein neu entdecktes Forza Horizon 6 Crossover deutet auf eine Trolli-Partnerschaft mit Xbox hin.

Ein neuer Fund im Netz sorgt für Gesprächsstoff rund um Forza Horizon 6. Hinweise auf eine kommende Trolli-Kollaboration sind aufgetaucht und zeigen, dass Xbox und der Süßwarenhersteller offenbar gemeinsam an neuem Ingame-Content arbeiten.

Im Mittelpunkt steht ein Toyota Land Cruiser, der im Rahmen der Aktion ins Spiel integriert werden soll.

Die Entdeckung erinnert an frühere Partnerschaften aus Forza Horizon 5, bei denen Marken wie Oreo oder OPI exklusive und teils seltene Fahrzeuge ins Spiel brachten. Die neue Kooperation könnte einen ähnlichen Ansatz verfolgen und erneut ein besonderes Auto als Belohnung oder Eventfahrzeug einführen.

Offizielle Informationen stehen noch aus, doch laut den vorliegenden Hinweisen soll es am 1. März 2026 weitere Details geben. Bis dahin bleibt offen, wie umfangreich die Zusammenarbeit ausfällt und welche zusätzlichen Inhalte Teil der Aktion sein könnten.

Die frühe Sichtung sorgt bereits jetzt für Spekulationen darüber, welche Rolle der Land Cruiser im kommenden Forza-Ableger spielen wird und ob die Kollaboration erneut ein begehrtes Sammlerfahrzeug hervorbringt. Ebenfalls wird sogar schon über ein Shadow Drop von Forza Horizon 6 am 22. Januar 2026 spekuliert, wobei ein weiterer Leak erst den 15. Mai nennt.